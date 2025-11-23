A hajrában mondott csődöt José Bordalás meccsterve, öngóllal nyert az Atlético Madrid
A mérkőzésen (kisebb periódusoktól eltekintve) a labdát 60 százalékban birtokló Atlético Madrid irányította a játékot, míg a Getafe – edzője, José Bordalás filozófiájának megfelelően – azon volt, hogy lehetőségeihez mérten elrontsa a „matracosok” játékát, s esetenként kontrázzon. Ezzel együtt a Simeone-csapat rendszeresen eljutott a hazai kapuig, s csak David Soria védéseinek köszönhette a hazai együttes, hogy nem került hátrányba. A 82. percben aztán a rutinos kapus szerencséje is elfogyott, s csapattársa, Domingos Duarte a saját kapujába sodorta Raspadori (egyébként Griezmannt célzó) centerezését, megnyerve a mérkőzést az Atléticónak. 0–1
SPANYOL LA LIGA
13. FORDULÓ
Getafe–Atlético Madrid 0–1 (Duarte 82. – öngól)
Később
21.00: Elche–Real Madrid (Tv: Spíler2)
Korábban
Oviedo–Rayo Vallecano 0–0
Kiállítva: Saira (53.), ill. Ciss (90+2.)
Betis–Girona 1–1 (V. Gómez 75., ill. Vanat 20.)
Kiállítva: Antony (Betis, 90+1.)
Hétfő
21.00: Espanyol–Sevilla (Tv: Spíler2)
Szombaton játszották
FC Barcelona–Athletic Bilbao 4–0 (Lewandowski 5., F. Torres 45+3., 90., F. López 48.)
Alavés–Celta Vigo 0–1 (Aspas 55. – 11-esből)
Osasuna–Real Sociedad 1–3 (Catena 42., ill. B. Méndez 53., G. Guedes 59., Barrenetxea 82.)
Villarreal–Mallorca 2–1 (G. Moreno 6., Oluwaseyi 83., ill. Samú Costa 8.)
Pénteken játszották
Valencia–Levante 1–0 (Duro 79.)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. FC Barcelona
13
10
1
2
36–15
+21
31
|2. Real Madrid
12
10
1
1
26–10
+16
31
|3. Villarreal
13
9
2
2
26–11
+15
29
|4. Atlético Madrid
13
8
4
1
25–11
+14
28
|5. Betis
13
5
6
2
20–14
+6
21
|6. Espanyol
12
5
3
4
15–15
0
18
|7. Getafe
13
5
2
6
12–15
–3
17
|8. Athletic Bilbao
13
5
2
6
12–17
–5
17
|9. Sevilla
12
5
1
6
18–19
–1
16
|10. Real Sociedad
13
4
4
5
17–18
–1
16
|11. Celta Vigo
13
3
7
3
16–18
–2
16
|12. Rayo Vallecano
13
4
4
5
12–14
–2
16
|13. Elche
12
3
6
3
13–14
–1
15
|14. Alaves
13
4
3
6
11–12
–1
15
|15. Valencia
13
3
4
6
12–21
–9
13
|16. Mallorca
13
3
3
7
13–20
–7
12
|17. Osasuna
13
3
2
8
10–16
–6
11
|18. Girona
13
2
5
6
12–25
–13
11
|19. Levante
13
2
3
8
16–24
–8
9
|20. Oviedo
13
2
3
8
7–20
–13
9