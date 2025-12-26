Fotó: Rózsaszín és zöld? Egészen szokatlan lesz a Real Madrid hazai meze a következő idényben

A madridi As sporlap szellőztette meg, hogy a Real Madrid következő hazai szerelésében rózsaszín és zöld színek is felfedezhetőek lesznek majd, természetesen a megszokott fehér alap mellett. A szurkolói vélemények egyelőre megoszlanak az új szerelésről, vannak olyanok, akik szerinten kimondottan tetszetősre sikeredett, de akadnak olyanok is, akiknek nem igazán nyerte el a tetszését a klub hagyományaihoz semennyire sem illeszkedő két új szín behozatala.