Az utolsó pillanatban döntött a Rayo az Alavés ellen, nincs már nyeretlen csapat a La Ligában

A Rayo Vallecano a 91. percben szerzett Alemao-találattal 1–0-ra legyőzte az Alavest, ezzel az előkelő hetedik helyre lépett előre a tabellán.

A korábbi mérkőzésen az Osasunában hiába szerzett két gólt Ante Budimir, utána 2–2-es állásnál egy „panenkás” kísérletet bevállalva elhibázott egy tizenegyest a Celta Vigo ellen – ennek pedig nagy jelentősége volt, a vigóiak ugyanis a 87. percben betalálták, ezzel 3–2-re megnyerték az összecsapást. Ez volt a Celta első győzelme a bajnokság idei kiírásában.

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Osasuna–Celta Vigo 2–3 (Budimir 37., 45+1. – az elsőt 11-esből, ill. Jutglá 26., 69., Durán 87.)

Rayo Vallecano–Alavés 1–0 (Alemao 90+1.)

Real Madrid–Barcelona 2–1 (K. Mbappé 22., Bellingham 43., ill. Fermín López 38.)

Mallorca–Levante 1–1 (Maffeo 79., ill. Eyong 22.)

Hétfő

21.00: Real Betis–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

Szombat

Girona–Oviedo 3–3 (Stuani 64., 90. – mindkettőt 11-esből, Unahi 83., ill. Vinas 38. – 11-esből, Rondón 57., Carmo 90+7.)

Espanyol–Elche 1–0 (Carlos Romero 47.)

Athletic Bilbao–Getafe 0–1 (Borja Mayoral 75.)

Valencia–Villarreal 0–2 (Gerard Moreno 45. – 11-esből, Santi Comesana 57.)

Péntek

Real Sociedad–Sevilla 2–1 (Oyarzabal 19., 36. – az elsőt 11-esből, ill. Gudelj 30.)