Pénteki sportműsor: jönnek az elődöntős meccsek a darts-vb-n
JANUÁR 2., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
OLASZ SERIE A
18. FORDULÓ
20.45: Cagliari–Milan (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
17. FORDULÓ
20.45: Toulouse–Lens
SPANYOL LA LIGA
18. FORDULÓ
21.00: Rayo Vallecano–Getafe (Tv: Spíler2)
PORTUGÁL BAJNOKSÁG
19.45: Gil Vicente–Sporting (Tv: Sport2)
FUTSAL
NB I
18.30: MVFC Berettyóújfalu–Haladás VSE
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
NEMZETI SPORT GÁLA
11.00: sajtótájékoztató (Tv: M4 Sport)
AMERIKIA FUTBALL
NCAA, Armed Forces Bowl
19.00: Texas State–Rice (Tv: Arena4)
DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
ELŐDÖNTŐ (Tv: Sport1)
20.45: Luke Littler (angol, 1.)–Ryan Searle (angol, 20.)
22.15: Gian van Veen (holland, 10.)–Gary Anderson (skót, 14.)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–SC Csíkszereda (romániai)
18.00: UTE–Gyergyói HK (romániai) (Tv: M4 Sport)
18.30: FEHA19–Corona Brasov (romániai)
18.40: Budapest Jégkorong Akadémia HC–DVTK Jegesmedvék
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–SZTE-Szedeák
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 19. FORDULÓ
18.00: Anadolu Efes (török)–Crvena zvezda (szerb)
20.00: Baskonia (spanyol)–Fenerbahce (török)
20.15: Panathinaikosz (görög)–Olympiakosz (görög)
20.30: Virtus Bologna (olasz)–Milan (olasz)
20.45: Real Madrid (spanyol)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)
21.00: Bayern München (német)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
TENISZ
United Cup, Perth, Sydney
3.00: Csoportkör
ATP 250-es és WTA 500-as torna, Brisbane
1.00: Férfiak, egyes, selejtező, 1. forduló; nők, egyes, selejtező, 2. forduló
1.00: Bondár Anna–Anghelina Kalinyina (ukrán)
TEREPKERÉKPÁR
13.40: világkupa, Exact Cross, nők, Mol (Tv: Eurosport1)
14.55: világkupa, Exact Cross, férfiak, Mol (Tv: Eurosport1)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa, Olasz Gergő, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: 10 nap múlva Nemzeti Sport Gála
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban
9.00: A vonalban Kemény Dénes ; Két nagykövet, Nagy Tímea és Détári Lajos a Nemzeti Sport Gáláról
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – a Nemzeti Sportrádió „hangjai” életük legemlékezetesebb sportélményeiről beszélnek, 2. rész
12.00: Bajnokok Virányi Zsolttal – Csernoviczki Éva cselgáncsozó
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is! – Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Karfiolfül – birkózómagazin
14.35: Hárompontos – kosárlabda-magazin
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Szalai Kristóf
15.00: Megvannak a hármas listák a Nemzeti Sport Gálára
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Kovács Erika, Somogyi Zsolt, Thury Gábor
17.00: Beszéljünk magyarul a sportban is!
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Jégkorong, előzetes a Ferencváros–Fehérvár ICEHL-meccshez
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
18.00: Jégkorong, élő közvetítés az UTE–Gyergyó Erste Liga-mérkőzésről. Kommentátor: Erdei Márk.
Kosárlabda, élő közvetítés a Kaposvár–Szeged férfi NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Csorba András
20.00: A darts-vb elődöntőjének beharangozója
21.00: Sportnaptár 2026
22.30: Sportvilág