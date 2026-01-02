„A labdabirtoklás nem sokat jelent” – Arne Slot a Leeds United elleni döntetlenről

A Liverpool FC-t irányító Arne Slot szerint csapata játékából csak egyetlen dolog hiányzott a Leeds United ellen: „A gól... ez a legegyszerűbb válasz. És ahhoz, hogy gólt szerezzünk egy olyan csapat ellen, amelyik ilyen jól védekezik a tizenhatosán belül és kívül, van néhány módja a feloldásnak. (...) Szerintem mi vagyunk a legtöbbet labdát birtokló csapat a bajnokságban, de a labdabirtoklás nem sokat jelent, ha nem tudsz elég helyzetet kialakítani. Ahhoz, hogy helyzeteket teremts egy alacsonyan védekező csapat ellen, sebességre van szükség, s különleges egyéni megoldásokra.”

A holland menedzser aztán beszélt Christopher Kavanagh játékvezető teljesítményéről is, akivel egyáltalán nem volt megelégedve, szavai szerint azonban csapata nem emiatt nem tudta begyűjteni a három pontot. Külön kitért arra az esetre, amikor az első félidőben Jaka Bijol és Hugo Ekitiké lökdösődött a tizenhatoson belül, a Liverpool-játékos azonban talpon maradt. Slot úgy fogalmazott, hogy amennyiben Ekitiké elesik, és nem próbál meg gólt szerezni, valószínűleg megkapja érte a tizenegyest, ő azonban nem akarja ilyenekre biztatni a játékosait.

„Nem először fordult elő ebben az idényben, hogy egy olyan csapatot láttunk a pályán, amely próbálkozott és akart, de nehezen találta meg a rést” – összegezte mondandóját Slot a Liverpool FC hivatalos honlapja szerint.

Daniel Farke, a Leeds United menedzsere érthetően sokkal elégedettebben értékelt a Sky Sportsnak a lefújás után: „Jól kezdtük a meccset, de persze sok olyan periódus is volt, amikor szenvednünk kellett, és mindent bele kellett adnunk. A Liverpool sokat birtokolta a labdát, voltak lövéseik is, tiszta helyzeteket azonban nem alakítottak ki. Nagyon elégedett vagyok az egy ponttal és a kapott gól nélküli meccsel, valamint a srácok mutatott mentalitásával. Nagyon fontos pontot szereztünk, és egy igazán jó estét zártunk.”