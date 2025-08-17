A regisztrációs problémák ellenére a Getafe győzelemmel rajtolt, nyert az Athletic Bilbao is

Celta Vigo–Getafe 0–2

A Getafe szűkös, 18 fős meccskerettel készült a bajnoki rajtra, többen a tartalékcsapatból kerültek fel, hogy ne legyen túlságosan foghíjas a kispad. Hiába érkezett kilenc új játékos is a nyáron, a klub közülük egyelőre csak két labdarúgót (Adrian Liso, Mario Martín) tudott regisztrálni a ligánál a pénzügyi fair play szigorú szabályai miatt. Ennek ellenére a madridi kiscsapat jól tartotta magát a Celta Vigo otthonában, bár az első félidő nagy részében a hazaiak irányítottak, gól viszont nem született.

A szünet után már igen, méghozzá vendégrészről – a Real Zaragozától kölcsönvett balszélső, Liso lőtt 10 méterről a bal alsóba Christantus Uche előkészítését követően. Nyomott a Celta, Iago Aspas többször is próbálkozott, de David Soria mindegyik lövését megfogta. Aztán a 72. percben a vendégek ismét elmentek egy kontrából, Ismael Bekhoucha indításával kilépett Uche, majd eltolta a labdát Ionut Radu mellett, és az üres kapuba passzolt. A második kapott gól után elég hitehagyottá vált a Celta, amely nem tudott megújulni, így vereséggel kezdte a szezont.

Athletic Bilbao–Sevilla 3–2

A játéknap második mérkőzése kiegyenlített első fél órát hozott, amelynek végén Akor Adams lesről talált be, így nem került előnybe a Sevilla. A félidő utolsó harmada egyértelműen az Athletic Bilbaóról szólt, és a nyáron az FC Barcelona helyett a szerződéshosszabbítást választó Nico Williams tizenegyest harcolt ki, amelyet higgadtan értékesített is. Néhány perccel később pedig gólpasszt adott 23 éves szélső, igaz, szerencséje is volt, mert a labdája megpattant, de így lett jó a kétszeres marokkói válogatott Maroan Szannadinak, aki kihasználta a ziccert.

A második félidő elején Nico Williams a kapufát találta el, majd egyre inkább átvette az irányítást a vendégcsapat, amely egy óra elteltével szépített – Dodi Lukebakio távolról tekert szépen a kapu jobb oldalába. A kapott góltól teljesen megzavarodtak a baszkok, sorra érkeztek az andalúz helyzetek. Ebben az időszakban Adams egyik lövését védte Unai Simón, a másiknál a labda elsuhant a kapufa mellett, akárcsak Chidera Ejuke kísérleténél, majd José Ángel Carmona lövését az 50-szeres spanyol válogatott kapus hárította.

Csak megszületett a Sevilla egyenlítő gólja, Lucien Agoumé 17 méterről félmagasan lőtt a kapu jobb oldalába. Összekapta magát az Athletic, és a hajrá elején visszavette a vezetést. A leshatáron kilépő Nico Williams a jobb oldalon levitte a labdát az alapvonalig, beemelte, Roberto Navarro pedig hat méterről a kapu bal oldalába lőtt. A hazaiak ezt követően már jól őrizték előnyüket, a vendégek ismételten már nem tudtak egyenlíteni.

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ – vasárnapi mérkőzések

Celta Vigo–Getafe 0–2 (Liso 47., Uche 72.)

Athletic Bilbao–Sevilla 3–2 (N. Williams 36. – 11-esből, Szannadi 43., R. Navarro 81., ill. Lukebakio 60., Agoumé 72.)

Később

21.30: Espanyol–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

21.00: Elche–Real Betis (Tv: Spíler2)

KEDDEN JÁTSSZÁK

21.00: Real Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Mallorca–Barcelona 0–3 (Raphinha 7., Ferran Torres 23., Yamal 90+4.)

Kiállítva: Morlanes (33., Mallorca), Muriqi (39., Mallorca)

Alavés–Levante 2–1 (T. Martínez 36., Tenaglia 90+2., ill. Toljan 68.)

Valencia–Real Sociedad 1–1 (D. López 57., ill. Kubo 60.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Girona–Rayo Vallecano 1–3 (Roca 57., ill. De Frutos 18., Á. García 20., Palazón 45. – 11-esből)

Kiállítva: Gazzaniga (43., Girona)

Villarreal–Real Oviedo 2–0 (Etta Eyong 29., Gueye 36.)

Kiállítva: A. Reina (27., Real Oviedo)