Yamal büntetője kevés volt, Madridban vesztette el hibátlan mérlegét a Barcelona

SPANYOL LA LIGA
3. FORDULÓ
Rayo Vallecano–FC Barcelona 1–1 (0–1)
Madrid, Estadio de Vallecas. V.: Mateo Busquets
Rayo Vallecano: Batalla – Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe (Valentin, 76.), Chavarria – Palazón (Pacha, 90+2.), Ciss, U. López (Fran Pérez, 59.), Álvaro García (Gumbau, 90+2.) – Pedro Díaz – De Frutos (Camello, 76.). Vezetőedző: Inigo Pérez
Barcelona: Joan García – Koundé, Eric Garcia, Christensen, Balde (G. Martín, 78.) – F. de Jong, Pedri – Yamal, Dani Olmo (Fermín López, 62.), Raphinha (Rashford, 62.) – Ferran Torres (Lewandowski, 79.). Vezetőedző: Hans-Dieter Flick
Gólszerző: Fran Pérez (67.), ill. Yamal (40. – 11-esből)
ÖSSZEFOGLALÓ
A Barcelona a tőle megszokott módon magasra tolt védelmi vonallal és az ellenfél térfelén kezdett letámadással játszott az első percektől kezdve. Ennek köszönhetően több labdaszerzés után is veszélyes helyzetet alakított ki Hans-Dieter Flick csapata, de amennyiben jó volt a kiugratás úgy a madridiak is veszélyeztettek. A 13. percben Andrei Ratiu kapott remek labdát bal oldalról, de hét méterről a kapu közepére célzott, Joan García pedig hatalmas bravúrral hárítani tudott.
A Barcelona részéről Raphinha előtt adódtak lehetőségek, egyszer lőtt, egyszer pedig pontatlanul passzolt a második hullámban érkező Ferran Torresnek. A 38. percben Lamine Yamal két gyönyörű cselt is bemutatott, majd elesett Pep Chavarria mellett, büntetőhöz jutott a Barcelona. A hazaiak hevesen reklamáltak, de az egész mérkőzésen nem működő VAR nem tudott segíteni Mateo Busquets játékvezetőn, így maradt az ítélet. Yamal a spanyol bajnokságban most először lőhetett tizenegyest, nem is hibázott, a jobb alsó sarokba talált.
A második félidőben kevesebb helyzete volt a katalánoknak, ellenben a Rayo Vallecanónak rengeteg területe volt és ezt ki is használta. Több kontratámadást a lestaktika akadályozott meg, amikor meg jó ütemben indultak a hazaiak, akkor Joan García védett hatalmas bravúrral. A 67. percben nem gyors támadás végén, hanem szögletből érkezett az egyenlítés. A csereként beálló Fran Pérez maradt teljesen üresen Isi Palazón szögletére, és közelről a felső léc segítségével a kapuba bombázott. A Barcelona még jobban kinyílt, ez még több területet adott a hazaiaknak, akik másodszor is a kapuba találtak, de les miatt érvénytelenítették a találatot. Az 1–1-es végeredmény értelmében a Barcelona már nem hibátlan, három forduló után két pont a hátránya a Real Madrid mögött.
|1. Real Madrid
3
3
–
–
6–1
+5
9
|2. Athletic Bilbao
3
3
–
–
6–3
+3
9
|3. Villarreal
3
2
1
–
8–1
+7
7
|4. Barcelona
3
2
1
–
7–3
+4
7
|5. Espanyol
3
2
1
–
5–3
+2
7
|6. Getafe
3
2
–
1
4–4
0
6
|7. Elche
3
1
2
–
4–2
+2
5
|8. Betis
4
1
2
1
4–4
0
5
|9. Valencia
3
1
1
1
4–2
+2
4
|10. Rayo Vallecano
3
1
1
1
4–3
+1
4
|11. Alaves
3
1
1
1
3–3
0
4
|12. Sevilla
3
1
–
2
5–5
0
3
|13. Osasuna
3
1
–
2
1–2
–1
3
|14. Celta Vigo
4
–
3
1
3–5
–2
3
|15. Oviedo
3
1
–
2
1–5
–4
3
|16. Real Sociedad
3
–
2
1
3–4
–1
2
|16. Atlético Madrid
3
–
2
1
3–4
–1
2
|18. Mallorca
3
–
1
2
2–6
–4
1
|19. Levante
3
–
–
3
3–7
–4
0
|20. Girona
3
–
–
3
1–10
–9
0