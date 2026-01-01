A világ leghosszabb túraútvonalai:

Magyarország leghosszabb túraútvonala a Országos Kékkör, mintegy 2550 kilométert kell végiggyalogolnia annak, aki teljesíteni szeretné. Elképesztő távolság, de ha világszinten nézzük, még így sem közelíti meg a leghosszabb túraútvonalak top tízes mezőnyét. Annak nagy részét ugyanis az Egyesült Államokban és Kanadában találjuk, kettőért Japánba kell utaznunk és mindössze egyet járhatunk be Európán belül, Olaszországban.

The Great Trail

A leghosszabb vitathatatlanul a Trans Canada Trail, amelyet 1992-ben, Kanada függetlenségének 125. évfordulója alkalmából hoztak létre, és mostanság The Great Trail néven emlegetnek. A 24 000 kilométeres útvonalat közel 400, egymástól független közösség tartja karban, mindegyik a saját részét. Az út az Atlanti Óceántól indul, Új-Fundland és Labrador tartományból és a Csendes-óceánnál lévő Brit Kolumbia tartományig kanyarog. Szakasztól függően az indulók számára engedélyezett kerékpározás, lovaglás, síelés és motoros szán igénybevétele.

Sonora-sivatag

A másodiktól hatodik helyig az Egyesült Államok különböző túraútvonalait találjuk, közülük a leghosszabb a Great Western Loop, amely kilenc államon halad keresztül. A teljesítés során át kell kelni a Mojave- és a Sonora-sivatagon, utóbbi az egyik legnagyobb Észak-Amerikában, az Egyesül Államok és Mexikó határán terül el. Az útvonalat először Andrew Skurka járta végig 2007-ben 208 nap alatt.

Appeninek

Európa leghosszabb túraútvonala a Sentiero Italia (Grand Italian Trail) Triesztből indul, Szardínia szigetén, Santa Teresa Gallurában ér véget. Az indulók többek között bejárják az Alpok és a Appenninek hegyvonulatának egy részét, de a havas hegycsúcsok mellett tengerparti szakasszal és helyi borászatokkal is bőven megismerkedhetnek.

Hokkaido Nature Trail

Hogy a listáról Ázsia se maradjon le, arról a Hokkaido Nature Trail és a Tohoku-Honshu Nature Trail tesz, előbbi több mint kétszáz kilométerrel hosszabb. Igaz, hogy nem tekint vissza több évtizedes múltra, hiszen a japánok csak 2003-ban jelölték ki, népszerűsége azonban töretlen, mivel teljesen bejárja Hokkaido szigetét, megismertetve a résztvevőkkel Japán varázslatos természeti adottságait.

A világ leghosszabb túraútvonalai:

1. Trans Canada Trail (Great Trail), Kanada, 24 000 km

2. Great Western Loop, Egyesült Államok, 11 064 km

3. American Discovery, Egyesült Államok, 10 944 km

4. Eastern Continental, Egyesült Államok, 8690 km

5. North Country, Egyesült Államok, 7400 km

6. Great Western, Egyesült Államok, 7170 km

7. Sentiero Italia, Olaszország, 6166 km

8. Continental Divide, Egyesült Államok, 5000 km

9. Hokkaido Nature Trail, Japán, 4585 km

10. Tohoku-Honshu Nature Trail, Japán, 4374 km

(Forrás: World Atlas)