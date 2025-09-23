Nemzeti Sportrádió

La Liga: megtört a Bilbao vereségsorozata, mégsem örülhet igazán

D. S. B.D. S. B.
Vágólapra másolva!
2025.09.23. 20:59
Fotó: Getty Images
Címkék
Girona Valencia Real Madrid Espanyol spanyol foci Villarreal Sevilla Athletic Bilbao Levante La Liga
Megtört az Athletic Bilbao három tétmérkőzés óta tartó vereségsorozata, miután hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott az utolsó helyezett Gironával a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 6. fordulójában. A keddi játéknap másik korai mérkőzésén az idegenben eddig szerzett gól és pont nélkül álló Valencia sokáig közel állt a győzelemhez, de 2–2-re végzett a hosszabbításban egyenlítő Espanyollal idegenben.

Athletic Bilbao–Girona

Nem a legszebb napjait éli az új idény első négy fordulójában egy vereség mellett három győzelmet arató Athletic Bilbao, amely legutóbbi három meccsén egyaránt kikapott. Az Arsenal elleni BL-fiaskó mellett az Alavés idegenben, a Valencia otthon múlta felül  Ernesto Valverde csapatát, amely az öt forduló után egy ponttal álló, így első győzelmére hajtó Girona ellen javíthatott. Az eddig csak két gólt szerző és emellett tizenötöt kapó vendégek azonban alaposan meglepték házigazdájukat, a mérkőzés első kaput eltaláló próbálkozásából Azzedin Unahi révén vezettek is a 9. percben.

Ernesto Valverde érthető módon nem volt elégedett csapata első félidei teljesítményével, a szünetben négyet is cserélt, ami viszont már hamar eredményre vezetett, mert a második félidő kezdete után nem sokkal Mikel Jauregizar labdát szerzett, és remek átlövéssel egyenlített. Innen már egyértelműen a hazaiak akarata érvényesült, több nagy lehetőségük volt a fordításra, de nem tudták megszerezni a győzelmet jelentő találatot. Ezzel megtört az Athletic vereségsorozata, de így sem tud örülni igazán, ahogy a továbbra is a tabella utolsó helyén álló Girona sem. 1–1

Espanyol–Valencia

Az idény eddigi meglepetéscsapatának számító, öt meccs után tíz pontot gyűjtő Espanyol a 2–1–2-es mérleggel álló Valenciával vívott rangadót Barcelonában. A mérkőzés esélyese a hazai csapat volt, tekintve, hogy eddigi három meccsét megnyerte otthon, miközben a vendégek idegenben pontot és gólt sem szereztek, ráadásul két meccsen már hetet kaptak. Ennek ellenére ezen a találkozón is az előzetesen esélytelenebb csapat szerzett vezetést, amikor Arnaut Danjuma a hosszún tökéletes ütemben érkezett egy jobb oldali beadásra a 15. percben.

A hazaiak ezután próbálták fokozni az iramot, nyomás alá helyezték a Valencia kapuját, de az egyenlítés csak szűk egy óra után jött össze Leandro Cabrera révén. Viszont nem volt sokáig döntetlen az állás, ugyanis a vendégek alig három perccel később Hugo Duro góljával ismét vezettek.

A második félidőben jóval veszélyesebben játszó Espanyolnak a folytatásban is több ígéretes próbálkozása volt, s amikor már úgy tűnt, a Valencia kivédekezi a hazai akciókat, akkor tudtak egyenlíteni a katalánok. Javi Puado 96. percben szerzett góljával az Espanyol megőrizte hazai veretlenségét, a Valencia pedig az idényben először nem maradt pont nélkül vendégként. 2–2

SPANYOL LA LIGA
6. FORDULÓ
Athletic Bilbao–Girona 1–1 (Jauregizar 48., ill. Unahi 9.)
Espanyol–Valencia 2–2 (L. Cabrera 59., Puado 90+6., ill. Danjuma 15., Duro 62.)
KÉSŐBB
21.30: Levante–Real Madrid (Tv: Spíler2)
21.30: Sevilla–Villarreal (Tv: Spíler1)

KORÁBBAN
Celta Vigo–Betis 1–1 (H. Álvarez 47., ill. Bartra 45.)

Szeptember 24., szerda
19.00: Getafe–Alavés (Tv: Spíler2)
21.30: Atlético Madrid–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.30: Real Sociedad–Mallorca (Tv: Spíler1)
Szeptember 25., csütörtök
19.30: Osasuna–Elche
21.30: Oviedo–Barcelona (Tv: Spíler2)

   
A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Real Madrid5510–2+815
2. Barcelona54116–3+1313
3. Espanyol632110–9+111
4. Villarreal531110–4+610
5. Athletic Bilbao63127–7010
6. Elche5237–4+39
7. Betis62319–7+29
8. Getafe5326–7–19
9. Valencia62228–10–28
10. Sevilla52129–8+17
11. Alaves52125–507
12. Atlético Madrid51316–5+16
13. Osasuna5234–406
14. Rayo Vallecano51225–6–15
15. Celta Vigo6515–7–25
16. Levante51139–904
17. Oviedo5141–8–73
18. Real Sociedad5235–9–42
19. Mallorca5235–10–52
20. Girona6243–16–132

 

 

Girona Valencia Real Madrid Espanyol spanyol foci Villarreal Sevilla Athletic Bilbao Levante La Liga
Legfrissebb hírek

Gavit megműtötték, 4-5 hónapot kell kihagynia

Spanyol labdarúgás
29 perce

La Liga: Levante–Real Madrid

Spanyol labdarúgás
48 perce

La Liga: eldőlt, Gavit műteni kell

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 14:50

Ferran Torres duplája után a Barcelona könnyedén győzött a Getafe ellen

Spanyol labdarúgás
2025.09.21. 22:57

La Liga: újra döntetlent játszott az Atlético

Spanyol labdarúgás
2025.09.21. 18:35

Mikautadze első bajnoki gólja is kellett a Villarreal sikeréhez; idegenben nyert a Sevilla

Spanyol labdarúgás
2025.09.20. 23:00

Militao és Mbappé is távolról volt eredményes – az Espanyol legyőzésével továbbra is hibátlan a Real Madrid

Spanyol labdarúgás
2025.09.20. 18:17

Semmi nem jött össze a Gironának, kettős emberhátrányban kaptak ki a katalánok

Spanyol labdarúgás
2025.09.20. 16:30
Ezek is érdekelhetik