Az utolsó pillanatban döntött a Rayo az Alavés ellen, nincs már nyeretlen csapat a La Ligában

2025.10.26. 23:08
null
Alemao gólja döntött az Alavés ellen (Fotó: Getty Images)
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 9. fordulójának vasárnap esti mérkőzésén a Rayo Vallecano a 91. percben szerzett találatnak köszönhetően 1–0-ra legyőzte az Alavést. A korábbi mérkőzésen a Celta Vigo fordulatos meccsen, 3–2-re nyert az Osasuna vendégeként.

A Rayo Vallecano a 91. percben szerzett Alemao-találattal 1–0-ra legyőzte az Alavest, ezzel az előkelő hetedik helyre lépett előre a tabellán.

A korábbi mérkőzésen az Osasunában hiába szerzett két gólt Ante Budimir, utána 2–2-es állásnál egy „panenkás” kísérletet bevállalva elhibázott egy tizenegyest a Celta Vigo ellen – ennek pedig nagy jelentősége volt, a vigóiak ugyanis a 87. percben betalálták, ezzel 3–2-re megnyerték az összecsapást. Ez volt a Celta első győzelme a bajnokság idei kiírásában. 

SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Osasuna–Celta Vigo 2–3 (Budimir 37., 45+1. – az elsőt 11-esből, ill. Jutglá 26., 69., Durán 87.)
Rayo Vallecano–Alavés 1–0 (Alemao 90+1.)
Real Madrid–Barcelona 2–1 (K. Mbappé 22., Bellingham 43., ill. Fermín López 38.)
Mallorca–Levante 1–1 (Maffeo 79., ill. Eyong 22.)

Hétfő
21.00: Real Betis–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
Szombat
Girona–Oviedo 3–3 (Stuani 64., 90. – mindkettőt 11-esből, Unahi 83., ill. Vinas 38. – 11-esből, Rondón 57., Carmo 90+7.)
Espanyol–Elche 1–0 (Carlos Romero 47.)
Athletic Bilbao–Getafe 0–1 (Borja Mayoral 75.)
Valencia–Villarreal 0–2 (Gerard Moreno 45. – 11-esből, Santi Comesana 57.)
Péntek
Real Sociedad–Sevilla 2–1 (Oyarzabal 19., 36. – az elsőt 11-esből, ill. Gudelj 30.)

1. Real Madrid109122–10+12 27 
2. Barcelona1071225–12+13 22 
3. Villarreal1062218–10+8 20 
4. Espanyol1053214–11+3 18 
5. Atlético Madrid944116–10+6 16 
6. Betis944115–10+5 16 
7. Rayo Vallecano1042412–10+2 14 
8. Elche1035211–10+1 14 
9. Athletic Bilbao104249–10–1 14 
10. Getafe1042410–12–2 14 
11. Sevilla1041517–16+1 13 
12. Alaves103349–912 
13. Celta Vigo1017211–13–2 10 
14. Osasuna103169–12–3 10 
15. Levante1023514–18–4 
16. Mallorca1023511–15–4 
17. Real Sociedad1023510–14–4 
18. Valencia1023510–16–6 
19. Oviedo102177–19–12 
20. Girona101459–22–13 
a bajnokság állása

 

 

