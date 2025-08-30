Pocsék idénykezdet a Gironától, amely a Sevillától is kikapott

A La Liga 3. fordulójának a Girona és a Sevilla is úgy vágott neki, hogy nem szerzett pontot az első két bajnokiján. A hazai pálya miatt a katalánok lehettek pozitívabbak, ehhez képest a vendégek vonultak előnnyel a szünetre: ezt Alfonso González (Alfon) góljának köszönhették.
A fordulást követően nem sokkal Isaac Romero duplázta meg a vendégek előnyét, amire Míchel együttese helyzetek sorozatával válaszolt, eredményes viszont nem tudott lenni.
A Girona mérlege tehát háromból három vereség, így a tabella utolsó helyén áll mínusz kilences gólkülönbséggel.
LA LIGA
3. FORDULÓ
Girona–Sevilla 0–2 (Alfon 30., I. Romero 55.)
Korábban
Alavés–Atlético Madrid 1–1 (C. Vicente 14. – 11-esből, ill. G. Simeone 7.)
Oviedo–Real Sociedad 1–0 (Dendoncker 40.)
Később
21.30: Real Madrid–Mallorca (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
VASÁRNAP
17.00: Celta Vigo–Villarreal (Tv: Spíler2)
19.00: Betis–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
19.30: Espanyol–Osasuna (Tv: Spíler2)
21.30: Rayo Vallecano–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
Pénteken játszották
Elche–Levante 2–0 (Rafa Mir 46., R. Mendoza 51.)
Valencia–Getafe 3–0 (Diakhaby 30., Danjuma 54., Hugo Duro 90+7.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Villarreal
|2
|2
|–
|–
|7–0
|+7
|6
|2. FC Barcelona
|2
|2
|–
|–
|6–2
|+4
|6
|3. Real Madrid
|2
|2
|–
|–
|4–0
|+4
|6
|4. Athletic Bilbao
|2
|2
|–
|–
|4–2
|+2
|6
|5. Getafe
|3
|2
|–
|1
|4–4
|0
|6
|6. Elche
|3
|1
|2
|–
|4–2
|+2
|5
|7. Betis
|3
|1
|2
|–
|3–2
|+1
|5
|8. Valencia
|3
|1
|1
|1
|4–2
|+2
|4
|9. Espanyol
|2
|1
|1
|–
|4–3
|+1
|4
|10. Alaves
|3
|1
|1
|1
|3–3
|0
|4
|11. Rayo Vallecano
|2
|1
|–
|1
|3–2
|+1
|3
|12. Sevilla
|3
|1
|–
|2
|5–5
|0
|3
|13. Osasuna
|2
|1
|–
|1
|1–1
|0
|3
|14. Oviedo
|3
|1
|–
|2
|1–5
|–4
|3
|15. Real Sociedad
|3
|–
|2
|1
|3–4
|–1
|2
|15. Atlético Madrid
|3
|–
|2
|1
|3–4
|–1
|2
|17. Celta Vigo
|3
|–
|2
|1
|2–4
|–2
|2
|18. Mallorca
|2
|–
|1
|1
|1–4
|–3
|1
|19. Levante
|3
|–
|–
|3
|3–7
|–4
|0
|20. Girona
|3
|–
|–
|3
|1–10
|–9
|0