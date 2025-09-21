Nemzeti Sportrádió

La Liga: FC Barcelona–Getafe

RÓTH ZOLTÁN
2025.09.21. 20:48
Fotó: Getty Images
Barca FC Barcelona Barcelona spanyol foci Getafe spanyol labdarúgás La Liga
A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 5. fordulójában a Barcelona ismét a Johan Cruyff Stadionban lép pályára pályaválasztóként a Getafa ellen. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!


SPANYOL LA LIGA
5. FORDULÓ
FC BARCELONA–GETAFE 2–0 (2–0) – élőben az NSO-n!
Barcelona, Johan Cruyff Stadion, 21 óra (TV: Spíler2 TV). Vezeti: R. de Burgos
BARCELONA: J. García – Koundé, E. García, A. Christensen, G. Martín – Pedri, F. de Jong, Dani Olmo – Raphinha (Rashford, a szünetben), Lewandowski, F. Torres. Vezetőedző: Hansi Flick
GETAFE: Soria – Kiko Femenía, Djené, D. Duarte, Abqar, D. Rico – M. Martín, L. Milla, Arambarri – Borja Mayoral, Liso. Vezetőedző: José Bordalás Jiménez
Gólszerző: F. Torres (15., 35.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE 

 

Ezek is érdekelhetik