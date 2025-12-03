Mbappé-show a bilbaói katlanban, megszakadt a Real Madrid rossz sorozata

SPANYOL LA LIGA

19. FORDULÓ

Athletic Bilbao–Real Madrid 0–3 (0–2)

Bilbao, San Mamés. Vezette: Gil Manzano

Athletic Bilbao: Simón – Lekue (Areso, a szünetben), Vivian, Laporte, Boiro – De Galarreta (U. Gómez, a szünetben), Rego – Berenguer (Serrano, 69.), Jauregizar (Vesga, 69.), N. Williams (S. Sánchez, 78.) – Guruzeta. Vezetőedző: Ernesto Valverde

Real Madrid: Courtois – Alexander-Arnold (R. Asencio, 55.), Militao (G. García, 78.), Rüdiger, Carreras – Camavinga (Güler, 69.), Tchouaméni, Jude Bellingham – F. Valverde, K. Mbappé (Rodrygo, 78.), Vinícius Jr. (Brahim, 78.). Vezetőedző: Xabi Alonso

Gólszerző: K. Mbappé (7., 59.), Camavinga (42.)

Két helyen változtatott Xabi Alonso a Girona elleni hétvégi kiszálláson pályára lépő kezdőcsapathoz képest, Fran García helyét Álvaro Carreras vette át a védelem jobb oldalán, míg Arda Güler helyére Eduardo Camavingát állította a baszk tréner – fontos megjegyezni, hogy a francia középpályás természetesen a megszokott pozíciójában játszott, míg Federico Valverde kezdett a támadósor jobb szélén.

Agresszív letámadással indította a találkozót a fővárosi csapat a telt házas San Mamésben, s míg az első két gólhelyzetet bravúrral hárította Unai Simón, a 7. percben már ő sem tudott segíteni: Trent Alexander-Arnold remek indítása után Kylian Mbappé lódult meg a felezővonaltól, két védőt is kicselezve eljutott a 16-os vonaláig, ahonnan jobb lábbal a kapu bal oldalába lőtt.

Ezt követően a Bilbao percei következtek, de Thibaut Courtois remek napot fogott ki: a belga kapus Guruzeta éles szögből eleresztett bombáját, majd Berenguer ziccerét is védeni tudta. A hazai lehetőségek után Vinícius szerezhetett volna kétszer is gólt, de a játékrész utolsó negyedórájába lépve előbb a kapufát találta el, aztán egyedül vezethette a labdát Unai Simónra – hiába, a spanyol válogatottban is első számú opciónak számító kapus remekül olvasta a szituációt, s védett. A királyi gárda fölényben fejezte be a félidőt, amit góllal is megkoronázott: Alexander-Arnold beadásából Mbappé visszafejelte a labdát az ötös vonalával párhuzamosan, ahonnan a berobbanó Eduardo Camavinga a hálóba bólintott.

A fordulás után nagy elánnal vetette magát támadásba a baszk együttes, de az utolsó passzokba rendre hiba csúszott, nem úgy a másik oldalon, ahol Kylian Mbappé balról, 23 méterről kilőtte a rövid sarkot – a takarásban levő Unai Simón hiába vetődött. A folytatásban Xabi Alonso kétszer is kényszerűségből cserélt, Alexander-Arnoldnak a combizma, Camavingának a bokája sérült meg.

A mérkőzés végjátéka mindkét oldalon hozott kisebb lehetőségeket, de újabb gól nem született – a Real Madrid (hárommeccses nyeretlenségi szériáját megszakítva) 100. alkalommal győzte le a Bilbaót élvonalbeli mérkőzésen. 0–3