Eddig tartott a hibátlan idény: őrült, hétgólos fővárosi derbin ütötte ki az Atlético a Real Madridot

Hatból hat – amennyiben a Bajnokok Ligáját is számolja, hétből hét – győzelemnél járt a madridi derbit megelőzően Xabi Alonso irányításával a Real Madrid, míg ellenfele, az Atlético szenvedősen indította az évadot, sokan már Diego Simeone vezetőedző állását is veszélyben érezték. No, persze aki azt gondolta, ennek megfelelően „sima” lesz ez a meccs a vendégek szempontjából, az nagyot tévedett.

Az már az első percekben is látszott, hogy az Atléticónak jól áll, hogy ezúttal másodszándékból futballozhatott, a vezető gól mégsem ebből, hanem egy remek beadás utáni fejesből született: Robin Le Normand köszönt be. Ezt követően felpörgött a Real Madrid támadógépezete: a 25. percben Kylian Mbappé váltotta gólra Arda Güler kiváló passzát, majd utóbbi a vezetést is megszerezte csapatának a 36. percben Vinícius Jr. átadásából, remekül a kapu elé érkezve. Úgy tűnt, innentől Xabi Alonsóék akarata érvényesülhet, de Simeone csapata jobb támadójátékkal rukkolt elő, mint a korábbi hetekben, ennek pedig meglett az eredménye.

Mbappé és Güler kiemelkedett a Realból, de ez nem volt elég

Még az első félidőben, a 45+3. percben jött az egyenlítés Alexander Sörloth fejesével, majd a második játékrész elején büntetőhöz jutott az Atleti, és Julián Álvarez az 50. percben értékesítette is a 11-est. Szűk negyedórával később a világbajnok argentin még nagyobbat villant: egy szabadrúgást zúdított be Thibaut Courtois kapujába, ezzel lett 4–2.

Álvarez főszereplő volt

A Real Madrid a folytatásban sem tudta ráerőltetni akaratát ellenfelére, a meccs végére összesen 0.58-as xG-t „fociztak” össze Mbappéék, miközben a 94. percben még Antoine Griezmann is betalált, beállítva az 5–2-es végeredményt.

SPANYOL LA LIGA

7. FORDULÓ, szombat

Atlético Madrid–Real Madrid 5–2 (Le Normand 14., Sörloth 45+3., J. Álvarez 50., 64. – az elsőt 11-esből, Griezmann 90+4., ill. K. Mbappé 25., Güler 36.)

Getafe–Levante 1–1 (J. Iglesias 57., ill. I. Romero 26.)

Később

18.30: Mallorca–Alavés (Tv: Spíler2)

21.00: Villarreal–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák

14.00: Rayo Vallecano–Sevilla (Tv: Spíler2)

16.15: Elche–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

18.30: Barcelona–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

21.00: Betis–Osasuna (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Valencia–Real Oviedo (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Girona–Espanyol 0–0