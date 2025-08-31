Yamal büntetője kevés volt, Madridban vesztette el hibátlan mérlegét a Barcelona

SPANYOL LA LIGA

3. FORDULÓ

Rayo Vallecano–FC Barcelona 1–1 (0–1)

Madrid, Estadio de Vallecas. V.: Mateo Busquets

Rayo Vallecano: Batalla – Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe (Valentin, 76.), Chavarria – Palazón (Pacha, 90+2.), Ciss, U. López (Fran Pérez, 59.), Álvaro García (Gumbau, 90+2.) – Pedro Díaz – De Frutos (Camello, 76.). Vezetőedző: Inigo Pérez

Barcelona: Joan García – Koundé, Eric Garcia, Christensen, Balde (G. Martín, 78.) – F. de Jong, Pedri – Yamal, Dani Olmo (Fermín López, 62.), Raphinha (Rashford, 62.) – Ferran Torres (Lewandowski, 79.). Vezetőedző: Hans-Dieter Flick

Gólszerző: Fran Pérez (67.), ill. Yamal (40. – 11-esből)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Barcelona a tőle megszokott módon magasra tolt védelmi vonallal és az ellenfél térfelén kezdett letámadással játszott az első percektől kezdve. Ennek köszönhetően több labdaszerzés után is veszélyes helyzetet alakított ki Hans-Dieter Flick csapata, de amennyiben jó volt a kiugratás úgy a madridiak is veszélyeztettek. A 13. percben Andrei Ratiu kapott remek labdát bal oldalról, de hét méterről a kapu közepére célzott, Joan García pedig hatalmas bravúrral hárítani tudott.

A Barcelona részéről Raphinha előtt adódtak lehetőségek, egyszer lőtt, egyszer pedig pontatlanul passzolt a második hullámban érkező Ferran Torresnek. A 38. percben Lamine Yamal két gyönyörű cselt is bemutatott, majd elesett Pep Chavarria mellett, büntetőhöz jutott a Barcelona. A hazaiak hevesen reklamáltak, de az egész mérkőzésen nem működő VAR nem tudott segíteni Mateo Busquets játékvezetőn, így maradt az ítélet. Yamal a spanyol bajnokságban most először lőhetett tizenegyest, nem is hibázott, a jobb alsó sarokba talált.

A második félidőben kevesebb helyzete volt a katalánoknak, ellenben a Rayo Vallecanónak rengeteg területe volt és ezt ki is használta. Több kontratámadást a lestaktika akadályozott meg, amikor meg jó ütemben indultak a hazaiak, akkor Joan García védett hatalmas bravúrral. A 67. percben nem gyors támadás végén, hanem szögletből érkezett az egyenlítés. A csereként beálló Fran Pérez maradt teljesen üresen Isi Palazón szögletére, és közelről a felső léc segítségével a kapuba bombázott. A Barcelona még jobban kinyílt, ez még több területet adott a hazaiaknak, akik másodszor is a kapuba találtak, de les miatt érvénytelenítették a találatot. Az 1–1-es végeredmény értelmében a Barcelona már nem hibátlan, három forduló után két pont a hátránya a Real Madrid mögött.