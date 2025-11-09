Lewandowski triplázott, a Barcelona hatgólos meccsen nyert a Celta Vigo ellen

SPANYOL LA LIGA

12. FORDULÓ

CELTA VIGO–FC BARCELONA 2–4 (2–3)

Vigo, Balaídos Stadion, 21 887 néző. Vezette: Alberola

CELTA: I. Radu – M. Fernández (Román, 78.), Starfelt, M. Alonso – Mingueza (J. Rodríguez, a szünetben), Sotelo (J. El-Abdellaui, 78.), Moriba, Carreira – Jutglá (B. Zaragoza, 58.), B. Iglesias (Aspas, 70.), P. Durán. Vezetőedző: Claudio Giraldez

BARCELONA: Szczesny – E. García, R. Araújo, Cubarsí, A. Balde (G. Martín, 86.) – F. de Jong, Dani Olmo (A. Christensen, 86.), Fermín López – Lamine Yamal (Bernal, 90+7.), Lewandowski, Rashford (F. Torres, 88.). Vezetőedző: Hansi Flick

Gólszerző: Carreira (11.), B. Iglesias (43.), ill. Lewandowski (10. – 11-esből, 37., 73.), Lamine Yamal (45+4.)

Kiállítva: F. de Jong (90+4.)

A Celta Vigo és az FC Barcelona legutóbb öt bajnokiján minden alkalommal született legalább három találat, így joggal bizakodhattunk abban, hogy vasárnap este Vigóban sem maradnak majd adósak a csapatok a gólokkal.

A Barcelona kezdőjébe több mint egy hónap után visszatérő Robert Lewandowski már a 10. percben megszerezte a vezetést a katalánoknak, miután értékesítette a Marcos Alonso kezezése után megítélt tizenegyest. Gyakorlatilag a középkezdés után rögtön egyenlítette a Celta. Sergio Carreira játszott össze a felezővonalnál Borja Iglesiasszal, majd a kapuig robogott és 11 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. Barcelonai helyzetek után a 37. percben került ismét a hazai kapuba a labda. Marcus Rashford beadása után Lewandowski a kapus lábai között lőtt három méterről a kapuba. Ezúttal hat percet kellett várni a hazai válaszra. A 43. percben a katalánok ellen legutóbb triplázó Borja Iglesias 16 méterről lőtt a léc alá. Az első játékrész nyolc percig tartó hosszabbításában megszületett a találkozó ötödik gólja is, Lamine Yamal hét méterről lőtt a bal alsó sarokba.

A második félidőt elég álmoskásan kezdték a csapatok, az első 20-25 percben szinte helyzetet sem jegyezhettünk fel. A 73. percben Rashford balról végzett el szögletet, a labdát Lewandowski 7 méterről csúsztatta a jobb kapufa segítségével a kapuba. A lengyel több mint egy év után szerzett újra mesterhármast a katalánok színeiben. A hajrában Yamal szerezhetett volna újabb gólt, de Fermín López labdaszerzése után csak a bal kapufát találta el a fiatal tehetség. Az utolsó percekre érthetetlen módon felpaprikázódott a hangulat és végül a piros lapot is fel kellett mutatnia a játékvezetőnek. A hosszabbítás perceiben Frenkie de Jong kapta meg második sárga lapját, így számára idő előtt ért véget a találkozó.

A találkozón hat, a fordulóban összesen csupán húsz gól született, ami a 9. fordulóval holtversenyben a legkevesebb volt az idei szezonban. Az FC Barcelona győzelmével három pontra közelítette meg az élen álló Real Madridot. 2–4

1. Real Madrid 12 10 1 1 26–10 +16 31 2. FC Barcelona 12 9 1 2 32–15 +17 28 3. Villarreal 12 8 2 2 24–10 +14 26 4. Atlético Madrid 12 7 4 1 24–11 +13 25 5. Betis 12 5 5 2 19–13 +6 20 6. Espanyol 12 5 3 4 15–15 0 18 7. Athletic Bilbao 12 5 2 5 12–13 –1 17 8. Getafe 12 5 2 5 12–14 –2 17 9. Sevilla 12 5 1 6 18–19 –1 16 10. Alaves 12 4 3 5 11–11 0 15 11. Elche 12 3 6 3 13–14 –1 15 12. Rayo Vallecano 12 4 3 5 12–14 –2 15 13. Celta Vigo 12 2 7 3 15–18 –3 13 14. Real Sociedad 12 3 4 5 14–17 –3 13 15. Mallorca 12 3 3 6 12–18 –6 12 16. Osasuna 12 3 2 7 9–13 –4 11 17. Valencia 12 2 4 6 11–21 –10 10 18. Girona 12 2 4 6 11–24 –13 10 19. Levante 12 2 3 7 16–23 –7 9 20. Oviedo 12 2 2 8 7–20 –13 8 AZ ÁLLÁS

