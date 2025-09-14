Nemzeti Sportrádió

Nagy fölényben játszott a Betis, de nem bírt a Levantével

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.09.14. 18:30
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Betis Rayo Vallecano Osasuna Levante La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 4. fordulójában 2–2-es döntetlent játszott egymással a Levante és a Betis.

 

A Betis óriási fölényben játszott az egész meccsen. A labdát 67 százalékban birtokolta, játékosai huszonnyolcszor lőttek kapura, míg a Levanténél ez a mutató mindössze öt volt. A vendégek kísérletei közül kilenc találta el a kaput, míg a hazaiak részéről csak kettő. Mégis, a legfontosabb adat, a gólok száma 2–2 maradt.

SPANYOL LA LIGA
4. FORDULÓ
Levante–Betis 2–2 (I. Romero 2., Eyong 10., ill. C. Hernández 45+2., Fornals 81.)
Osasuna–Rayo Vallecano 2–0 (Raúl García 15., Benito 77.)

Később
21.00: FC Barcelona–Valencia (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Korábban
Celta Vigo–Girona 1–1 (B. Iglesias 90+2. – 11-esből, ill. Vanat 12.)

Szombaton játszották
Getafe–Oviedo 2–0 (Mario Martín 45+4., Mayoral 45+9.)
Kiállítva: Vinas (80. – Oviedo)
Real Sociedad–Real Madrid 1–2 (Oyarzabal 56. – 11-esből, ill. Mbappé 12., Güler 44.)
Kiállítva: Huijsen (32. – Real Madrid)
Athletic Bilbao–Alavés 0–1 (Berenguer 57. – öngól)
Atlético Madrid–Villarreal 2–0 (Barrios 9., Nicolás González 52.)

Pénteken játszották
Sevilla–Elche 2–2 (I. Romero 28., P. Hernández 85., ill. A. Silva 54., Rafa Mir 70.)

Hétfőn
21.00: Espanyol–Mallorca (Tv: Spíler2)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Real Madrid448–2+612
2. Getafe4316–4+29
2. Athletic Bilbao4316–4+29
4. Villarreal42118–3+57
5. Barcelona3217–3+47
6. Espanyol3215–3+27
7. Alaves42114–3+17
8. Elche4136–4+26
9. Osasuna4223–2+16
10. Betis51316–606
11. Atlético Madrid41215–4+15
12. Valencia31114–2+24
13. Sevilla41127–704
14. Rayo Vallecano41124–5–14
15. Celta Vigo5414–6–24
16. Oviedo4131–7–63
17. Real Sociedad4224–6–22
18. Levante4135–9–41
19. Mallorca3122–6–41
20. Girona4132–11–91

 

Betis Rayo Vallecano Osasuna Levante La Liga
Legfrissebb hírek

La Liga: FC Barcelona–Valencia

Spanyol labdarúgás
7 perce

La Liga: a hosszabbításban mentette döntetlenre hazai meccsét a Celta

Spanyol labdarúgás
4 órája

A Villarreal ellen szerezte meg idénybeli első sikerét az Atlético Madrid

Spanyol labdarúgás
21 órája

A Real Madrid idegenben, tíz emberrel is megőrizte hibátlan mérlegét

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 18:13

Továbbra is veretlen az Elche, ezúttal Sevillából rabolt pontot a La Liga újonca

Spanyol labdarúgás
2025.09.12. 23:13

Real Madrid: hónapokra kidőlt a rutinos védő

Spanyol labdarúgás
2025.09.12. 19:23

Barcelonában Gavi miatt aggódnak – akár hat hetet is kihagyhat

Spanyol labdarúgás
2025.09.12. 14:27

La Liga: hatezres stadionban fogadja a Barcelona a Valenciát

Spanyol labdarúgás
2025.09.10. 15:58
Ezek is érdekelhetik