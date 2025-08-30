Nemzeti Sportrádió

Pocsék idénykezdet a Gironától, amely a Sevillától is kikapott

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.08.30. 21:45
null
Alfonso González szerzett vezetést a Sevilla számára (Fotó: Getty Images)
Címkék
Girona labdarúgás Sevilla La Liga
A Sevilla jött ki jobban a pont nélküli csapatok találkozójából a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 3. fordulójának szombati játéknapján. Az ellenfél a Girona volt, amelynél finoman szólva sem ilyen rajtról álmodtak...

A La Liga 3. fordulójának a Girona és a Sevilla is úgy vágott neki, hogy nem szerzett pontot az első két bajnokiján. A hazai pálya miatt a katalánok lehettek pozitívabbak, ehhez képest a vendégek vonultak előnnyel a szünetre: ezt Alfonso González (Alfon) góljának köszönhették.

A fordulást követően nem sokkal Isaac Romero duplázta meg a vendégek előnyét, amire Míchel együttese helyzetek sorozatával válaszolt, eredményes viszont nem tudott lenni.

A Girona mérlege tehát háromból három vereség, így a tabella utolsó helyén áll mínusz kilences gólkülönbséggel.

LA LIGA
3. FORDULÓ
Girona–Sevilla 0–2 (Alfon 30., I. Romero 55.)
Korábban
Alavés–Atlético Madrid 1–1 (C. Vicente 14. – 11-esből, ill. G. Simeone 7.)
Oviedo–Real Sociedad 1–0 (Dendoncker 40.)
Később
21.30: Real Madrid–Mallorca (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
VASÁRNAP
17.00: Celta Vigo–Villarreal (Tv: Spíler2)
19.00: Betis–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
19.30: Espanyol–Osasuna (Tv: Spíler2)
21.30: Rayo Vallecano–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
Pénteken játszották
Elche–Levante 2–0 (Rafa Mir 46., R. Mendoza 51.)
Valencia–Getafe 3–0 (Diakhaby 30., Danjuma 54., Hugo Duro 90+7.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Villarreal227–0+76
  2. FC Barcelona226–2+46
  3. Real Madrid224–0+46
  4. Athletic Bilbao224–2+26
  5. Getafe3214–406
  6. Elche3124–2+25
  7. Betis3123–2+15
  8. Valencia31114–2+24
  9. Espanyol2114–3+14
10. Alaves31113–304
11. Rayo Vallecano2113–2+13
12. Sevilla3125–503
13. Osasuna2111–103
14. Oviedo3121–5–43
15. Real Sociedad3213–4–12
15. Atlético Madrid3213–4–12
17. Celta Vigo3212–4–22
18. Mallorca2111–4–31
19. Levante333–7–40
20. Girona331–10–90

 

 

Girona labdarúgás Sevilla La Liga
Legfrissebb hírek

A VAR három gólt is elvett a Real Madridtól

Spanyol labdarúgás
16 órája

Európa-liga: elkészült a Ferencváros programja

Európa-liga
18 órája

Három forduló után is nyeretlen az Atlético; megvan az Oviedo első győzelme

Spanyol labdarúgás
19 órája

Öngól és büntető kellett az MU első győzelméhez; Grealish szárnyal az Evertonban

Angol labdarúgás
21 órája

Magabiztos sikerrel szerezte meg első győzelmét a Valencia

Spanyol labdarúgás
2025.08.29. 23:40

Cimikasz megérkezett Rómába, olasz válogatott játékost igazolna a Newcastle – pénteki transzferhíradó

Minden más foci
2025.08.29. 19:56

Valencia: hogyan lesz ebből feltámadás?

Spanyol labdarúgás
2025.08.29. 16:52

Bombaerős névsor! Megvan a portugálok kerete a mieink ellen

Foci vb 2026
2025.08.29. 13:57
Ezek is érdekelhetik