Berenguer átlövése döntött, az Athletic Bilbao két vállra fektette az Atlético Madridot
Sokáig nem bírtak egymással a felek az ezúttal is telt házas San Mamésben, ahol az első félidőben még a vendég madridiaknak volt egy komoly lehetőségük a gólszerzésre (Almada lövését bravúrral hárította Unai Simón), de az Athletic rendszeresen eljutott Oblak kapujáig – már kérdés, hogy a befejezésekbe rendre hiba csúszott. A 85. percben aztán megtört a gólcsend: Sörloth fejesét Unai Simón fogta meg, s ő indította el azt a kontrát, melynek végén Nico Williams a bal oldalról a második hullámban érkező Álex Berenguer elé tálalt, s a baszk középpályás futtában zúdította a labdát a kapu bal oldalába. A hosszabbítással együtt tíz perce volt az Atletinek az egyenlítésre, de a „matracosok” nem tudtak megújulni – Diego Simeone csapata a Barcelona után a Bilbao vendégeként is alulmaradt (s lépéshátrányba került a dobogós helyen álló Villarreallal szemben), míg az Athletic bravúros győzelemmel javított a hétközi, Real Madrid elleni zakó után. 1–0
SPANYOL LA LIGA
15. FORDULÓ
Athletic Bilbao–Atlético Madrid 1–0 (Berenguer 85.)
Betis–Barcelona 3–5 (Antony 6., D. Llorente 85., Cucho 90. – 11-esből, ill. Ferran 11., 13., 40., Bardghji 31., Yamal 59. – 11-esből)
Villarreal–Getafe 2–0 (Buchanan 45+5., Mikautadze 64.)
Kiállítva: L. Milla (Getafe, 48.)
Alavés–Real Sociedad 1–0 (Boyé 45+4.)
Vasárnap
14.00: Elche–Girona (Tv: Spíler2)
16.15: Valencia–Sevilla (Tv: Spíler2)
18.30: Espanyol–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Osasuna–Levante (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Oviedo–Mallorca 0–0
Kiállítva: Cazorla, Vinas (mindkettő Oviedo, 89., 90+5.)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|16
|13
|1
|2
|47–20
|+27
|40
|2. Real Madrid
|15
|11
|3
|1
|32–13
|+19
|36
|3. Villarreal
|15
|11
|2
|2
|31–13
|+18
|35
|4. Atlético Madrid
|16
|9
|4
|3
|28–15
|+13
|31
|5. Betis
|15
|6
|6
|3
|25–19
|+6
|24
|6. Espanyol
|14
|7
|3
|4
|18–16
|+2
|24
|7. Athletic Bilbao
|16
|7
|2
|7
|15–20
|–5
|23
|8. Getafe
|15
|6
|2
|7
|13–17
|–4
|20
|9. Alaves
|15
|5
|3
|7
|13–15
|–2
|18
|10. Rayo Vallecano
|14
|4
|5
|5
|13–15
|–2
|17
|11. Elche
|14
|3
|7
|4
|15–17
|–2
|16
|12. Real Sociedad
|15
|4
|4
|7
|19–22
|–3
|16
|13. Celta Vigo
|14
|3
|7
|4
|16–19
|–3
|16
|14. Sevilla
|14
|5
|1
|8
|19–23
|–4
|16
|15. Mallorca
|15
|3
|5
|7
|15–22
|–7
|14
|16. Valencia
|14
|3
|5
|6
|13–22
|–9
|14
|17. Osasuna
|14
|3
|3
|8
|12–18
|–6
|12
|18. Girona
|14
|2
|6
|6
|13–26
|–13
|12
|19. Oviedo
|15
|2
|4
|9
|7–22
|–15
|10
|20. Levante
|14
|2
|3
|9
|16–26
|–10
|9