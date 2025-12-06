Berenguer átlövése döntött, az Athletic Bilbao két vállra fektette az Atlético Madridot

Sokáig nem bírtak egymással a felek az ezúttal is telt házas San Mamésben, ahol az első félidőben még a vendég madridiaknak volt egy komoly lehetőségük a gólszerzésre (Almada lövését bravúrral hárította Unai Simón), de az Athletic rendszeresen eljutott Oblak kapujáig – már kérdés, hogy a befejezésekbe rendre hiba csúszott. A 85. percben aztán megtört a gólcsend: Sörloth fejesét Unai Simón fogta meg, s ő indította el azt a kontrát, melynek végén Nico Williams a bal oldalról a második hullámban érkező Álex Berenguer elé tálalt, s a baszk középpályás futtában zúdította a labdát a kapu bal oldalába. A hosszabbítással együtt tíz perce volt az Atletinek az egyenlítésre, de a „matracosok” nem tudtak megújulni – Diego Simeone csapata a Barcelona után a Bilbao vendégeként is alulmaradt (s lépéshátrányba került a dobogós helyen álló Villarreallal szemben), míg az Athletic bravúros győzelemmel javított a hétközi, Real Madrid elleni zakó után. 1–0

SPANYOL LA LIGA

15. FORDULÓ

Athletic Bilbao–Atlético Madrid 1–0 (Berenguer 85.)

Betis–Barcelona 3–5 (Antony 6., D. Llorente 85., Cucho 90. – 11-esből, ill. Ferran 11., 13., 40., Bardghji 31., Yamal 59. – 11-esből)

Villarreal–Getafe 2–0 (Buchanan 45+5., Mikautadze 64.)

Kiállítva: L. Milla (Getafe, 48.)

Alavés–Real Sociedad 1–0 (Boyé 45+4.)

Vasárnap

14.00: Elche–Girona (Tv: Spíler2)

16.15: Valencia–Sevilla (Tv: Spíler2)

18.30: Espanyol–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: Osasuna–Levante (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Oviedo–Mallorca 0–0

Kiállítva: Cazorla, Vinas (mindkettő Oviedo, 89., 90+5.)