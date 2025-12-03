Nemzeti Sportrádió

Mbappé-show a bilbaói katlanban, megszakadt a Real Madrid rossz sorozata

MIKE BARNABÁSMIKE BARNABÁS
2025.12.03. 20:55
Kis túlzással azt is mondhatnánk, hogy Mbappé a hátán cipeli a Real Madridot (Fotó: Getty Images)
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 19. fordulójából előrehozott mérkőzésen az Athletic Bilbao a Real Madridot fogadja. A találkozót élő, szöveges formátumban közvetítjük, tartsanak velünk!

SPANYOL LA LIGA
19. FORDULÓ
Athletic Bilbao–Real Madrid 0–3 (0–2)
Bilbao, San Mamés. Vezette: Gil Manzano
Athletic Bilbao: Simón – Lekue (Areso, a szünetben), Vivian, Laporte, Boiro – De Galarreta (U. Gómez, a szünetben), Rego – Berenguer (Serrano, 69.), Jauregizar (Vesga, 69.), N. Williams (S. Sánchez, 78.) – Guruzeta. Vezetőedző: Ernesto Valverde
Real Madrid: Courtois – Alexander-Arnold (R. Asencio, 55.), Militao (G. García, 78.), Rüdiger, Carreras – Camavinga (Güler, 69.), Tchouaméni, Jude Bellingham – F. Valverde, K. Mbappé (Rodrygo, 78.), Vinícius Jr. (Brahim, 78.). Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: K. Mbappé (7., 59.), Camavinga (42.)

Két helyen változtatott Xabi Alonso a Girona elleni hétvégi kiszálláson pályára lépő kezdőcsapathoz képest, Fran García helyét Álvaro Carreras vette át a védelem jobb oldalán, míg Arda Güler helyére Eduardo Camavingát állította a baszk tréner – fontos megjegyezni, hogy a francia középpályás természetesen a megszokott pozíciójában játszott, míg Federico Valverde kezdett a támadósor jobb szélén.

Agresszív letámadással indította a találkozót a fővárosi csapat a telt házas San Mamésben, s míg az első két gólhelyzetet bravúrral hárította Unai Simón, a 7. percben már ő sem tudott segíteni: Trent Alexander-Arnold remek indítása után Kylian Mbappé lódult meg a felezővonaltól, két védőt is kicselezve eljutott a 16-os vonaláig, ahonnan jobb lábbal a kapu bal oldalába lőtt.

Ezt követően a Bilbao percei következtek, de Thibaut Courtois remek napot fogott ki: a belga kapus Guruzeta éles szögből eleresztett bombáját, majd Berenguer ziccerét is védeni tudta. A hazai lehetőségek után Vinícius szerezhetett volna kétszer is gólt, de a játékrész utolsó negyedórájába lépve előbb a kapufát találta el, aztán egyedül vezethette a labdát Unai Simónra – hiába, a spanyol válogatottban is első számú opciónak számító kapus remekül olvasta a szituációt, s védett. A királyi gárda fölényben fejezte be a félidőt, amit góllal is megkoronázott: Alexander-Arnold beadásából Mbappé visszafejelte a labdát az ötös vonalával párhuzamosan, ahonnan a berobbanó Eduardo Camavinga a hálóba bólintott.

A fordulás után nagy elánnal vetette magát támadásba a baszk együttes, de az utolsó passzokba rendre hiba csúszott, nem úgy a másik oldalon, ahol Kylian Mbappé balról, 23 méterről kilőtte a rövid sarkot – a takarásban levő Unai Simón hiába vetődött. A folytatásban Xabi Alonso kétszer is kényszerűségből cserélt, Alexander-Arnoldnak a combizma, Camavingának a bokája sérült meg.

A mérkőzés végjátéka mindkét oldalon hozott kisebb lehetőségeket, de újabb gól nem született – a Real Madrid (hárommeccses nyeretlenségi szériáját megszakítva) 100. alkalommal győzte le a Bilbaót élvonalbeli mérkőzésen. 0–3

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA       
  1. Barcelona

15

12

1

2

42–17

+25 

37 

  2. Real Madrid

15

11

3

1

32–13

+19 

36 

  3. Villarreal

14

10

2

2

29–13

+16 

32 

  4. Atlético Madrid

15

9

4

2

28–14

+14 

31 

  5. Betis

14

6

6

2

22–14

+8 

24 

  6. Espanyol

14

7

3

4

18–16

+2 

24 

  7. Getafe

14

6

2

6

13–15

–2 

20 

  8. Athletic Bilbao

15

6

2

7

14–20

–6 

20 

  9. Rayo Vallecano

14

4

5

5

13–15

–2 

17 

10. Real Sociedad

14

4

4

6

19–21

–2 

16 

11. Elche

14

3

7

4

15–17

–2 

16 

12. Celta Vigo

14

3

7

4

16–19

–3 

16 

13. Sevilla

14

5

1

8

19–23

–4 

16 

14. Alaves

14

4

3

7

12–15

–3 

15 

15. Valencia

14

3

5

6

13–22

–9 

14 

16. Mallorca

14

3

4

7

15–22

–7 

13 

17. Osasuna

14

3

3

8

12–18

–6 

12 

18. Girona

14

2

6

6

13–26

–13 

12 

19. Levante

14

2

3

9

16–26

–10 

20. Oviedo

14

2

3

9

7–22

–15 

 

 

