Nagy fölényben játszott a Betis, de nem bírt a Levantével

A Betis óriási fölényben játszott az egész meccsen. A labdát 67 százalékban birtokolta, játékosai huszonnyolcszor lőttek kapura, míg a Levanténél ez a mutató mindössze öt volt. A vendégek kísérletei közül kilenc találta el a kaput, míg a hazaiak részéről csak kettő. Mégis, a legfontosabb adat, a gólok száma 2–2 maradt.

SPANYOL LA LIGA

4. FORDULÓ

Levante–Betis 2–2 (I. Romero 2., Eyong 10., ill. C. Hernández 45+2., Fornals 81.)

Osasuna–Rayo Vallecano 2–0 (Raúl García 15., Benito 77.)

Később

21.00: FC Barcelona–Valencia (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Korábban

Celta Vigo–Girona 1–1 (B. Iglesias 90+2. – 11-esből, ill. Vanat 12.)

Szombaton játszották

Getafe–Oviedo 2–0 (Mario Martín 45+4., Mayoral 45+9.)

Kiállítva: Vinas (80. – Oviedo)

Real Sociedad–Real Madrid 1–2 (Oyarzabal 56. – 11-esből, ill. Mbappé 12., Güler 44.)

Kiállítva: Huijsen (32. – Real Madrid)

Athletic Bilbao–Alavés 0–1 (Berenguer 57. – öngól)

Atlético Madrid–Villarreal 2–0 (Barrios 9., Nicolás González 52.)

Pénteken játszották

Sevilla–Elche 2–2 (I. Romero 28., P. Hernández 85., ill. A. Silva 54., Rafa Mir 70.)

Hétfőn

21.00: Espanyol–Mallorca (Tv: Spíler2)