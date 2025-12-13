Két vesztes bajnoki után, Griezmann góljával újra nyert az Atlético Madrid

Az Atlético Madrid az FC Barcelona és az Athletic Bilbao ellen elveszített bajnokikat követően újra visszatalált a győzelem útjára: hazai pályán legyőzte a tabella második felében bukdácsoló Valenciát. A fővárosiak bő negyedóra elteltével egy szöglet utáni kipattanóból szereztek vezetést. A vendégek a második játékrész felénél járva Lucas Beltrán nagyszerű távoli bombájával egyenlítettek, ám végül pont nélkül maradtak: a csereként beállt Antoine Griezmann klasszis mozdulattal vett át egy hosszan előreívelt labdát a tizenhatoson belül, majd a hálóba zúdított.

SPANYOL LA LIGA

16. FORDULÓ

Atlético Madrid–Valencia 2–1 (Koke 17., Griezmann 74., ill. Beltrán 63.)

Később

16.15: Mallorca–Elche (Tv: Spíler2)

18.30: FC Barcelona–Osasuna (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

21.00: Getafe–Espanyol (Tv: Spíler2)

A TOVÁBBI PROGRAM

Pénteken játszották

Real Sociedad–Girona 1–2 (Guedes 35., ill. Cihankov 76., 84.)

Vasárnap

14.00: Sevilla–Oviedo (Tv: Spíler2)

16.15: Celta Vigo–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

18.30: Levante–Villarreal (Tv: Spíler2)

21.00: Alavés–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Hétfő

21.00: Rayo Vallecano–Betis (Tv: Spíler2)