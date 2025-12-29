Nemzeti Sportrádió

Az újjászületett Barcelona uralta az évet a La Ligában, de kitart a lendület 2026-ra is?

TÓTHPÁL ZOLTÁNTÓTHPÁL ZOLTÁN
Vágólapra másolva!
2025.12.29. 13:13
null
Lewandowskiékat 2025-ben nem lehetett megállítani hazai fronton (Fotó: Getty Images)
Címkék
FC Barcelona Valencia Real Madrid spanyol foci Atlético Madrid Sevilla La Liga
Kétség sem férhet hozzá, hogy a hamarosan mögöttünk hagyott esztendő az FC Barcelonáról szólt a spanyol labdarúgó-élvonalban. A katalánok januárban még hátrányban voltak ugyan a nagy rivális Real Madrid, sőt még az Atlético mögött is, a tavaszi folytatásban azonban nemhogy behozták a lemaradásukat, de jócskán rávertek a madridiakra. Ennek eredménye lett májusban a klub történelmének 28. bajnoki elsősége. Persze nem csak a két, kirakatban lévő gárda szolgáltatott beszédtémát a 2025-ös naptári évben: az Atlético Madrid már évek óta masszívan a harmadik erő a ligában, s most is akadtak stílusosan futballozó együttesek, amelyeket jó volt nézni hétről hétre, de voltak olyanok is, akik szembementek a várakozásokkal és nagy csalódást okoztak.

A Szuperkupa hozta meg a fordulatot

Abban nincs semmi meglepetés, hogy a 2024–2025-ös idény végén a bajnoki cím sorsa a Barcelona és a Real Madrid között dőlt el. Az viszont nem volt mindennapos, és pláne nem várható, amilyen körülmények között. Az év még úgy kezdődött januárban, hogy a Real mellett az Atlético Madrid is megelőzte a bajnoki tabellán a Barcelonát, amelynek ekkoriban rengeteg volt a problémája – nemcsak szakmailag, de intézményileg is. Kevesen hittek volna abban, hogy Hansi Flick vezetésével a Barca képes lesz fordítani a helyzeten, ám eljött január 12-e, a spanyol Szuperkupa döntője, amely áttörést hozott. A Barcelona 5–2-re valósággal megsemmisítette az előzetesen esélyesebb Real Madridot Rijádban, és ezzel figyelmeztetett mindenkit, hogy a folytatásban érdemes lesz komolyabban venni. Ezzel a meccsel kezdődött az új időszámítás.

A következő hetekben a Barcelona fokozatosan eltüntette a hátrányát a ligában, és a hajrára már úgy fordulhatott, hogy a saját kezében van a bajnoki cím sorsa. A közhangulat is nagyot változott, Madridban egyre több támadást kapott Carlo Ancelotti, akinek rengeteg sérülés is nehezítette a dolgát, míg Barcelonában lassacskán rendeződtek a klub belügyei, ami nyugtatólag hatott a játékosok teljesítményére. A tabellán a nagy fordulatot elsősorban a februárban elért eredmények hozták meg, amikor a Real Madrid meglepetésre 1–0-ra kikapott az Espanyol vendégeként, majd az Atlético Madrid és az Osasuna ellen is csak döntetlent játszott. Eközben a Barcelona 12 pontot gyűjtött, és lélektani előnybe került a versenyfutásban.

RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid CF - La Liga EA Sports
Az Espanyol elleni vereség sokba került a Real Madridnak (Fotó: Getty Images)

Az Atlético Madrid bár most is méltó kihívónak bizonyult, a hajrában már nem tudta tartani a lépést a két naggyal, így nem maradt esélye a bajnoki címre – ebben szerepe volt annak is, hogy a Barcelona márciusban 4–2-re nyerni tudott a Metropolitanóban. Májusban még egy utolsó halvány esélye maradt a Real Madridnak arra, hogy kedvezőbb helyzetbe hozza magát a hajrára, azonban Kylian Mbappé góljaival hiába vezetett 2–0-ra a Barcelona ideiglenes otthonában, az Olimpiai Stadionban, a hazaiak fordítottak és 4–3-ra megnyerték az összecsapást – ezzel pedig eloszlatták a még fennmaradó kétségeket arról, hogy ki nyeri meg a bajnokságot.

Madridban új edző, Barcelonában állandóság

Az elmúlt években jellemzően inkább fordítva volt, de a sikertelen idény után most éppen a Real Madrid kezdett nagyobb átalakításba, és a Barcelona szavazott az állandóságra. A madridiak a nyáron Xabi Alonso vezetőedző érkezésén kívül minőséginek tetsző erősítést hajtottak végre a kereten, így csatlakozott a csapathoz Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Franco Mastantuono és Trent Alexander-Arnold is, a hiányposztnak tekinthető irányító posztra viszont nem érkezett senki. A Barcelona csak finomhangolás céljából lépett ki a piacra, Joan García kapus mellett még Marcus Rashforddal és Roony Bardghjival bővült a keret, az alapok maradtak, jóllehet a rutinos középső, a Flick-féle lescsapdában alapvető szerepet betöltő Inigo Martínez (ingyenes) távozása érzékeny veszteségnek tűnt.

FC Barcelona v Eintracht Frankfurt - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6
Joan García évekig megoldhatja a Barcelona és a spanyol válogatott kapusgondjait (Fotó: Getty Images)

Az új idény elején nagyon úgy tűnt, az átalakítások jól sültek el a Real Madridnál, amely a vártnál is jobban, sorozatban hat győzelemmel kezdett a bajnokságban, ennek köszönhetően vezette is a tabellát. A szeptemberi, Atlético Madrid elleni 5–2-es vereség azonban felnyitotta a szemeket abban a tekintetben, hogy lehet, mégsem minden tökéletes a Fehér Házban. A kritikus hangok ideiglenesen megint elcsendesültek, amikor a Real Madrid októberben 2–1-re megnyerte az el Clásicót, és ötpontos előnybe került ősi riválisával szemben. 

A Barcelonának – és az ilyen helyzeteket szinte mindig jól kezelő Flicknek – azonban erre is volt válasza: a Real Madrid hirtelen elkezdett pontokat hullajtani, s hullámvölgybe került, miközben a Barcelona egymás után szállította a győzelmeket. A Barca pár hét leforgása alatt eltüntette a lemaradását, és az évet úgy zárta, hogy négy ponttal megelőzi a Realt a tabellán. A Barcelonát még az sem zökkenthette ki nyugalmából, hogy a sajtóban továbbra sem csitult a Negreira-ügy, amelynek bizonyos részletei rossz fényt vethetnek a katalánokra – ítélet még nincs, de a megválaszolatlan kérdés egyre több.

A számok viszont most is önmagukért beszélnek: 2025-ben a Barcelona 99 pontot gyűjtött, míg a Real Madrid csak 86-ot. A naptári évben óriási volt a különbség a két csapat között, a kérdés az, folytatódik-e a tendencia 2026-ban is, vagy Xabi Alonso képes lesz elérni, amit Flick legalább egyszer már igen. Ami biztos: az egy esztendeje fordulatot hozó Szuperkupát most is megrendezik az új év első hónapjában...

FC Barcelona v Villarreal CF - La Liga EA Sports
A Barcelona 28. bajnoki címét ünnepelhette 2025-ben (Fotó: Getty Images)

Az év csalódásai: Sevilla és Valencia

Két csapat volt, amely feltétlenül csalódást okozott szurkolóinak 2025-ben: a Sevilla nem olyan régen még nemzetközi szinten is irigyelt együttesnek számított, a klubon belüli belső viszályok azonban nem kímélték a csapat eredményességét sem. Az andalúziaiak a 2024–2025-ös idényben esélytelenek voltak arra, hogy nemzetközi kupaindulást érő helyekért küzdjenek, jóllehet a keret minősége alapján erre papíron meglett volna a lehetőségük. A csalódott sevillai szurkolóknak be kellett érniük azzal, hogy a csapat a rivális Betis mögött jócskán elmaradva csak a 17. helyen végzett az idény végén, mindössze egy ponttal megelőzve a már kieső helyen záró Leganést. Ezek után nem volt meglepetés, hogy a klub a nyáron edzőt váltott: a korábbi nagy munkabírású argentin válogatott középpályás, Matías Almeyda vette át a gárda irányítását, aki kimondottan jó ajánlólevéllel érkezett, hiszen korábbi állomáshelyein rendre trófeákat szerzett. 

Azonban vele sem kezdte fényesen az új idényt a Sevilla, amely azonban, úgy tűnik, mostanra valamelyest javított a helyzetén, és 2025-öt már a tabella 10. helyén zárta; nyilvánvaló, hogy a szurkolók szerint az új évben innen is csak feljebb vezet az út. 

Sevilla FC v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports
Matías Almeydának eddig felemás eredményei vannak Sevillában (Fotó: Getty Images)

Ugyancsak várakozáson alul teljesített a Valencia, amely immár évek óta nem képes hírnevéhez méltóan szerepelni. Az előző idényben karácsonyig a klublegenda Rubén Baraja volt a vezetőedző, a gyenge eredmények miatt azonban menesztették őt az ünnep előtt, így az új évet már a West Bromwich Albiontól kivásárolt Carlos Corberánnal kezdték meg a Turia-partiak. A remélt nagy változást azonban a 41 éves tréner kinevezése sem hozta meg, a Valencia bár a 12. helyen zárta a múlt évadot, és a végén simán bennmaradt, a jelenlegi szezont megint nagyon gyengén indította, és 17 forduló után csak a 17. helyen áll, mindössze egy ponttal megelőzve a kieső helyen álló Gironát.

A valenciai szurkolók hangulatát az is nagyban befolyásolja, hogy miközben már évről évre elmaradnak a minőségi igazolások, az új stadion építésének finanszírozására sikerült megoldást találni. Az új szuperaréna (Új Mestalla) építése még 2007-ben (!) kezdődött, de két évvel később leálltak a munkálatok, hogy 2025-ben aztán újra belevágjanak. A befejezés 2027-re várható, és ha elkészül, minden igényt kielégítő, 70 ezres létesítménybe látogathatnak majd ki a drukkerek. Ám nagyon nem mindegy, hogy az első, vagy a másodosztályban. Utóbbiba persze rémálmukban sem mernek belegondolni a klub szurkolói, akik az ínséges idők ellenére is rendre szép számban kilátogattak a Mestallába 2025-ben.

És a többiek...

A három bajnokesélyes és a két csalódást keltő csapat mellett akadtak olyanok is, akiket jó volt nézni 2025-ben: ha a pozitív meglepetéseket keressük, akkor mindenképpen ki kell emelni a Betist, amely Manuel Pellegrini vezetésével ebben a naptári évben is üde színfoltja volt a ligának. Apropó, Pellegrini: a veterán chilei mester történelmet írt 2025-ben, hiszen az Osasuna elleni szeptemberi mérkőzésen 264. alkalommal irányította a sevillai zöld-fehéreket, ezzel klubrekorder lett ebben a vonatkozásban.

A Betis egyébként az előző idényt a hatodik helyen fejezte be, és szépen menetelt a Konferencialigában is, ahol csak a döntőben maradt alul a Chelsea-vel szemben. Ezt az évet is a tabella hatodik helyén zárták, és ez a helyezés reálisnak is tűnik az erőviszonyokat tekintve. A Betis sikereiben nagy szerepet vállalt Isco, aki újra elkezdett válogatott formában futballozni – balszerencséjére azonban a sérülések továbbra sem kerülték el, most is éppen műtét után lábadozik, és még két hónapig biztosan nem léphet pályára.

Real Betis Balompie v CA Osasuna - LaLiga EA Sports
Manuel Pellegrini már Sevillában is legenda (Fotó: Getty Images)

Hasonlóan a Betishez dicséretet érdemel az Espanyol: a második számú barcelonai együttes az elmúlt években szinte mindig a kiesés ellen küzdött, most azonban az ötödik helyen fejezte be az évet. A sikerek legfőbb forrását a vezetőedzőben, Manolo Gonzálezben látják a spanyol szakemberek.

Külön említést érdemel még a Villarreal, amely az ősszel nagyszerűen teljesített a spanyol bajnokságban, és a Bajnokok Ligáját érő negyedik helyen áll, igaz, közben a BL alapszakaszában a vártnál gyengébben teljesít. A tavaly Bajnokok Ligája-helyen záró Athletic Bilbao számára ez az idény gyengébben indult, jelenleg csak a nyolcadik helyen állnak Nico Williamsék, ám az idény végére a nemzetközi kupaszereplést érő helyek egyikének megszerzése azért nem tűnik megoldhatatlan feladatnak.

A Real Sociedad a jelek szerint nem tudta megfelelően pótolni az előző idény végén váratlanul távozó Manuel Alguacilt, ezt mutatja, hogy a helyére kinevezett Sergio Franciscót december végén menesztették posztjáról, s a korábban a Stuttgartnál és a Hoffenheimnél is dolgozó Pellegrino Matarazzót bízták meg a vezetőedzői teendők ellátásával. Az új, amerikai mesternek bőven lesz dolga, a Real Sociedad csak a 16. helyen áll a tabellán a januári folytatás előtt.

Athletic Club v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports
Nico Williamséktől januártól többet várnak a szurkolók (Fotó: Getty Images)

Az új esztendőt három csapat, a Girona, az élvonalba két évtized után visszatérő Oviedo és a Levante várja kieső pozícióból. Mondhatni egyik sem igazán meglepetés, az Oviedo és a Levante ugyanis újoncként eleve nem számíthatott túl sok jóra a hátsó régióban nagyon kiegyensúlyozott mezőnyben. A Gironától talán többet vártak a szurkolók annak fényében, hogy 2024-ben még a Real Madriddal és a Barcelonával is tartotta a lépést Míchel Sánchez csapata, s azt az idényt az európai futball egyik szenzációjaként a harmadik helyen fejezték be. Más kérdés, hogy a következő évadban már közel sem sikerült megismételni ugyanezt az eredményt, és úgy tűnik, idén is csak a kiesés elkerülése lebeghet a szemük előtt.

Nikitscher sem segített a Valladolidnak
Real Valladolid CF v RC Celta de Vigo - La Liga EA Sports
 

A 2024–2025-ös idény egyik nagy vesztese volt a Real Valladolid, amely „csont nélkül”, mindössze 16 pontot gyűjtve utolsóként búcsúzott a La Ligától. Nikitscher Tamás január 25-én igazolt a csapathoz, sokat azonban nem tudott hozzátenni a játékhoz. A 26 éves korábbi kecskeméti középpályás 14 mérkőzésen összesen 854 percet töltött a pályán tavasszal, gólt nem szerzett és gólpassz sem fűződött a nevéhez. Augusztusban távozott a csapattól, és most már a portugál Rio Avéban szerepel.

 

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Barcelona18151251–20+3146
  2. Real Madrid18133236–16+2042
  3. Atlético Madrid18114333–16+1737
  4. Villarreal16112331–15+1635
  5. Espanyol17103422–17+533
  6. Betis1777329–19+1028
  7. Celta Vigo1758420–19+123
  8. Athletic Bilbao1872916–24–823
  9. Elche1757523–20+322
10. Sevilla1762924–26–220
11. Getafe1762913–22–920
12. Osasuna1753917–20–318
13. Mallorca1746719–24–518
14. Alavés1753914–20–618
15. Rayo Vallecano1746713–20–718
16. Real Sociedad1745821–25–417
17. Valencia1737716–26–1016
18. Girona1736815–33–1815
19. Oviedo1725107–26–1911
20. Levante16241017–29–1210

 

 

FC Barcelona Valencia Real Madrid spanyol foci Atlético Madrid Sevilla La Liga
Legfrissebb hírek

Felmondta a La Ligával kötött kollektív megegyezést a játékosok szakszervezete

Spanyol labdarúgás
42 perce

Egyszer (?) volt, hol nem volt – így láttuk a klubvébét

Minden más foci
48 perce

Dortmundból érkezhet erősítés a Real Madrid védelmébe – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
3 órája

Sajtóhírek szerint két belső védő is távozhat a Real Madridtól a nyáron

Spanyol labdarúgás
2025.12.26. 17:35

Fotó: Rózsaszín és zöld? Egészen szokatlan lesz a Real Madrid hazai meze a következő idényben

Spanyol labdarúgás
2025.12.26. 10:44

Mozifilmet készítenek a Barcelona női futballcsapatának klasszisáról

Spanyol labdarúgás
2025.12.26. 09:13

Az éllovas Hapoel Tel-Aviv Münchenben tíz ponttal legyőzte a Bayernt a férfi kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2025.12.23. 23:24

Harminckét évesen visszavonul az olimpiai bajnok brazil középpályás

Minden más foci
2025.12.23. 13:25
Ezek is érdekelhetik