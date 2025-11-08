Nemzeti Sportrádió

Három vereség után nyert újra a Sevilla

2025.11.08. 18:17
Vargas tizenegyesével nyert a Sevilla (Fotó: Getty Images)
Girona Sevilla La Liga

A Sevilla az előző három fordulóban pont nélkül hagyta el a pályát, a Mallorcától, a Real Sociedadtól és az Atlético Madridtól is kikapott.

Az andalúzok az Osasuna ellen javítottak, Rubén Vargas 51. percben értékesített büntetőjével verték meg a navarraiakat.

A Girona a második győzelmét ünnepelhette a bajnokságban, a katalánok az Alavés ellen nyertek.

SPANYOL LA LIGA
12. FORDULÓ
Girona–Alavés 1–0 (Cihankov 16.)
Sevilla–Osasuna 1–0 (R. Vargas 51. – 11-esből)
Később:
18.30: Atlético Madrid–Levante (Tv: Spíler2)
21.00: Espanyol–Villarreal (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották:
Elche–Real Sociedad 1–1 (Á. Rodríguez 57., ill. Oyarzabal 89. – 11-esből)
Vasárnap játsszák
14.00: Athletic Bilbao–Oviedo (Tv: Spíler2)
16.15: Rayo Vallecano–Real Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Mallorca–Getafe
18.30: Valencia–Betis (Tv: Spíler2)
21.00: Celta Vigo–Barcelona (Tv: Spíler2)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Real Madrid

11

10

1

26–10

+16 

30 

  2. FC Barcelona

11

8

1

2

28–13

+15 

25 

  3. Villarreal

11

7

2

2

22–10

+12 

23 

  4. Atlético Madrid

11

6

4

1

21–10

+11 

22 

  5. Betis

11

5

4

2

18–12

+6 

19 

  6. Espanyol

11

5

3

3

15–13

+2 

18 

  7. Getafe

11

5

2

4

12–13

–1 

17 

  8. Sevilla

12

5

1

6

18–19

–1 

16 

  9. Alaves

12

4

3

5

11–11

15 

10. Elche

12

3

6

3

13–14

–1 

15 

11. Rayo Vallecano

11

4

2

5

12–14

–2 

14 

12. Athletic Bilbao

11

4

2

5

11–13

–2 

14 

13. Celta Vigo

11

2

7

2

13–14

–1 

13 

14. Real Sociedad

12

3

4

5

14–17

–3 

13 

15. Osasuna

12

3

2

7

9–13

–4 

11 

16. Girona

12

2

4

6

11–24

–13 

10 

17. Levante

11

2

3

6

15–20

–5 

18. Mallorca

11

2

3

6

11–18

–7 

19. Valencia

11

2

3

6

10–20

–10 

20. Oviedo

11

2

2

7

7–19

–12 

 

 

Ezek is érdekelhetik