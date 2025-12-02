A Barcelona hátrányból felállva, három gólt szerezve győzte le az Atléticót

SPANYOL LA LIGA

19. FORDULÓ (ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS)

FC BARCELONA–ATLÉTICO MADRID 3–1 (1–1)

Barcelona, Camp Nou, 45 205 néző. Vezette: Ricardo de Burgos

BARCELONA: J. García – Koundé, Cubarsí, G. Martín, A. Balde – Pedri (D. Fernández, 73.), E. García, Dani Olmo (F. Torres, 67.) – Lamine Yamal (A. Christensen, 87.), Lewandowski (Rashford, 67.), Raphinha (M. Casadó, 73.). Vezetőedző: Hansi Flick

ATLÉTICO: Oblak – N. Molina, J. M. Giménez, Lenglet, Hancko – J. Cardoso (Koke, 14.; Griezmann, 75.), P. Barrios – Giu. Simeone (Sörloth, 62.), Baena (Almada, 62.), N. González (Gallagher, a szünetben) – J. Álvarez. Vezetőedző: Diego Simeone

Gólszerző: Raphinha (26.), Dani Olmo (65.), F. Torres (90+6.), ill. Baena (19.)

Január 7. és 11. között rendezik Szaúd-Arábiában a spanyol Szuperkupa mérkőzéseit, ezért az érintett csapatok arra a hétvégére eső bajnokijait előrehozták. A Szuperkupa-elődöntőben egymást elkerülő Barcelona és Atlético Madrid a Camp Nouban találkozott egymással. A madridiak azzal a tudattal léptek pályára, hogy egy győzelemmel pontszámban beérhetik a tabella élén álló katalánokat.

Az Atlético a 19. percben meg is szerezte a vezetést. Nahuel Molina ugratta ki a leshatárról induló Álex Baenát, aki betört a 16-oson belülre, és 11 méterről a bal alsó sarokba emelt. Hiába emelkedett a partjelző zászlaja, a VAR-vizsgálat megállapította, hogy érvényes gól született. Nem sokáig örülhettek a vezetésnek a vendégek, hét perc elteltével Raphinha góljával egyenlített a Barcelona. A katalánok a vezetést is megszerezhették volna az első félidőben, azonban a Dani Olmo buktatása után megítélt tizenegyest Robert Lewandowski csúnyán a kapu fölé lőtte. A lengyel fejjel sem tudott betalálni, a 38. percben Jan Oblak védett hatalmasat.

Dani Olmo (20) góljával fordított a Barcelona (Fotó: Getty Images)

Lendületesen indult a második félidő, mindkét kapu előtt helyzeteket jegyezhettünk fel. Az újabb gólra a 65. percig kellett várni, Lewandowski passza után Dani Olmo 12 méterről lőtt a kapu bal alsó sarkába. Olmo nem igazán örülhetett a góljának, már a gólöröm közben földre rogyott, majd vállsérülés miatt azonnal le is kellett cserélni. Megvolt a lehetősége az egyenlítésre az Atléticónak, a csereként beálló Thiago Almada azonban a 79. percben túl sokáig kereste a lövőhelyzetet, és már csak a kapu mellé tudott lőni. A találkozó zárásaként a csereként beálló Ferran Torres villant meg, a 96. percben öt méterről a bal alsó sarokba lőtt. 3–1

PERCRŐL PERCRE