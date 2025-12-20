A Real Sociedad 94. perces büntetővel bukta el a győzelmet

OVIEDO–CELTA VIGO

A Celta Vigo az első félidőben el sem találta a tíz meccs óta nyeretlen Oviedo kapuját, az 51. percben Marcos Alonso közel volt a gólhoz, de fejese elkerülte a kaput. Az újonc többet birtokolta a labdát, eljutott tíz lövésig, de gólt egyik csapat sem szerzett, 0–0-s döntetlen zárult a találkozó.

LEVANTE–REAL SOCIEDAD

A tabella utolsó helyén álló Levante a hárommeccses veretlenségi sorozattal érkező Real Sociedadot fogadta. A vendégek az első félidőben sorra dolgozták ki a helyzeteket, Mikel Oyarzabal lövése a kapu bal oldala mellett szállt el, Jon Martín egy szöglet követően fejelt kapu fölé, míg Ivan Romero ziccerből nem tudott vezetést szerezni. Az első félidő ráadásában Goncalo Guedes átadását követően Kubo Takefusza fejelt a jobb alsó sarokba, ezzel sokáig vezetett a Real Sociedad. A Levante a hosszabbításban tizenegyeshez jutott, ezt a 94. percben Dela értékesítette. A Levante közel két hónap után szerzett ismét pontot a bajnokságban, de továbbra is a tabella utolsó helyén áll.

OSASUNA–ALAVÉS

Sokáig nem tudta feltörni az Alavés védelmét az Osasuna, a mérkőzés végén azonban háromszor is betaláltak a hazaiak. Ante Budimir a 72. percben egy akció végén, a 81. percben pedig büntetőből volt eredményes, a 3–0-s végeredményt a 93. percben Raúl García állította be. Az Osasuna győzelmével pontszámban beérte az Alavést.

SPANYOL LA LIGA

17. FORDULÓ – szombati mérkőzések

Oviedo–Celta Vigo 0–0

Levante–Real Sociedad 1–1 (Dela 90+4. – 11-esből, ill. Kubo 45+1.)

Osasuna–Alavés 3–0 (Budimir 72., 81. – a másodikat 11-esből, Raúl García 90+3.)

21.00: Real Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák

14.00: Girona–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

16.15: Villarreal–Barcelona (Tv: Spíler2)

18.30: Elche–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: Betis–Getafe (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Athletic Bilbao–Espanyol (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Valencia–Mallorca 1–1 (Duro 52., ill. S. Costa 23.)