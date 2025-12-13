Nemzeti Sportrádió

Két vesztes bajnoki után, Griezmann góljával újra nyert az Atlético Madrid

V. J.V. J.
Vágólapra másolva!
2025.12.13. 15:58
null
Griezmann remek gólt lőtt a hajrában (Fotó: Getty Images)
Címkék
Valencia Atlético Madrid La Liga
Az Atlético Madrid 2–1-re legyőzte a Valenciát a spanyol labdarúgó La Liga 16. fordulójának szombati játéknapján.

Az Atlético Madrid az FC Barcelona és az Athletic Bilbao ellen elveszített bajnokikat követően újra visszatalált a győzelem útjára: hazai pályán legyőzte a tabella második felében bukdácsoló Valenciát. A fővárosiak bő negyedóra elteltével egy szöglet utáni kipattanóból szereztek vezetést. A vendégek a második játékrész felénél járva Lucas Beltrán nagyszerű távoli bombájával egyenlítettek, ám végül pont nélkül maradtak: a csereként beállt Antoine Griezmann klasszis mozdulattal vett át egy hosszan előreívelt labdát a tizenhatoson belül, majd a hálóba zúdított. 

SPANYOL LA LIGA
16. FORDULÓ
Atlético Madrid–Valencia 2–1 (Koke 17., Griezmann 74., ill. Beltrán 63.)

Később
16.15: Mallorca–Elche (Tv: Spíler2)
18.30: FC Barcelona–Osasuna (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
21.00: Getafe–Espanyol (Tv: Spíler2)

A TOVÁBBI PROGRAM
Pénteken játszották
Real Sociedad–Girona 1–2 (Guedes 35., ill. Cihankov 76., 84.)
Vasárnap
14.00: Sevilla–Oviedo (Tv: Spíler2)
16.15: Celta Vigo–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
18.30: Levante–Villarreal (Tv: Spíler2)
21.00: Alavés–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
Hétfő
21.00: Rayo Vallecano–Betis (Tv: Spíler2)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. FC Barcelona

16

13

1

2

47–20

+27 

40 

  2. Real Madrid

16

11

3

2

32–15

+17 

36 

  3. Villarreal

15

11

2

2

31–13

+18 

35 

  4. Atlético Madrid

17

10

4

3

30–16

+14 

34 

  5. Espanyol

15

8

3

4

19–16

+3 

27 

  6. Betis

15

6

6

3

25–19

+6 

24 

  7. Athletic Bilbao

16

7

2

7

15–20

–5 

23 

  8. Getafe

15

6

2

7

13–17

–4 

20 

  9. Elche

15

4

7

4

18–17

+1 

19 

10. Celta Vigo

15

4

7

4

18–19

–1 

19 

11. Alaves

15

5

3

7

13–15

–2 

18 

12. Rayo Vallecano

15

4

5

6

13–16

–3 

17 

13. Sevilla

15

5

2

8

20–24

–4 

17 

14. Real Sociedad

15

4

4

7

19–22

–3 

16 

15. Osasuna

15

4

3

8

14–18

–4 

15 

16. Valencia

16

3

6

7

15–25

–10 

15 

17. Mallorca

15

3

5

7

15–22

–7 

14 

18. Girona

15

2

6

7

13–29

–16 

12 

19. Oviedo

15

2

4

9

7–22

–15 

10 

20. Levante

15

2

3

10

16–28

–12 

 

 

Valencia Atlético Madrid La Liga
Legfrissebb hírek

A Real Sociedad vendégeként nyert először idegenben a Girona

Spanyol labdarúgás
18 órája

Megvédte Xabi Alonsót a Barca egykori sztárja is

Spanyol labdarúgás
2025.12.11. 16:56

A „kis” Joao Neves a PSG egyik legnagyobb erőssége

Bajnokok Ligája
2025.12.10. 12:41

Női kosárlabda Euroliga: a DVTK a tizenkettedik az erősorrendben

Kosárlabda
2025.12.10. 09:43

Az Atalanta hátrányból múlta felül a Chelsea-t, és pillanatnyilag harmadik helyen áll

Bajnokok Ligája
2025.12.09. 23:07

Az Osasuna megszakította hatmeccses nyeretlenségi sorozatát a bajnokságban

Spanyol labdarúgás
2025.12.08. 23:05

Xabi Alonso dühösen értékelt, a Real Madrid öltözőjében kitört a pánik a Celta elleni vereség után

Spanyol labdarúgás
2025.12.08. 10:04

Ez ám a meglepetés! Otthon kapott ki a Real Madrid a Celta Vigótól

Spanyol labdarúgás
2025.12.07. 23:03
Ezek is érdekelhetik