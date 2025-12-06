Nemzeti Sportrádió

Berenguer átlövése döntött, az Athletic Bilbao két vállra fektette az Atlético Madridot

M. B.M. B.
2025.12.06. 23:03
Álex Berenguer (Fotó: Getty Images)
Atlético Madrid Athletic Bilbao La Liga
Az Athletic Bilbao 1–0-ra nyert odahaza az Atlético Madrid ellen a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 15. fordulójában, szombat este.

Sokáig nem bírtak egymással a felek az ezúttal is telt házas San Mamésben, ahol az első félidőben még a vendég madridiaknak volt egy komoly lehetőségük a gólszerzésre (Almada lövését bravúrral hárította Unai Simón), de az Athletic rendszeresen eljutott Oblak kapujáig – már kérdés, hogy a befejezésekbe rendre hiba csúszott. A 85. percben aztán megtört a gólcsend: Sörloth fejesét Unai Simón fogta meg, s ő indította el azt a kontrát, melynek végén Nico Williams a bal oldalról a második hullámban érkező Álex Berenguer elé tálalt, s a baszk középpályás futtában zúdította a labdát a kapu bal oldalába. A hosszabbítással együtt tíz perce volt az Atletinek az egyenlítésre, de a „matracosok” nem tudtak megújulni – Diego Simeone csapata a Barcelona után a Bilbao vendégeként is alulmaradt (s lépéshátrányba került a dobogós helyen álló Villarreallal szemben), míg az Athletic bravúros győzelemmel javított a hétközi, Real Madrid elleni zakó után. 1–0

SPANYOL LA LIGA
15. FORDULÓ
Athletic Bilbao–Atlético Madrid 1–0 (Berenguer 85.)
Betis–Barcelona 3–5 (Antony 6., D. Llorente 85., Cucho 90. – 11-esből, ill. Ferran 11., 13., 40., Bardghji 31., Yamal 59. – 11-esből)
Villarreal–Getafe 2–0 (Buchanan 45+5., Mikautadze 64.)
Kiállítva: L. Milla (Getafe, 48.)
Alavés–Real Sociedad 1–0 (Boyé 45+4.)

Vasárnap
14.00: Elche–Girona (Tv: Spíler2)
16.15: Valencia–Sevilla (Tv: Spíler2)
18.30: Espanyol–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Osasuna–Levante (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Oviedo–Mallorca 0–0
Kiállítva: Cazorla, Vinas (mindkettő Oviedo, 89., 90+5.)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona16131247–20+27 40 
2. Real Madrid15113132–13+19 36 
3. Villarreal15112231–13+18 35 
4. Atlético Madrid1694328–15+13 31 
5. Betis1566325–19+6 24 
6. Espanyol1473418–16+2 24 
7. Athletic Bilbao1672715–20–5 23 
8. Getafe1562713–17–4 20 
9. Alaves1553713–15–2 18 
10. Rayo Vallecano1445513–15–2 17 
11. Elche1437415–17–2 16 
12. Real Sociedad1544719–22–3 16 
13. Celta Vigo1437416–19–3 16 
14. Sevilla1451819–23–4 16 
15. Mallorca1535715–22–7 14 
16. Valencia1435613–22–9 14 
17. Osasuna1433812–18–6 12 
18. Girona1426613–26–13 12 
19. Oviedo152497–22–15 10 
20. Levante1423916–26–10 

 

 

