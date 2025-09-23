La Liga: megtört a Bilbao vereségsorozata, mégsem örülhet igazán

Athletic Bilbao–Girona

Nem a legszebb napjait éli az új idény első négy fordulójában egy vereség mellett három győzelmet arató Athletic Bilbao, amely legutóbbi három meccsén egyaránt kikapott. Az Arsenal elleni BL-fiaskó mellett az Alavés idegenben, a Valencia otthon múlta felül Ernesto Valverde csapatát, amely az öt forduló után egy ponttal álló, így első győzelmére hajtó Girona ellen javíthatott. Az eddig csak két gólt szerző és emellett tizenötöt kapó vendégek azonban alaposan meglepték házigazdájukat, a mérkőzés első kaput eltaláló próbálkozásából Azzedin Unahi révén vezettek is a 9. percben.

Ernesto Valverde érthető módon nem volt elégedett csapata első félidei teljesítményével, a szünetben négyet is cserélt, ami viszont már hamar eredményre vezetett, mert a második félidő kezdete után nem sokkal Mikel Jauregizar labdát szerzett, és remek átlövéssel egyenlített. Innen már egyértelműen a hazaiak akarata érvényesült, több nagy lehetőségük volt a fordításra, de nem tudták megszerezni a győzelmet jelentő találatot. Ezzel megtört az Athletic vereségsorozata, de így sem tud örülni igazán, ahogy a továbbra is a tabella utolsó helyén álló Girona sem. 1–1

Espanyol–Valencia

Az idény eddigi meglepetéscsapatának számító, öt meccs után tíz pontot gyűjtő Espanyol a 2–1–2-es mérleggel álló Valenciával vívott rangadót Barcelonában. A mérkőzés esélyese a hazai csapat volt, tekintve, hogy eddigi három meccsét megnyerte otthon, miközben a vendégek idegenben pontot és gólt sem szereztek, ráadásul két meccsen már hetet kaptak. Ennek ellenére ezen a találkozón is az előzetesen esélytelenebb csapat szerzett vezetést, amikor Arnaut Danjuma a hosszún tökéletes ütemben érkezett egy jobb oldali beadásra a 15. percben.

A hazaiak ezután próbálták fokozni az iramot, nyomás alá helyezték a Valencia kapuját, de az egyenlítés csak szűk egy óra után jött össze Leandro Cabrera révén. Viszont nem volt sokáig döntetlen az állás, ugyanis a vendégek alig három perccel később Hugo Duro góljával ismét vezettek.

A második félidőben jóval veszélyesebben játszó Espanyolnak a folytatásban is több ígéretes próbálkozása volt, s amikor már úgy tűnt, a Valencia kivédekezi a hazai akciókat, akkor tudtak egyenlíteni a katalánok. Javi Puado 96. percben szerzett góljával az Espanyol megőrizte hazai veretlenségét, a Valencia pedig az idényben először nem maradt pont nélkül vendégként. 2–2

SPANYOL LA LIGA

6. FORDULÓ

Athletic Bilbao–Girona 1–1 (Jauregizar 48., ill. Unahi 9.)

Espanyol–Valencia 2–2 (L. Cabrera 59., Puado 90+6., ill. Danjuma 15., Duro 62.)

KÉSŐBB

21.30: Levante–Real Madrid (Tv: Spíler2)

21.30: Sevilla–Villarreal (Tv: Spíler1)

KORÁBBAN

Celta Vigo–Betis 1–1 (H. Álvarez 47., ill. Bartra 45.)

Szeptember 24., szerda

19.00: Getafe–Alavés (Tv: Spíler2)

21.30: Atlético Madrid–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.30: Real Sociedad–Mallorca (Tv: Spíler1)

Szeptember 25., csütörtök

19.30: Osasuna–Elche

21.30: Oviedo–Barcelona (Tv: Spíler2)