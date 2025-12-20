Nemzeti Sportrádió

A Real Sociedad 94. perces büntetővel bukta el a győzelmet

2025.12.20. 18:23
Kubo fejesgóljával sokáig vezetett a Real Sociedad (Fotó: Getty Images)
A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 17. fordulójában az Oviedo gól nélküli döntetlent játszott a Celta Vigóval, míg a Levante a 94. percben mentett pontot a Real Sociedad vendégeként.

OVIEDO–CELTA VIGO

A Celta Vigo az első félidőben el sem találta a tíz meccs óta nyeretlen Oviedo kapuját, az 51. percben Marcos Alonso közel volt a gólhoz, de fejese elkerülte a kaput. Az újonc többet birtokolta a labdát, eljutott tíz lövésig, de gólt egyik csapat sem szerzett, 0–0-s döntetlen zárult a találkozó.

LEVANTE–REAL SOCIEDAD

A tabella utolsó helyén álló Levante a hárommeccses veretlenségi sorozattal érkező Real Sociedadot fogadta. A vendégek az első félidőben sorra dolgozták ki a helyzeteket, Mikel Oyarzabal lövése a kapu bal oldala mellett szállt el, Jon Martín egy szöglet követően fejelt kapu fölé, míg Ivan Romero ziccerből nem tudott vezetést szerezni. Az első félidő ráadásában Goncalo Guedes átadását követően Kubo Takefusza fejelt a jobb alsó sarokba, ezzel sokáig vezetett a Real Sociedad. A Levante a hosszabbításban tizenegyeshez jutott, ezt a 94. percben Dela értékesítette. A Levante közel két hónap után szerzett ismét pontot a bajnokságban, de továbbra is a tabella utolsó helyén áll.

OSASUNA–ALAVÉS

Sokáig nem tudta feltörni az Alavés védelmét az Osasuna, a mérkőzés végén azonban háromszor is betaláltak a hazaiak. Ante Budimir a 72. percben egy akció végén, a 81. percben pedig büntetőből volt eredményes, a 3–0-s végeredményt a 93. percben Raúl García állította be. Az Osasuna győzelmével pontszámban beérte az Alavést.

SPANYOL LA LIGA
17. FORDULÓ – szombati mérkőzések
Oviedo–Celta Vigo 0–0
Levante–Real Sociedad 1–1 (Dela 90+4. – 11-esből, ill. Kubo 45+1.)
Osasuna–Alavés 3–0 (Budimir 72., 81. – a másodikat 11-esből, Raúl García 90+3.)
21.00: Real Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák
14.00: Girona–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
16.15: Villarreal–Barcelona (Tv: Spíler2)
18.30: Elche–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Getafe (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Athletic Bilbao–Espanyol (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Valencia–Mallorca 1–1 (Duro 52., ill. S. Costa 23.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Barcelona

17

14

1

2

49–20

+29 

43 

2. Real Madrid

17

12

3

2

34–16

+18 

39 

3. Villarreal

15

11

2

2

31–13

+18 

35 

4. Atlético Madrid

17

10

4

3

30–16

+14 

34 

5. Espanyol

16

9

3

4

20–16

+4 

30 

6. Betis

16

6

7

3

25–19

+6 

25 

7. Celta Vigo

17

5

8

4

20–19

+1 

23 

8. Athletic Bilbao

17

7

2

8

15–22

–7 

23 

9. Sevilla

16

6

2

8

24–24

20 

10. Getafe

16

6

2

8

13–18

–5 

20 

11. Elche

16

4

7

5

19–20

–1 

19 

12. Osasuna

17

5

3

9

17–20

–3 

18 

13. Rayo Vallecano

16

4

6

6

13–16

–3 

18 

14. Mallorca

17

4

6

7

19–24

–5 

18 

15. Alaves

17

5

3

9

14–20

–6 

18 

16. Real Sociedad

17

4

5

8

21–25

–4 

17 

17. Valencia

17

3

7

7

16–26

–10 

16 

18. Girona

16

3

6

7

15–30

–15 

15 

19. Oviedo

17

2

5

10

7–26

–19 

11 

20. Levante

16

2

4

10

17–29

–12 

10 

 

 

Ezek is érdekelhetik