Fotó: Rózsaszín és zöld? Egészen szokatlan lesz a Real Madrid hazai meze a következő idényben

Rózsaszín és zöld? Egészen szokatlan lesz a Real Madrid hazai meze a következő idényben

2025.12.26. 10:44
Real Madrid spanyol foci La Liga
Bár még nagyon messze az idény vége, a jól értesült spanyol sajtó már tudni véli, milyen meze lesz a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (La Liga) szereplő Real Madridnak a következő idényben.

A madridi As sporlap szellőztette meg, hogy a Real Madrid következő hazai szerelésében rózsaszín és zöld színek is felfedezhetőek lesznek majd, természetesen a megszokott fehér alap mellett. A szurkolói vélemények egyelőre megoszlanak az új szerelésről, vannak olyanok, akik szerinten kimondottan tetszetősre sikeredett, de akadnak olyanok is, akiknek nem igazán nyerte el a tetszését a klub hagyományaihoz semennyire sem illeszkedő két új szín behozatala.

 

 

