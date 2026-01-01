Pénteki sportműsor: jönnek az elődöntős meccsek a darts-vb-n

JANUÁR 2., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

OLASZ SERIE A

18. FORDULÓ

20.45: Cagliari–Milan (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

17. FORDULÓ

20.45: Toulouse–Lens

SPANYOL LA LIGA

18. FORDULÓ

21.00: Rayo Vallecano–Getafe (Tv: Spíler2)

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

19.45: Gil Vicente–Sporting (Tv: Sport2)

FUTSAL

NB I

18.30: MVFC Berettyóújfalu–Haladás VSE

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

NEMZETI SPORT GÁLA

11.00: sajtótájékoztató (Tv: M4 Sport)

AMERIKIA FUTBALL

NCAA, Armed Forces Bowl

19.00: Texas State–Rice (Tv: Arena4)

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

ELŐDÖNTŐ (Tv: Sport1)

20.45: Luke Littler (angol, 1.)–Ryan Searle (angol, 20.)

22.15: Gian van Veen (holland, 10.)–Gary Anderson (skót, 14.)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–SC Csíkszereda (romániai)

18.00: UTE–Gyergyói HK (romániai) (Tv: M4 Sport)

18.30: FEHA19–Corona Brasov (romániai)

18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–DVTK Jegesmedvék

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–SZTE-Szedeák

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 19. FORDULÓ

18.00: Anadolu Efes (török)–Crvena zvezda (szerb)

20.00: Baskonia (spanyol)–Fenerbahce (török)

20.15: Panathinaikosz (görög)–Olympiakosz (görög)

20.30: Virtus Bologna (olasz)–Milan (olasz)

20.45: Real Madrid (spanyol)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)

21.00: Bayern München (német)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

TENISZ

United Cup, Perth, Sydney

3.00: Csoportkör

ATP 250-es és WTA 500-as torna, Brisbane

1.00: Férfiak, egyes, selejtező, 1. forduló; nők, egyes, selejtező, 2. forduló

1.00: Bondár Anna–Anghelina Kalinyina (ukrán)

TEREPKERÉKPÁR

13.40: világkupa, Exact Cross, nők, Mol (Tv: Eurosport1)

14.55: világkupa, Exact Cross, férfiak, Mol (Tv: Eurosport1)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Olasz Gergő, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: 10 nap múlva Nemzeti Sport Gála

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban

9.00: A vonalban Kemény Dénes ; Két nagykövet, Nagy Tímea és Détári Lajos a Nemzeti Sport Gáláról

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – a Nemzeti Sportrádió „hangjai” életük legemlékezetesebb sportélményeiről beszélnek, 2. rész

12.00: Bajnokok Virányi Zsolttal – Csernoviczki Éva cselgáncsozó

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is! – Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

14.00: Karfiolfül – birkózómagazin

14.35: Hárompontos – kosárlabda-magazin

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Szalai Kristóf

15.00: Megvannak a hármas listák a Nemzeti Sport Gálára

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Kovács Erika, Somogyi Zsolt, Thury Gábor

17.00: Beszéljünk magyarul a sportban is!

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Jégkorong, előzetes a Ferencváros–Fehérvár ICEHL-meccshez

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

18.00: Jégkorong, élő közvetítés az UTE–Gyergyó Erste Liga-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk.

Kosárlabda, élő közvetítés a Kaposvár–Szeged férfi NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Csorba András

20.00: A darts-vb elődöntőjének beharangozója

21.00: Sportnaptár 2026

22.30: Sportvilág