La Liga: FC Barcelona–Getafe

SPANYOL LA LIGA
5. FORDULÓ
FC BARCELONA–GETAFE 2–0 (2–0) – élőben az NSO-n!
Barcelona, Johan Cruyff Stadion, 21 óra (TV: Spíler2 TV). Vezeti: R. de Burgos
BARCELONA: J. García – Koundé, E. García, A. Christensen, G. Martín – Pedri, F. de Jong, Dani Olmo – Raphinha (Rashford, a szünetben), Lewandowski, F. Torres. Vezetőedző: Hansi Flick
GETAFE: Soria – Kiko Femenía, Djené, D. Duarte, Abqar, D. Rico – M. Martín, L. Milla, Arambarri – Borja Mayoral, Liso. Vezetőedző: José Bordalás Jiménez
Gólszerző: F. Torres (15., 35.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE