Zsinórban négy elveszített el Clásico után a Real Madrid megverte a Barcelonát!

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ

Real Madrid–FC Barcelona 2–1 (2–1)

Madrid, Santiago Bernabéu Stadion, 78 107 néző. Vezette: Soto Grado

Real Madrid: Courtois – Valverde (Carvajal, 72.), É. Militao, Huijsen, Carreras – Tchouaméni – Jude Bellingham (Gonzalo García, 90.), Camavinga, Güler (Brahim Díaz, 66.), Vinícius Júnior (Rodrygo, 72.) – K. Mbappé (Ceballos, 90.). Vezetőedző: Xabi Alonso

Barcelona: Szczesny – Koundé, Cubarsí (Bardghji, 84.), E. García (R. Araújo, 74.), Balde (Gerard Martín, 90+7.) – F. de Jong, Pedri – Yamal, Fermín López, Rashford – Ferran Torres (Casadó, 74.). Asszisztensedző: Marcus Sorg

Gólszerző: K. Mbappé (22.), Jude Bellingham (43.), ill. Fermín López (38.)

Kiállítva: Pedri (90+10.)

Pedri kiállítása után feszültté vált a hangulat, Vinícius Júnior (fehérben) is kivette a részét a csetepatéból, ami lényegében a mérkőzés utolsó momentuma volt (Fotó: Getty Images)

Lamine Yamal megadta az el Clásico alaphangját. A Barcelona támadója nem túl szimpatikus módon napokkal a világ futballjának egyik legnagyobb rangadója előtt csúnyán odaszólt a Real Madridnak, szerinte a királyiak folyamatosan „csalnak és panaszkodnak”. Nyilván ennek semmi realitása nincs, de ha lenne is, nem túl ildomos ilyet mondani az ősi riválisról – nehéz elképzelni, hogy évekkel ezelőtt Iker Casillas vagy Carles Puyol száját ilyesmi mondatok hagyták volna el… Nos, a tinisztár nem hagyta abba, vasárnap az Instagramjára feltöltött videóval olajat öntött a tűzre. A felvételek lényege, hogy nem bánta meg kijelentését, s mindenféle félelem nélkül lép pályára a Santiago Bernabéu Stadionban. Sokan Lionel Messihez hasonlítják Lamin Yamalt, noha kiemelkedő képességei megkérdőjelezhetetlenek, az argentin zsenire nem volt jellemző a tiszteletlenség, s ugyanennyi idősen az alázatot tekintve is mérföldekkel a katalánok sztárja előtt járt. Marc Crosas, a Barcelona saját nevelésű futballistája az el Clásico előtt nem sokkal azt írta saját közösségi oldalára, Lamine Yamalnál nem is lehetne jobb tízese a Barcelonának, ő a történelem egyik legnagyobb antimadridistája. S ha már az imént az egykori futballisták, Iker Casillas vagy Carles Puyol neve került elő, képzeljük csak el, ha Sergio Ramos vagy Pepe még ott lenne a madridiak védelmében, vajon hány percet (másodpercet) kellene várni az első Lamin Yamal elleni szabálytalanságra, és mennyi lenne belőlük a mérkőzés során…

Noha sem Sergio Ramos, sem Pepe nem lehetett ott a fővárosiak védelmében, két meccs kihagyást követően sérüléséből felépülve visszatért Dean Huijsen, míg hiába került be szintén sérülésük után a keretbe Daniel Carvajal és Trent Alexander-Arnold, Federico Valverde került a jobbhátvédposztra. Elöl természetesen ott volt Kylian Mbappé, Vinícius Júnior és Jude Bellingham is. Érdekesség, hogy a Real Madridnál az elmúlt húsz évben a mostani kezdő átlagéletkora a legalacsonyabb az el Clásicókat tekintve. A katalánoknál nem volt meglepetés a kezdőt illetően, sokan bajlódnak sérüléssel, de többek között Lamine Yamallal, Marcus Rashforddal és Pedrivel így is bombaerős együttest küldhetett a pályára Hans-Dieter Flick. A német szakember eltiltás miatt csak a lelátón ült, helyette segítője, Marcus Sorg meccselt a Santiago Bernabéu Stadionban.

Az első percben a madridiak védelme finoman fogalmazva eléggé bizonytalannak tűnt, Dean Huijsen és Eduardo Camavinga is hibázott, de az első érdekes jelenet a Barcelona tizenhatosán belül történt. Vinícius Júniort buktatta Lamine Yamal, César Soto Grado játékvezető a tizenegyespontra mutatott, de némi videózást követően visszavonta az ítéletet, mondván a brazil volt szabálytalan. Talán mondani sem kell, Lamine Yamal minden labdaérintését hangos füttyszó kísérte... Úgy tűnt, Kylian Mbappé távoli lövését követően előnybe kerül a Real Madrid, de a francia támadó lesen tartózkodott, így a VAR elvette a találatot. Egyrészt kérdéses volt, hogy Arda Gülerről vagy Fermín Lópezről került a labda a gólszerzőhöz, másrészt a visszajátszások alapján maximum egy-két milliméterrel tartózkodhatott lesen Kylian Mbappé. Néhány perccel később már semmi nem mentette meg a katalánokat, Jude Bellingham kiváló passza után a nagyszerű formában lévő Kylian Mbappé vette be Wojciech Szczesny kapuját. Teljes mértékben a Real Madrid akarat érvényesült, a vendégek nem tudtak Thibaut Courtois kapujának közelébe kerülni, míg a hazaiak labdaszerzések után villámgyors támadásokat vezettek. Az egyik oldalon Fermín López, a másikon Jude Bellingham veszélyeztetett, de némileg a semmiből Marcus Rashford bepassza után Fermín López egyenlített ki. Nem sokáig örülhettek a barcelonaiak, Jude Bellingham közelről ismét előnyhöz juttatta a Real Madridot. Vállműtétje után egyre jobb formában van az angol, szerdán győztes gólt szerzett a Juventus elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen, ezúttal pedig egy félidő alatt gólt szerzett és gólpasszt adott az el Clásicón.

A két madridi gólszerző, Kylian Mbappé (balra) és Jude Bellingham öröme (Fotó: Getty Images)

A második félidő is ugyanúgy kezdődött, mint az első, a Barcelona büntetőterületén belül történt egy tizenegyesgyanús eset, de ezúttal Eric García kezezése után valóban büntetőhöz jutott a Real Madrid. Kylian Mbappé viszont nem tudott élni a hatalmas eséllyel, Wojciech Szczesny bravúrral hárította a tizenegyest. A királyiak 1991 után hibáztak tizenegyest el Clásicón, akkor Emilio Butragueno lövését védte Andoni Zubizarreta. Ha ez még nem lett volna elég a fővárosiaknak, Federico Valverdét ápolni kellett (később le is kellett cserélni, helyén az éppen felépülő Daniel Carvajal lépett pályára), ráadásul Jude Bellingham gólját les miatt érvénytelenítették. Érdekes szituáció játszódott le akkor, amikor Xabi Alonso vezetőedző lecserélte Vinícius Júniort: a brazilnak nem tetszett a döntés, magából kikelve szövegelt és mutogatott, majd le sem ült a kispadra, egyből beviharzott az öltözőbe... Ennek minden bizonnyal lesz még folytatása.

A hajrára átvette a kezdeményezést a Barcelona, nyomást gyakorolt a fővárosiakra, ment előre az egyenlítésért, de nem jött össze, így a Real Madrid négy vereség után győzte le ismét a katalán riválisát. Az utolsó percekben és a lefújást követően hatalmas balhé alakult ki az oldalvonal mellett és a pályán, s habár nem lehetett egyértelműen eldönteni, de az biztos, hogy Vinícius Júnior és Lamine Yamal főszereplőként vett részt a csetepatéban.

A Real Madrid három lesgólt szerzett, Kylian Mbappé révén kihagyott egy tizenegyest, s a látottak alapján teljesen megérdemelten győzte le a Barcelonát, így ötpontos előnyre tett szert vele szemben a tabella élén. 2–1