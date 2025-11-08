Három vereség után nyert újra a Sevilla
A Sevilla az előző három fordulóban pont nélkül hagyta el a pályát, a Mallorcától, a Real Sociedadtól és az Atlético Madridtól is kikapott.
Az andalúzok az Osasuna ellen javítottak, Rubén Vargas 51. percben értékesített büntetőjével verték meg a navarraiakat.
A Girona a második győzelmét ünnepelhette a bajnokságban, a katalánok az Alavés ellen nyertek.
SPANYOL LA LIGA
12. FORDULÓ
Girona–Alavés 1–0 (Cihankov 16.)
Sevilla–Osasuna 1–0 (R. Vargas 51. – 11-esből)
Később:
18.30: Atlético Madrid–Levante (Tv: Spíler2)
21.00: Espanyol–Villarreal (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották:
Elche–Real Sociedad 1–1 (Á. Rodríguez 57., ill. Oyarzabal 89. – 11-esből)
Vasárnap játsszák
14.00: Athletic Bilbao–Oviedo (Tv: Spíler2)
16.15: Rayo Vallecano–Real Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Mallorca–Getafe
18.30: Valencia–Betis (Tv: Spíler2)
21.00: Celta Vigo–Barcelona (Tv: Spíler2)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Real Madrid
11
10
–
1
26–10
+16
30
|2. FC Barcelona
11
8
1
2
28–13
+15
25
|3. Villarreal
11
7
2
2
22–10
+12
23
|4. Atlético Madrid
11
6
4
1
21–10
+11
22
|5. Betis
11
5
4
2
18–12
+6
19
|6. Espanyol
11
5
3
3
15–13
+2
18
|7. Getafe
11
5
2
4
12–13
–1
17
|8. Sevilla
12
5
1
6
18–19
–1
16
|9. Alaves
12
4
3
5
11–11
0
15
|10. Elche
12
3
6
3
13–14
–1
15
|11. Rayo Vallecano
11
4
2
5
12–14
–2
14
|12. Athletic Bilbao
11
4
2
5
11–13
–2
14
|13. Celta Vigo
11
2
7
2
13–14
–1
13
|14. Real Sociedad
12
3
4
5
14–17
–3
13
|15. Osasuna
12
3
2
7
9–13
–4
11
|16. Girona
12
2
4
6
11–24
–13
10
|17. Levante
11
2
3
6
15–20
–5
9
|18. Mallorca
11
2
3
6
11–18
–7
9
|19. Valencia
11
2
3
6
10–20
–10
9
|20. Oviedo
11
2
2
7
7–19
–12
8