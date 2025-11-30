La Liga: megszakított meccsen verte meg a Betis a Sevillát

Nagy csatában hosszabbította meg győztes sorozatát a Villarreal a spanyol bajnokság 14. fordulójában. A Marcelino García Toral irányította alakulat a vasárnap kora délutáni mérkőzésen a Real Sociedad vendégeként lépett pályára, s Ayoze Pérez réven fél óra elteltével szerzett vezetést, amelyet a térfélcsere után tizenkét perccel Alberto Moleiro duplázott meg – a San Sebastián-i közönség legnagyobb bánatára. A második Villarreal-gólra gyorsan jött a válasz, mégpedig Carlos Solertől, aki Kubo Takefusza passzát váltotta gólra. A labdát többet birtokló és szépítéstől vérszemet kapó hazaiaknak Ander Barrenetxea révén sikerült eltüntetniük ellenfelük előnyét, ám a forgatókönyv még tartogatott egy csavart: a hosszabbítás ötödik percében Moleiro labdát szerzett, és Álex Remiro kapujának bal alsó sarkába vágta a labdát – jelezve, hogy csapatát nem rázta meg annyira a kedden a Borussia Dortmundtól elszenvedett 4–0-s BL-vereség. 2–3

Nem hozott túl sok izgalmat a sevillai derbi első félideje: a Sevilla–Betis mérkőzésen csak a hazai Djibril Sow, illetve a vendégek közül Abde Ezzalzuli előtt alakult ki helyzet, de a hazai játékos lövése a kapu fölé szállt, míg a vendégek marokkói válogatottjának próbálkozását Odisszeasz Vlahodimosznak sikerült hárítania. A második játékrészben aztán megélénkült a mérkőzés, ez pedig leginkább a Manuel Pellegirini irányította zöld-fehéreknek volt köszönhető. Az 54. percben meg is szerezték a vezetést a látogatók, Pablo Fornals szép egyéni akció végén lőtt a görög kapus hálójába. Kerek negyedóra telt el a vezető találat után, amikor egy kósza labdára Sergi Altimira csapott le, és megduplázta a Betis előnyét. A Sevilla reményei perccel a rendes játékidő vége előtt Isaac Romero durvasága nyomán szálltak el, spanyol csatárt a 84. percben az öltözőbe parancsolta a játékost José Luís Munuera Montero játékvezető, majd nem öt perccel később a vendégek védője, Natan provokációja okán dobálózó szurkolók miatt a csapatokat is. Az ilyenkor kötelező negyedóra végén aztán visszatértek a pályára a felek, de a hatperces hosszabbításban, már nem történt említésre méltó esemény, így a Betis továbbra is az egyetlen csapat, amely eddig meg tudta őrizni idegenbeli veretlenségét a La Liga 2025–2026-os idényében. 0–2

Nem erőltette meg magát a Celta Vigo és az Espanyol az előbbi otthonában játszott mérkőzésen. Az első félidőben a mindössze a házigazdáknak sikerült eltalálniuk a kaput, nekik is csak egyszer, a barcelonaiak oldalán összesen csak egy lövést jegyezhettek fel a krónikások. A szünet után már valamivel jobban csipkedték magukat a csapatok, de igazán komoly veszélyt csak az espanyolos Leandro Cabrera fejese jelentett – Ionut Radunak ez a próbálkozás sem okozott nagyobb fejfájást. Annál nagyobb gond volt a román kapus számára Kike García szöglet utáni csúsztatott fejesének hárítása – a román kapus annak rendje s módja szerint a gólvonal mögé is ügyetlenkedte a labdát, s ez pont elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a vendégek megnyerjék a mérkőzést. 0–1

SPANYOL LA LIGA

14. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Real Sociedad–Villarreal 2–3 (C. Soler 60., Barrenetxea 87., ill. A. Pérez 31., Moleiro 57., 90+5.)

Sevilla–Betis 0–2 (Fornals 54., S. Altimira 69.)

Kiállítva: I. Romero (Betis, 84.)

Celta Vigo–Espanyol 0–1 (K. García 86.)

21.00: Girona–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Hétfőn játsszák

21.00: Rayo Vallecano–Valencia (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották

Levante–Athletic Bilbao 0–2 (R. Navarro 3., N. Williams 44.)

Atlético Madrid–Oviedo 2–0 (Sörloth 16., 26.)

Barcelona–Alavés 3–1 (Yamal 9., Olmo 26., 90+3., ill. P. Ibánez 1.)

Mallorca–Osasuna 2–2 (Muriqi 62., 66., ill. R. García 82., Boyomo 90+2.)

Pénteken játszották

Getafe–Elche 1–0 (Arambarri 56.)