Lewandowski triplázott, a Barcelona hatgólos meccsen nyert a Celta Vigo ellen
SPANYOL LA LIGA
12. FORDULÓ
CELTA VIGO–FC BARCELONA 2–4 (2–3)
Vigo, Balaídos Stadion, 21 887 néző. Vezette: Alberola
CELTA: I. Radu – M. Fernández (Román, 78.), Starfelt, M. Alonso – Mingueza (J. Rodríguez, a szünetben), Sotelo (J. El-Abdellaui, 78.), Moriba, Carreira – Jutglá (B. Zaragoza, 58.), B. Iglesias (Aspas, 70.), P. Durán. Vezetőedző: Claudio Giraldez
BARCELONA: Szczesny – E. García, R. Araújo, Cubarsí, A. Balde (G. Martín, 86.) – F. de Jong, Dani Olmo (A. Christensen, 86.), Fermín López – Lamine Yamal (Bernal, 90+7.), Lewandowski, Rashford (F. Torres, 88.). Vezetőedző: Hansi Flick
Gólszerző: Carreira (11.), B. Iglesias (43.), ill. Lewandowski (10. – 11-esből, 37., 73.), Lamine Yamal (45+4.)
Kiállítva: F. de Jong (90+4.)
ÖSSZEFOGLALÓ
A Celta Vigo és az FC Barcelona legutóbb öt bajnokiján minden alkalommal született legalább három találat, így joggal bizakodhattunk abban, hogy vasárnap este Vigóban sem maradnak majd adósak a csapatok a gólokkal.
A Barcelona kezdőjébe több mint egy hónap után visszatérő Robert Lewandowski már a 10. percben megszerezte a vezetést a katalánoknak, miután értékesítette a Marcos Alonso kezezése után megítélt tizenegyest. Gyakorlatilag a középkezdés után rögtön egyenlítette a Celta. Sergio Carreira játszott össze a felezővonalnál Borja Iglesiasszal, majd a kapuig robogott és 11 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. Barcelonai helyzetek után a 37. percben került ismét a hazai kapuba a labda. Marcus Rashford beadása után Lewandowski a kapus lábai között lőtt három méterről a kapuba. Ezúttal hat percet kellett várni a hazai válaszra. A 43. percben a katalánok ellen legutóbb triplázó Borja Iglesias 16 méterről lőtt a léc alá. Az első játékrész nyolc percig tartó hosszabbításában megszületett a találkozó ötödik gólja is, Lamine Yamal hét méterről lőtt a bal alsó sarokba.
A második félidőt elég álmoskásan kezdték a csapatok, az első 20-25 percben szinte helyzetet sem jegyezhettünk fel. A 73. percben Rashford balról végzett el szögletet, a labdát Lewandowski 7 méterről csúsztatta a jobb kapufa segítségével a kapuba. A lengyel több mint egy év után szerzett újra mesterhármast a katalánok színeiben. A hajrában Yamal szerezhetett volna újabb gólt, de Fermín López labdaszerzése után csak a bal kapufát találta el a fiatal tehetség. Az utolsó percekre érthetetlen módon felpaprikázódott a hangulat és végül a piros lapot is fel kellett mutatnia a játékvezetőnek. A hosszabbítás perceiben Frenkie de Jong kapta meg második sárga lapját, így számára idő előtt ért véget a találkozó.
A találkozón hat, a fordulóban összesen csupán húsz gól született, ami a 9. fordulóval holtversenyben a legkevesebb volt az idei szezonban. Az FC Barcelona győzelmével három pontra közelítette meg az élen álló Real Madridot. 2–4
|1. Real Madrid
12
10
1
1
26–10
+16
31
|2. FC Barcelona
12
9
1
2
32–15
+17
28
|3. Villarreal
12
8
2
2
24–10
+14
26
|4. Atlético Madrid
12
7
4
1
24–11
+13
25
|5. Betis
12
5
5
2
19–13
+6
20
|6. Espanyol
12
5
3
4
15–15
0
18
|7. Athletic Bilbao
12
5
2
5
12–13
–1
17
|8. Getafe
12
5
2
5
12–14
–2
17
|9. Sevilla
12
5
1
6
18–19
–1
16
|10. Alaves
12
4
3
5
11–11
0
15
|11. Elche
12
3
6
3
13–14
–1
15
|12. Rayo Vallecano
12
4
3
5
12–14
–2
15
|13. Celta Vigo
12
2
7
3
15–18
–3
13
|14. Real Sociedad
12
3
4
5
14–17
–3
13
|15. Mallorca
12
3
3
6
12–18
–6
12
|16. Osasuna
12
3
2
7
9–13
–4
11
|17. Valencia
12
2
4
6
11–21
–10
10
|18. Girona
12
2
4
6
11–24
–13
10
|19. Levante
12
2
3
7
16–23
–7
9
|20. Oviedo
12
2
2
8
7–20
–13
8
