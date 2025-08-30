Pocsék idénykezdet a Gironától, amely a Sevillától is kikapott

A La Liga 3. fordulójának a Girona és a Sevilla is úgy vágott neki, hogy nem szerzett pontot az első két bajnokiján. A hazai pálya miatt a katalánok lehettek pozitívabbak, ehhez képest a vendégek vonultak előnnyel a szünetre: ezt Alfonso González (Alfon) góljának köszönhették.

A fordulást követően nem sokkal Isaac Romero duplázta meg a vendégek előnyét, amire Míchel együttese helyzetek sorozatával válaszolt, eredményes viszont nem tudott lenni.

A Girona mérlege tehát háromból három vereség, így a tabella utolsó helyén áll mínusz kilences gólkülönbséggel.

LA LIGA

3. FORDULÓ

Girona–Sevilla 0–2 (Alfon 30., I. Romero 55.)

Korábban

Alavés–Atlético Madrid 1–1 (C. Vicente 14. – 11-esből, ill. G. Simeone 7.)

Oviedo–Real Sociedad 1–0 (Dendoncker 40.)

Később

21.30: Real Madrid–Mallorca (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP

17.00: Celta Vigo–Villarreal (Tv: Spíler2)

19.00: Betis–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

19.30: Espanyol–Osasuna (Tv: Spíler2)

21.30: Rayo Vallecano–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Pénteken játszották

Elche–Levante 2–0 (Rafa Mir 46., R. Mendoza 51.)

Valencia–Getafe 3–0 (Diakhaby 30., Danjuma 54., Hugo Duro 90+7.)