Nagy fölényben játszott a Betis, de nem bírt a Levantével

A Betis óriási fölényben játszott az egész meccsen. A labdát 67 százalékban birtokolta, játékosai huszonnyolcszor lőttek kapura, míg a Levanténél ez a mutató mindössze öt volt. A vendégek kísérletei közül kilenc találta el a kaput, míg a hazaiak részéről csak kettő. Mégis, a legfontosabb adat, a gólok száma 2–2 maradt.
SPANYOL LA LIGA
4. FORDULÓ
Levante–Betis 2–2 (I. Romero 2., Eyong 10., ill. C. Hernández 45+2., Fornals 81.)
Osasuna–Rayo Vallecano 2–0 (Raúl García 15., Benito 77.)
Később
Korábban
Celta Vigo–Girona 1–1 (B. Iglesias 90+2. – 11-esből, ill. Vanat 12.)
Szombaton játszották
Getafe–Oviedo 2–0 (Mario Martín 45+4., Mayoral 45+9.)
Kiállítva: Vinas (80. – Oviedo)
Real Sociedad–Real Madrid 1–2 (Oyarzabal 56. – 11-esből, ill. Mbappé 12., Güler 44.)
Kiállítva: Huijsen (32. – Real Madrid)
Athletic Bilbao–Alavés 0–1 (Berenguer 57. – öngól)
Atlético Madrid–Villarreal 2–0 (Barrios 9., Nicolás González 52.)
Pénteken játszották
Sevilla–Elche 2–2 (I. Romero 28., P. Hernández 85., ill. A. Silva 54., Rafa Mir 70.)
Hétfőn
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|4
|4
|–
|–
|8–2
|+6
|12
|2. Getafe
|4
|3
|–
|1
|6–4
|+2
|9
|2. Athletic Bilbao
|4
|3
|–
|1
|6–4
|+2
|9
|4. Villarreal
|4
|2
|1
|1
|8–3
|+5
|7
|5. Barcelona
|3
|2
|1
|–
|7–3
|+4
|7
|6. Espanyol
|3
|2
|1
|–
|5–3
|+2
|7
|7. Alaves
|4
|2
|1
|1
|4–3
|+1
|7
|8. Elche
|4
|1
|3
|–
|6–4
|+2
|6
|9. Osasuna
|4
|2
|–
|2
|3–2
|+1
|6
|10. Betis
|5
|1
|3
|1
|6–6
|0
|6
|11. Atlético Madrid
|4
|1
|2
|1
|5–4
|+1
|5
|12. Valencia
|3
|1
|1
|1
|4–2
|+2
|4
|13. Sevilla
|4
|1
|1
|2
|7–7
|0
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|1
|1
|2
|4–5
|–1
|4
|15. Celta Vigo
|5
|–
|4
|1
|4–6
|–2
|4
|16. Oviedo
|4
|1
|–
|3
|1–7
|–6
|3
|17. Real Sociedad
|4
|–
|2
|2
|4–6
|–2
|2
|18. Levante
|4
|–
|1
|3
|5–9
|–4
|1
|19. Mallorca
|3
|–
|1
|2
|2–6
|–4
|1
|20. Girona
|4
|–
|1
|3
|2–11
|–9
|1