Az utolsó pillanatban döntött a Rayo az Alavés ellen, nincs már nyeretlen csapat a La Ligában
A Rayo Vallecano a 91. percben szerzett Alemao-találattal 1–0-ra legyőzte az Alavest, ezzel az előkelő hetedik helyre lépett előre a tabellán.
A korábbi mérkőzésen az Osasunában hiába szerzett két gólt Ante Budimir, utána 2–2-es állásnál egy „panenkás” kísérletet bevállalva elhibázott egy tizenegyest a Celta Vigo ellen – ennek pedig nagy jelentősége volt, a vigóiak ugyanis a 87. percben betalálták, ezzel 3–2-re megnyerték az összecsapást. Ez volt a Celta első győzelme a bajnokság idei kiírásában.
SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Osasuna–Celta Vigo 2–3 (Budimir 37., 45+1. – az elsőt 11-esből, ill. Jutglá 26., 69., Durán 87.)
Rayo Vallecano–Alavés 1–0 (Alemao 90+1.)
Real Madrid–Barcelona 2–1 (K. Mbappé 22., Bellingham 43., ill. Fermín López 38.)
Mallorca–Levante 1–1 (Maffeo 79., ill. Eyong 22.)
Hétfő
21.00: Real Betis–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
Szombat
Girona–Oviedo 3–3 (Stuani 64., 90. – mindkettőt 11-esből, Unahi 83., ill. Vinas 38. – 11-esből, Rondón 57., Carmo 90+7.)
Espanyol–Elche 1–0 (Carlos Romero 47.)
Athletic Bilbao–Getafe 0–1 (Borja Mayoral 75.)
Valencia–Villarreal 0–2 (Gerard Moreno 45. – 11-esből, Santi Comesana 57.)
Péntek
Real Sociedad–Sevilla 2–1 (Oyarzabal 19., 36. – az elsőt 11-esből, ill. Gudelj 30.)
|1. Real Madrid
|10
|9
|–
|1
|22–10
|+12
|27
|2. Barcelona
|10
|7
|1
|2
|25–12
|+13
|22
|3. Villarreal
|10
|6
|2
|2
|18–10
|+8
|20
|4. Espanyol
|10
|5
|3
|2
|14–11
|+3
|18
|5. Atlético Madrid
|9
|4
|4
|1
|16–10
|+6
|16
|6. Betis
|9
|4
|4
|1
|15–10
|+5
|16
|7. Rayo Vallecano
|10
|4
|2
|4
|12–10
|+2
|14
|8. Elche
|10
|3
|5
|2
|11–10
|+1
|14
|9. Athletic Bilbao
|10
|4
|2
|4
|9–10
|–1
|14
|10. Getafe
|10
|4
|2
|4
|10–12
|–2
|14
|11. Sevilla
|10
|4
|1
|5
|17–16
|+1
|13
|12. Alaves
|10
|3
|3
|4
|9–9
|0
|12
|13. Celta Vigo
|10
|1
|7
|2
|11–13
|–2
|10
|14. Osasuna
|10
|3
|1
|6
|9–12
|–3
|10
|15. Levante
|10
|2
|3
|5
|14–18
|–4
|9
|16. Mallorca
|10
|2
|3
|5
|11–15
|–4
|9
|17. Real Sociedad
|10
|2
|3
|5
|10–14
|–4
|9
|18. Valencia
|10
|2
|3
|5
|10–16
|–6
|9
|19. Oviedo
|10
|2
|1
|7
|7–19
|–12
|7
|20. Girona
|10
|1
|4
|5
|9–22
|–13
|7