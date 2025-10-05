Alexis Sánchez is betalált, a Sevilla legyőzte a Barcelonát

Egyértelmű volt a cél a Barcelona számára a Sevilla vendégeként: egy esetleges győzelemmel visszavehette volna Hansi Flick vezetőedző csapata a bajnoki tabella első helyét a Villarrealt szombat este legyőző Real Madridtól. Ehhez képest az első negyedóra végén a Sevilla szerezte meg a vezetést, miután a 2011–14 között a katalánoknál 141 mérkőzésen 47 gólt szerző Alexis Sánchez váltotta gólra az Isaac Romero által Ronald Araujo mellett kiharcolt büntetőt. A veterán chilei csatár ötödik alkalommal lépett pályára a Barcelona ellen távozása óta – négy korábbi BL-meccsét rendre elvesztette csapataival –, és első alkalommal volt eredményes a katalánok ellen. A folytatásban is inkább a hazaiak akarata érvényesült, a katalánoknál nagyobb gólszerzési lehetőséget alakítottak ki Azpilicuetáék, és egy gyors kontra végén Romero duplázta meg az előnyt szűk tíz perccel a szünet előtt; az első félidő ráadásában aztán Marcus Rashford egy parádés kapáslövéssel állította vissza az egygólos különbséget.

Fordulás után a Barcelona próbált nagyobb sebességre kapcsolva futballozni, többet is birtokolta a labdát a vendégcsapat, ám a legnagyobb helyzetekből sem sikerült az egyenlítés – sőt, még tizenegyesből sem: negyedórával a rendes játékidő letelte előtt büntetőhöz jutott a Barcelona, ám ami sikerült a korábbi Barca-csatárnak a meccs elején, az nem sikerült a jelenleginek a hajrára fordulva: Robert Lewandowski hosszas totyogás és többszöri megtorpanás után higgadtan a jobb alsó sarok mellé helyzett, így okkal bánkódhatott. Bő húsz perc múlva meg már még inkább foghatta a fejét a lengyel, miután a rendes játékidő leteltével előbb egy sprint után José Carmona lőtte ki a jobb alsót, majd gyakorlatilag a meccs utolsó mozzanataként szintén gyors kontra végén Akor Adams állította be a 4–1-es végeredményt.

A Barcelona tavaly december után szenvedett el ismét két egymást követő tétmérkőzésén vereséget, és a tavaly áprilisban, a PSG elleni BL-negyeddöntő visszavágóján elszenvedett 4–1-es vereség után kapott ki újra három góllal.

ÖSSZEFOGLALÓ

Cikkünket a későbbi meccsek eredményeivel és tabellával frissítjük.

SPANYOL LA LIGA

8. FORDULÓ

Alavés–Elche 3–1 (Alena 76. – 11-esből, T. Martínez 81., Boye 90+5., ill. André Silva 90+3.)

Sevilla–Barcelona 4–1 (A. Sánchez 13. – 11-esből, I. Romero 36., Carmona 90., Adams 90+6., ill. Rashford 45+6.)

KÉSŐBB

18.30: Espanyol–Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Real Sociedad–Rayo Vallecano

21.00: Celta Vigo–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)