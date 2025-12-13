Két vesztes bajnoki után, Griezmann góljával újra nyert az Atlético Madrid
Az Atlético Madrid az FC Barcelona és az Athletic Bilbao ellen elveszített bajnokikat követően újra visszatalált a győzelem útjára: hazai pályán legyőzte a tabella második felében bukdácsoló Valenciát. A fővárosiak bő negyedóra elteltével egy szöglet utáni kipattanóból szereztek vezetést. A vendégek a második játékrész felénél járva Lucas Beltrán nagyszerű távoli bombájával egyenlítettek, ám végül pont nélkül maradtak: a csereként beállt Antoine Griezmann klasszis mozdulattal vett át egy hosszan előreívelt labdát a tizenhatoson belül, majd a hálóba zúdított.
SPANYOL LA LIGA
16. FORDULÓ
Atlético Madrid–Valencia 2–1 (Koke 17., Griezmann 74., ill. Beltrán 63.)
Később
16.15: Mallorca–Elche (Tv: Spíler2)
18.30: FC Barcelona–Osasuna (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
21.00: Getafe–Espanyol (Tv: Spíler2)
A TOVÁBBI PROGRAM
Pénteken játszották
Real Sociedad–Girona 1–2 (Guedes 35., ill. Cihankov 76., 84.)
Vasárnap
14.00: Sevilla–Oviedo (Tv: Spíler2)
16.15: Celta Vigo–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
18.30: Levante–Villarreal (Tv: Spíler2)
21.00: Alavés–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
Hétfő
21.00: Rayo Vallecano–Betis (Tv: Spíler2)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. FC Barcelona
16
13
1
2
47–20
+27
40
|2. Real Madrid
16
11
3
2
32–15
+17
36
|3. Villarreal
15
11
2
2
31–13
+18
35
|4. Atlético Madrid
17
10
4
3
30–16
+14
34
|5. Espanyol
15
8
3
4
19–16
+3
27
|6. Betis
15
6
6
3
25–19
+6
24
|7. Athletic Bilbao
16
7
2
7
15–20
–5
23
|8. Getafe
15
6
2
7
13–17
–4
20
|9. Elche
15
4
7
4
18–17
+1
19
|10. Celta Vigo
15
4
7
4
18–19
–1
19
|11. Alaves
15
5
3
7
13–15
–2
18
|12. Rayo Vallecano
15
4
5
6
13–16
–3
17
|13. Sevilla
15
5
2
8
20–24
–4
17
|14. Real Sociedad
15
4
4
7
19–22
–3
16
|15. Osasuna
15
4
3
8
14–18
–4
15
|16. Valencia
16
3
6
7
15–25
–10
15
|17. Mallorca
15
3
5
7
15–22
–7
14
|18. Girona
15
2
6
7
13–29
–16
12
|19. Oviedo
15
2
4
9
7–22
–15
10
|20. Levante
15
2
3
10
16–28
–12
9