Nemzeti Sportrádió

Lewandowski triplázott, a Barcelona hatgólos meccsen nyert a Celta Vigo ellen

RÓTH ZOLTÁNRÓTH ZOLTÁN
2025.11.09. 23:06
Robert Lewandowski parádés játékkal tért vissza a katalánok kezdőjébe (Fotó: Getty Images)
FC Barcelona Barcelona spanyol foci spanyol bajnokság Celta Vigo spanyol labdarúgás La Liga
A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 12. fordulójában a Barcelona 4–2-re győzött a Celta Vigo otthonában. Az öt gólt hozó első félidő után a második félidőben már csak egy találat született. A Barcelona a triplázó Lewandowski vezérletével aratott győzelmének köszönhetően három pontra megközelítette az élen álló Real Madridot.

 

SPANYOL LA LIGA
12. FORDULÓ
CELTA VIGO–FC BARCELONA 2–4 (2–3)
Vigo, Balaídos Stadion, 21 887 néző. Vezette: Alberola
CELTA: I. Radu – M. Fernández (Román, 78.), Starfelt, M. Alonso – Mingueza (J. Rodríguez, a szünetben), Sotelo (J. El-Abdellaui, 78.), Moriba, Carreira – Jutglá (B. Zaragoza, 58.), B. Iglesias (Aspas, 70.), P. Durán. Vezetőedző: Claudio Giraldez
BARCELONA: Szczesny – E. García, R. Araújo, Cubarsí, A. Balde (G. Martín, 86.) – F. de Jong, Dani Olmo (A. Christensen, 86.), Fermín López – Lamine Yamal (Bernal, 90+7.), Lewandowski, Rashford (F. Torres, 88.). Vezetőedző: Hansi Flick
Gólszerző: Carreira (11.), B. Iglesias (43.), ill. Lewandowski (10. – 11-esből, 37., 73.), Lamine Yamal (45+4.)
Kiállítva: F. de Jong (90+4.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Celta Vigo és az FC Barcelona legutóbb öt bajnokiján minden alkalommal született legalább három találat, így joggal bizakodhattunk abban, hogy vasárnap este Vigóban sem maradnak majd adósak a csapatok a gólokkal.

A Barcelona kezdőjébe több mint egy hónap után visszatérő Robert Lewandowski már a 10. percben megszerezte a vezetést a katalánoknak, miután értékesítette a Marcos Alonso kezezése után megítélt tizenegyest. Gyakorlatilag a középkezdés után rögtön egyenlítette a Celta. Sergio Carreira játszott össze a felezővonalnál Borja Iglesiasszal, majd a kapuig robogott és 11 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. Barcelonai helyzetek után a 37. percben került ismét a hazai kapuba a labda. Marcus Rashford beadása után Lewandowski a kapus lábai között lőtt három méterről a kapuba. Ezúttal hat percet kellett várni a hazai válaszra. A 43. percben a katalánok ellen legutóbb triplázó Borja Iglesias 16 méterről lőtt a léc alá. Az első játékrész nyolc percig tartó hosszabbításában megszületett a találkozó ötödik gólja is, Lamine Yamal hét méterről lőtt a bal alsó sarokba. 

A második félidőt elég álmoskásan kezdték a csapatok, az első 20-25 percben szinte helyzetet sem jegyezhettünk fel. A 73. percben Rashford balról végzett el szögletet, a labdát Lewandowski 7 méterről csúsztatta a jobb kapufa segítségével a kapuba. A lengyel több mint egy év után szerzett újra mesterhármast a katalánok színeiben. A hajrában Yamal szerezhetett volna újabb gólt, de Fermín López labdaszerzése után csak a bal kapufát találta el a fiatal tehetség. Az utolsó percekre érthetetlen módon felpaprikázódott a hangulat és végül a piros lapot is fel kellett mutatnia a játékvezetőnek. A hosszabbítás perceiben Frenkie de Jong kapta meg második sárga lapját, így számára idő előtt ért véget a találkozó.

A találkozón hat, a fordulóban összesen csupán húsz gól született, ami a 9. fordulóval holtversenyben a legkevesebb volt az idei szezonban. Az FC Barcelona győzelmével három pontra közelítette meg az élen álló Real Madridot. 2–4

   
  1. Real Madrid

12

10

1

1

26–10

+16

31

  2. FC Barcelona

12

9

1

2

32–15

+17

28

  3. Villarreal

12

8

2

2

24–10

+14

26

  4. Atlético Madrid

12

7

4

1

24–11

+13

25

  5. Betis

12

5

5

2

19–13

+6

20

  6. Espanyol

12

5

3

4

15–15

0

18

  7. Athletic Bilbao

12

5

2

5

12–13

–1

17

  8. Getafe

12

5

2

5

12–14

–2

17

  9. Sevilla

12

5

1

6

18–19

–1

16

10. Alaves

12

4

3

5

11–11

0

15

11. Elche

12

3

6

3

13–14

–1

15

12. Rayo Vallecano

12

4

3

5

12–14

–2

15

13. Celta Vigo

12

2

7

3

15–18

–3

13

14. Real Sociedad

12

3

4

5

14–17

–3

13

15. Mallorca

12

3

3

6

12–18

–6

12

16. Osasuna

12

3

2

7

9–13

–4

11

17. Valencia

12

2

4

6

11–21

–10

10

18. Girona

12

2

4

6

11–24

–13

10

19. Levante

12

2

3

7

16–23

–7

9

20. Oviedo

12

2

2

8

7–20

–13

8

AZ ÁLLÁS

PERCRŐL PERCRE

 

