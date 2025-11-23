Nemzeti Sportrádió

A hajrában mondott csődöt José Bordalás meccsterve, öngóllal nyert az Atlético Madrid

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.11.23. 20:33
null
Giacomo Raspadori ünnepel – az ő centerezéséből született az Atléti győztes gólja (Fotó: Getty Images)
Címkék
Atlético Madrid Getafe La Liga
Az Atlético Madrid 1–0-ra nyert a Getafe vendégeként a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 13. fordulójában.

A mérkőzésen (kisebb periódusoktól eltekintve) a labdát 60 százalékban birtokló Atlético Madrid irányította a játékot, míg a Getafe – edzője, José Bordalás filozófiájának megfelelően – azon volt, hogy lehetőségeihez mérten elrontsa a „matracosok” játékát, s esetenként kontrázzon. Ezzel együtt a Simeone-csapat rendszeresen eljutott a hazai kapuig, s csak David Soria védéseinek köszönhette a hazai együttes, hogy nem került hátrányba. A 82. percben aztán a rutinos kapus szerencséje is elfogyott, s csapattársa, Domingos Duarte a saját kapujába sodorta Raspadori (egyébként Griezmannt célzó) centerezését, megnyerve a mérkőzést az Atléticónak. 0–1

SPANYOL LA LIGA
13. FORDULÓ
Getafe–Atlético Madrid 0–1 (Duarte 82. – öngól)

Később
21.00: Elche–Real Madrid (Tv: Spíler2)

Korábban
Oviedo–Rayo Vallecano 0–0
Kiállítva: Saira (53.), ill. Ciss (90+2.)
Betis–Girona 1–1 (V. Gómez 75., ill. Vanat 20.)
Kiállítva: Antony (Betis, 90+1.)

Hétfő
21.00: Espanyol–Sevilla (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották
FC Barcelona–Athletic Bilbao 4–0 (Lewandowski 5., F. Torres 45+3., 90., F. López 48.)
Alavés–Celta Vigo 0–1 (Aspas 55. – 11-esből)
Osasuna–Real Sociedad 1–3 (Catena 42., ill. B. Méndez 53., G. Guedes 59., Barrenetxea 82.)
Villarreal–Mallorca 2–1 (G. Moreno 6., Oluwaseyi 83., ill. Samú Costa 8.)

Pénteken játszották
Valencia–Levante 1–0 (Duro 79.)

A LA LIGA ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. FC Barcelona

13

10

1

2

36–15

+21 

31 

  2. Real Madrid

12

10

1

1

26–10

+16 

31 

  3. Villarreal

13

9

2

2

26–11

+15 

29 

  4. Atlético Madrid

13

8

4

1

25–11

+14 

28 

  5. Betis

13

5

6

2

20–14

+6 

21 

  6. Espanyol

12

5

3

4

15–15

18 

  7. Getafe

13

5

2

6

12–15

–3 

17 

  8. Athletic Bilbao

13

5

2

6

12–17

–5 

17 

  9. Sevilla

12

5

1

6

18–19

–1 

16 

10. Real Sociedad

13

4

4

5

17–18

–1 

16 

11. Celta Vigo

13

3

7

3

16–18

–2 

16 

12. Rayo Vallecano

13

4

4

5

12–14

–2 

16 

13. Elche

12

3

6

3

13–14

–1 

15 

14. Alaves

13

4

3

6

11–12

–1 

15 

15. Valencia

13

3

4

6

12–21

–9 

13 

16. Mallorca

13

3

3

7

13–20

–7 

12 

17. Osasuna

13

3

2

8

10–16

–6 

11 

18. Girona

13

2

5

6

12–25

–13 

11 

19. Levante

13

2

3

8

16–24

–8 

20. Oviedo

13

2

3

8

7–20

–13 

 

 

Atlético Madrid Getafe La Liga
Legfrissebb hírek

Kétszer is vezetett az Elche, de végül be kellett érnie egy ponttal a Real ellen

Spanyol labdarúgás
1 órája

Isco gólpasszal tért vissza, az ollózni próbáló Antonyt kiállították; iksz a Betis–Gironán

Spanyol labdarúgás
6 órája

Fölényes sikerrel tért vissza a Camp Nouba a Barca

Spanyol labdarúgás
2025.11.22. 18:26

La Liga: egy gól elég volt a Celtának az Alavés ellen

Spanyol labdarúgás
2025.11.22. 15:58

Még mindig hajtja a bizonyítási vágy Antoine Griezmannt

Spanyol labdarúgás
2025.11.22. 10:15

Hugo Duro ollózós gólja döntött – a Valencia nyerte a Turia-parti derbit

Spanyol labdarúgás
2025.11.21. 23:09

Lewandowski lehetett Xavi végzete a Barcelonánál – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2025.11.20. 17:09

Újabb veterán szupersztárt csábíthat el a Milan – sajtóhír

Olasz labdarúgás
2025.11.18. 15:31
Ezek is érdekelhetik