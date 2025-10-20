Nemzeti Sportrádió

Gól nélkül zárt az Alavés és a Valencia

2025.10.20. 23:18
null
Küzdelem volt, gól nem (Fotó: Getty Images)
Gól nélkül ért véget az Alavés–Valencia mérkőzés hétfőn a spanyol labdarúgó-bajnokság 9. fordulójának zárásán.

SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Alavés–Valencia 0–0

VASÁRNAP
Elche–Athletic Bilbao 0–0
Celta Vigo–Real Sociedad 1–1 (Durán 20., ill. Soler 90.)
Levante–Rayo Vallecano 0–3 (De Frutos 12., 25., Á. García 65.)
Getafe–Real Madrid 0–1 (K. Mbappé 80.)
SZOMBAT
Villarreal–Betis 2–2 (Buchanan 44., Moleiro 64., ill. Antony 67., 90+4.)
Atlético Madrid–Osasuna 1–0 (Almada 69.)
Sevilla–Mallorca 1–3 (R. Vargas 16., ill. Muriqi 67., M. Joseph 72., 77.)
Barcelona–Girona 2–1 (Pedri 13., R. Araújo 90+3., ill. Witsel 20.)
PÉNTEK
Oviedo–Espanyol 0–2 (K. García 73., P. Milla 82.)

   
1. Real Madrid

9

8

1

20–9

+11

24

2. Barcelona

9

7

1

1

24–10

+14

22

3. Villarreal

9

5

2

2

16–10

+6

17

4. Atlético Madrid

9

4

4

1

16–10

+6

16

5. Betis

9

4

4

1

15–10

+5

16

6. Espanyol

9

4

3

2

13–11

+2

15

7. Elche

9

3

5

1

11–9

+2

14

8. Athletic Bilbao

9

4

2

3

9–9

0

14

9. Sevilla

9

4

1

4

16–14

+2

13

10. Alaves

9

3

3

3

9–8

+1

12

11. Rayo Vallecano

9

3

2

4

11–10

+1

11

12. Getafe

9

3

2

4

9–12

–3

11

13. Osasuna

9

3

1

5

7–9

–2

10

14. Valencia

9

2

3

4

10–14

–4

9

15. Levante

9

2

2

5

13–17

–4

8

16. Mallorca

9

2

2

5

10–14

–4

8

17. Celta Vigo

9

7

2

8–11

–3

7

18. Real Sociedad

9

1

3

5

8–13

–5

6

19. Oviedo

9

2

7

4–16

–12

6

20. Girona

9

1

3

5

6–19

–13

6

AZ ÁLLÁS

 

 

