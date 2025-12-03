Mbappé-show a bilbaói katlanban, megszakadt a Real Madrid rossz sorozata
SPANYOL LA LIGA
19. FORDULÓ
Athletic Bilbao–Real Madrid 0–3 (0–2)
Bilbao, San Mamés. Vezette: Gil Manzano
Athletic Bilbao: Simón – Lekue (Areso, a szünetben), Vivian, Laporte, Boiro – De Galarreta (U. Gómez, a szünetben), Rego – Berenguer (Serrano, 69.), Jauregizar (Vesga, 69.), N. Williams (S. Sánchez, 78.) – Guruzeta. Vezetőedző: Ernesto Valverde
Real Madrid: Courtois – Alexander-Arnold (R. Asencio, 55.), Militao (G. García, 78.), Rüdiger, Carreras – Camavinga (Güler, 69.), Tchouaméni, Jude Bellingham – F. Valverde, K. Mbappé (Rodrygo, 78.), Vinícius Jr. (Brahim, 78.). Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: K. Mbappé (7., 59.), Camavinga (42.)
Két helyen változtatott Xabi Alonso a Girona elleni hétvégi kiszálláson pályára lépő kezdőcsapathoz képest, Fran García helyét Álvaro Carreras vette át a védelem jobb oldalán, míg Arda Güler helyére Eduardo Camavingát állította a baszk tréner – fontos megjegyezni, hogy a francia középpályás természetesen a megszokott pozíciójában játszott, míg Federico Valverde kezdett a támadósor jobb szélén.
Agresszív letámadással indította a találkozót a fővárosi csapat a telt házas San Mamésben, s míg az első két gólhelyzetet bravúrral hárította Unai Simón, a 7. percben már ő sem tudott segíteni: Trent Alexander-Arnold remek indítása után Kylian Mbappé lódult meg a felezővonaltól, két védőt is kicselezve eljutott a 16-os vonaláig, ahonnan jobb lábbal a kapu bal oldalába lőtt.
Ezt követően a Bilbao percei következtek, de Thibaut Courtois remek napot fogott ki: a belga kapus Guruzeta éles szögből eleresztett bombáját, majd Berenguer ziccerét is védeni tudta. A hazai lehetőségek után Vinícius szerezhetett volna kétszer is gólt, de a játékrész utolsó negyedórájába lépve előbb a kapufát találta el, aztán egyedül vezethette a labdát Unai Simónra – hiába, a spanyol válogatottban is első számú opciónak számító kapus remekül olvasta a szituációt, s védett. A királyi gárda fölényben fejezte be a félidőt, amit góllal is megkoronázott: Alexander-Arnold beadásából Mbappé visszafejelte a labdát az ötös vonalával párhuzamosan, ahonnan a berobbanó Eduardo Camavinga a hálóba bólintott.
A fordulás után nagy elánnal vetette magát támadásba a baszk együttes, de az utolsó passzokba rendre hiba csúszott, nem úgy a másik oldalon, ahol Kylian Mbappé balról, 23 méterről kilőtte a rövid sarkot – a takarásban levő Unai Simón hiába vetődött. A folytatásban Xabi Alonso kétszer is kényszerűségből cserélt, Alexander-Arnoldnak a combizma, Camavingának a bokája sérült meg.
A mérkőzés végjátéka mindkét oldalon hozott kisebb lehetőségeket, de újabb gól nem született – a Real Madrid (hárommeccses nyeretlenségi szériáját megszakítva) 100. alkalommal győzte le a Bilbaót élvonalbeli mérkőzésen. 0–3
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|1. Barcelona
15
12
1
2
42–17
+25
37
|2. Real Madrid
15
11
3
1
32–13
+19
36
|3. Villarreal
14
10
2
2
29–13
+16
32
|4. Atlético Madrid
15
9
4
2
28–14
+14
31
|5. Betis
14
6
6
2
22–14
+8
24
|6. Espanyol
14
7
3
4
18–16
+2
24
|7. Getafe
14
6
2
6
13–15
–2
20
|8. Athletic Bilbao
15
6
2
7
14–20
–6
20
|9. Rayo Vallecano
14
4
5
5
13–15
–2
17
|10. Real Sociedad
14
4
4
6
19–21
–2
16
|11. Elche
14
3
7
4
15–17
–2
16
|12. Celta Vigo
14
3
7
4
16–19
–3
16
|13. Sevilla
14
5
1
8
19–23
–4
16
|14. Alaves
14
4
3
7
12–15
–3
15
|15. Valencia
14
3
5
6
13–22
–9
14
|16. Mallorca
14
3
4
7
15–22
–7
13
|17. Osasuna
14
3
3
8
12–18
–6
12
|18. Girona
14
2
6
6
13–26
–13
12
|19. Levante
14
2
3
9
16–26
–10
9
|20. Oviedo
14
2
3
9
7–22
–15
9
