Nemzeti Sportrádió

„A labdabirtoklás nem sokat jelent” – Arne Slot a Leeds United elleni döntetlenről

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2026.01.02. 07:54
null
Arne Slot (Fotó: Getty Images)
Címkék
Liverpool Leeds United Arne Slot Liverpool FC Daniel Farke
Mint ismert, a Liverpool FC csütörtökön hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a Leeds Uniteddel az angol élvonalbeli-labdarúgó-bajnokság (Premier League) 19. fordulójában. A mérkőzés után a két csapat menedzsere értékelte az újév első bajnokiján történteket.

A Liverpool FC-t irányító Arne Slot szerint csapata játékából csak egyetlen dolog hiányzott a Leeds United ellen: „A gól... ez a legegyszerűbb válasz. És ahhoz, hogy gólt szerezzünk egy olyan csapat ellen, amelyik ilyen jól védekezik a tizenhatosán belül és kívül, van néhány módja  a feloldásnak. (...) Szerintem mi vagyunk a legtöbbet labdát birtokló csapat a bajnokságban, de a labdabirtoklás nem sokat jelent, ha nem tudsz elég helyzetet kialakítani. Ahhoz, hogy helyzeteket teremts egy alacsonyan védekező csapat ellen, sebességre van szükség, s különleges egyéni megoldásokra.”

A holland menedzser aztán beszélt Christopher Kavanagh játékvezető teljesítményéről is, akivel egyáltalán nem volt megelégedve, szavai szerint azonban csapata nem emiatt nem tudta begyűjteni a három pontot. Külön kitért arra az esetre, amikor az első félidőben Jaka Bijol és Hugo Ekitiké lökdösődött a tizenhatoson belül, a Liverpool-játékos azonban talpon maradt. Slot úgy fogalmazott, hogy amennyiben Ekitiké elesik, és nem próbál meg gólt szerezni, valószínűleg megkapja érte a tizenegyest, ő azonban nem akarja ilyenekre biztatni a játékosait.

„Nem először fordult elő ebben az idényben, hogy egy olyan csapatot láttunk a pályán, amely próbálkozott és akart, de nehezen találta meg a rést” – összegezte mondandóját Slot a Liverpool FC hivatalos honlapja szerint.

Daniel Farke, a Leeds United menedzsere érthetően sokkal elégedettebben értékelt a Sky Sportsnak a lefújás után: „Jól kezdtük a meccset, de persze sok olyan periódus is volt, amikor szenvednünk kellett, és mindent bele kellett adnunk. A Liverpool sokat birtokolta a labdát, voltak lövéseik is, tiszta helyzeteket azonban nem alakítottak ki. Nagyon elégedett vagyok az egy ponttal és a kapott gól nélküli meccsel, valamint a srácok mutatott mentalitásával. Nagyon fontos pontot szereztünk, és egy igazán jó estét zártunk.”

Angol labdarúgás
14 órája

Nem született gól a 2026-os esztendő első liverpooli mérkőzésén

Szoboszlai kezdőként végig a pályán volt, Kerkez csereként állt be. A vendégek egy lesgólt szereztek a második félidőben.

ANGOL PREMIER LEAGUE
19. FORDULÓ
LIVERPOOL FC–LEEDS UNITED 0–0
Liverpool, Anfield. Vezette: Kavanagh
LIVERPOOL: Alisson – C. Bradley (Chiesa, 79.), Konaté, Van Dijk, A. Robertson (Kerkez, 66.) – Gravenberch, C. Jones (A. Mac Allister, 66.) – Frimpong (Ngumoha, 84.), Szoboszlai, Wirtz (Gakpo, 66.) – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot
LEEDS: Lucas Perri – Bornauw (Bogle, 82.), Bijol, Struijk – J. Justin, Gruev (Tanaka, 90+2.), Ampadu, Stach, G. Gudmundsson – Aaroson (Okafor, 70.), L. Nmecha (Calvert-Lewin, 70.). Menedzser: Daniel Farke

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Arsenal

19

14

3

2

37–12

+25

45

  2. Manchester City

19

13

2

4

43–17

+26

41

  3. Aston Villa

19

12

3

4

30–23

+7

39

  4. Liverpool

19

10

3

6

30–26

+4

33

  5. Chelsea

19

8

6

5

32–21

+11

30

  6. Manchester United

19

8

6

5

33–29

+4

30

  7. Sunderland

19

7

8

4

20–18

+2

29

  8. Everton

19

8

4

7

20–20

0

28

  9. Brentford

19

8

3

8

28–26

+2

27

10. Crystal Palace

19

7

6

6

22–21

+1

27

11. Fulham

19

8

3

8

26–27

–1

27

12. Tottenham

19

7

5

7

27–23

+4

26

13. Newcastle

19

7

5

7

26–24

+2

26

14. Brighton

19

6

7

6

28–27

+1

25

15. Bournemouth

19

5

8

6

29–35

–6

23

16. Leeds United

19

5

6

8

25–32

–7

21

17. Nottingham Forest

19

5

3

11

18–30

–12

18

18. West Ham United

19

3

5

11

21–38

–17

14

19. Burnley

19

3

3

13

20–37

–17

12

20. Wolverhampton

19

3

16

11–40

–29

3

 

 

Liverpool Leeds United Arne Slot Liverpool FC Daniel Farke
Legfrissebb hírek

Nem született gól a 2026-os esztendő első liverpooli mérkőzésén

Angol labdarúgás
14 órája

Csütörtöki sportműsor: pályán a Liverpool és a Manchester City; negyeddöntő a darts-vb-n

Egyéb egyéni
Tegnap, 2:00

A Liverpool megvált a szabadrúgásokért és a szögletekért felelős edzőjétől – hivatalos

Angol labdarúgás
2025.12.30. 14:59

Szoboszlai Dominik újabb lendületet adhat a Liverpoolnak

Angol labdarúgás
2025.12.30. 09:02

A leedsi gólgép ezúttal is a kapuba talált, döntetlent játszott egymással a két feljutó

Angol labdarúgás
2025.12.28. 17:04

A jövő csapatkapitánya? Szoboszlai az eltiltása ellenére is a Liverpoollal volt – videó

Angol labdarúgás
2025.12.28. 12:19

Slot Frimpongot méltatta a Wolves legyőzése után, de Wirtz megkönnyebbüléséről is beszélt

Angol labdarúgás
2025.12.28. 07:45

Videó: Diogo Jota gyermekei is pályára léptek a Liverpool bajnokija előtt

Angol labdarúgás
2025.12.27. 22:35
Ezek is érdekelhetik