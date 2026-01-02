„A labdabirtoklás nem sokat jelent” – Arne Slot a Leeds United elleni döntetlenről
A Liverpool FC-t irányító Arne Slot szerint csapata játékából csak egyetlen dolog hiányzott a Leeds United ellen: „A gól... ez a legegyszerűbb válasz. És ahhoz, hogy gólt szerezzünk egy olyan csapat ellen, amelyik ilyen jól védekezik a tizenhatosán belül és kívül, van néhány módja a feloldásnak. (...) Szerintem mi vagyunk a legtöbbet labdát birtokló csapat a bajnokságban, de a labdabirtoklás nem sokat jelent, ha nem tudsz elég helyzetet kialakítani. Ahhoz, hogy helyzeteket teremts egy alacsonyan védekező csapat ellen, sebességre van szükség, s különleges egyéni megoldásokra.”
A holland menedzser aztán beszélt Christopher Kavanagh játékvezető teljesítményéről is, akivel egyáltalán nem volt megelégedve, szavai szerint azonban csapata nem emiatt nem tudta begyűjteni a három pontot. Külön kitért arra az esetre, amikor az első félidőben Jaka Bijol és Hugo Ekitiké lökdösődött a tizenhatoson belül, a Liverpool-játékos azonban talpon maradt. Slot úgy fogalmazott, hogy amennyiben Ekitiké elesik, és nem próbál meg gólt szerezni, valószínűleg megkapja érte a tizenegyest, ő azonban nem akarja ilyenekre biztatni a játékosait.
„Nem először fordult elő ebben az idényben, hogy egy olyan csapatot láttunk a pályán, amely próbálkozott és akart, de nehezen találta meg a rést” – összegezte mondandóját Slot a Liverpool FC hivatalos honlapja szerint.
Daniel Farke, a Leeds United menedzsere érthetően sokkal elégedettebben értékelt a Sky Sportsnak a lefújás után: „Jól kezdtük a meccset, de persze sok olyan periódus is volt, amikor szenvednünk kellett, és mindent bele kellett adnunk. A Liverpool sokat birtokolta a labdát, voltak lövéseik is, tiszta helyzeteket azonban nem alakítottak ki. Nagyon elégedett vagyok az egy ponttal és a kapott gól nélküli meccsel, valamint a srácok mutatott mentalitásával. Nagyon fontos pontot szereztünk, és egy igazán jó estét zártunk.”
Nem született gól a 2026-os esztendő első liverpooli mérkőzésén
ANGOL PREMIER LEAGUE
19. FORDULÓ
LIVERPOOL FC–LEEDS UNITED 0–0
Liverpool, Anfield. Vezette: Kavanagh
LIVERPOOL: Alisson – C. Bradley (Chiesa, 79.), Konaté, Van Dijk, A. Robertson (Kerkez, 66.) – Gravenberch, C. Jones (A. Mac Allister, 66.) – Frimpong (Ngumoha, 84.), Szoboszlai, Wirtz (Gakpo, 66.) – Ekitiké. Menedzser: Arne Slot
LEEDS: Lucas Perri – Bornauw (Bogle, 82.), Bijol, Struijk – J. Justin, Gruev (Tanaka, 90+2.), Ampadu, Stach, G. Gudmundsson – Aaroson (Okafor, 70.), L. Nmecha (Calvert-Lewin, 70.). Menedzser: Daniel Farke
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
19
14
3
2
37–12
+25
45
|2. Manchester City
19
13
2
4
43–17
+26
41
|3. Aston Villa
19
12
3
4
30–23
+7
39
|4. Liverpool
19
10
3
6
30–26
+4
33
|5. Chelsea
19
8
6
5
32–21
+11
30
|6. Manchester United
19
8
6
5
33–29
+4
30
|7. Sunderland
19
7
8
4
20–18
+2
29
|8. Everton
19
8
4
7
20–20
0
28
|9. Brentford
19
8
3
8
28–26
+2
27
|10. Crystal Palace
19
7
6
6
22–21
+1
27
|11. Fulham
19
8
3
8
26–27
–1
27
|12. Tottenham
19
7
5
7
27–23
+4
26
|13. Newcastle
19
7
5
7
26–24
+2
26
|14. Brighton
19
6
7
6
28–27
+1
25
|15. Bournemouth
19
5
8
6
29–35
–6
23
|16. Leeds United
19
5
6
8
25–32
–7
21
|17. Nottingham Forest
19
5
3
11
18–30
–12
18
|18. West Ham United
19
3
5
11
21–38
–17
14
|19. Burnley
19
3
3
13
20–37
–17
12
|20. Wolverhampton
19
–
3
16
11–40
–29
3