Három vereség után nyert újra a Sevilla

A Sevilla az előző három fordulóban pont nélkül hagyta el a pályát, a Mallorcától, a Real Sociedadtól és az Atlético Madridtól is kikapott.

Az andalúzok az Osasuna ellen javítottak, Rubén Vargas 51. percben értékesített büntetőjével verték meg a navarraiakat.

A Girona a második győzelmét ünnepelhette a bajnokságban, a katalánok az Alavés ellen nyertek.

SPANYOL LA LIGA

12. FORDULÓ

Girona–Alavés 1–0 (Cihankov 16.)

Sevilla–Osasuna 1–0 (R. Vargas 51. – 11-esből)

Később:

18.30: Atlético Madrid–Levante (Tv: Spíler2)

21.00: Espanyol–Villarreal (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották:

Elche–Real Sociedad 1–1 (Á. Rodríguez 57., ill. Oyarzabal 89. – 11-esből)

Vasárnap játsszák

14.00: Athletic Bilbao–Oviedo (Tv: Spíler2)

16.15: Rayo Vallecano–Real Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Mallorca–Getafe

18.30: Valencia–Betis (Tv: Spíler2)

21.00: Celta Vigo–Barcelona (Tv: Spíler2)