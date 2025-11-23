A hajrában mondott csődöt José Bordalás meccsterve, öngóllal nyert az Atlético Madrid

A mérkőzésen (kisebb periódusoktól eltekintve) a labdát 60 százalékban birtokló Atlético Madrid irányította a játékot, míg a Getafe – edzője, José Bordalás filozófiájának megfelelően – azon volt, hogy lehetőségeihez mérten elrontsa a „matracosok” játékát, s esetenként kontrázzon. Ezzel együtt a Simeone-csapat rendszeresen eljutott a hazai kapuig, s csak David Soria védéseinek köszönhette a hazai együttes, hogy nem került hátrányba. A 82. percben aztán a rutinos kapus szerencséje is elfogyott, s csapattársa, Domingos Duarte a saját kapujába sodorta Raspadori (egyébként Griezmannt célzó) centerezését, megnyerve a mérkőzést az Atléticónak. 0–1

SPANYOL LA LIGA

13. FORDULÓ

Getafe–Atlético Madrid 0–1 (Duarte 82. – öngól)

Később

21.00: Elche–Real Madrid (Tv: Spíler2)

Korábban

Oviedo–Rayo Vallecano 0–0

Kiállítva: Saira (53.), ill. Ciss (90+2.)

Betis–Girona 1–1 (V. Gómez 75., ill. Vanat 20.)

Kiállítva: Antony (Betis, 90+1.)

Hétfő

21.00: Espanyol–Sevilla (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották

FC Barcelona–Athletic Bilbao 4–0 (Lewandowski 5., F. Torres 45+3., 90., F. López 48.)

Alavés–Celta Vigo 0–1 (Aspas 55. – 11-esből)

Osasuna–Real Sociedad 1–3 (Catena 42., ill. B. Méndez 53., G. Guedes 59., Barrenetxea 82.)

Villarreal–Mallorca 2–1 (G. Moreno 6., Oluwaseyi 83., ill. Samú Costa 8.)

Pénteken játszották

Valencia–Levante 1–0 (Duro 79.)