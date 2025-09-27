Eddig tartott a hibátlan idény: őrült, hétgólos fővárosi derbin ütötte ki az Atlético a Real Madridot

Hatból hat – amennyiben a Bajnokok Ligáját is számolja, hétből hét – győzelemnél járt a madridi derbit megelőzően Xabi Alonso irányításával a Real Madrid, míg ellenfele, az Atlético szenvedősen indította az évadot, sokan már Diego Simeone vezetőedző állását is veszélyben érezték. No, persze aki azt gondolta, ennek megfelelően „sima” lesz ez a meccs a vendégek szempontjából, az nagyot tévedett.
Az már az első percekben is látszott, hogy az Atléticónak jól áll, hogy ezúttal másodszándékból futballozhatott, a vezető gól mégsem ebből, hanem egy remek beadás utáni fejesből született: Robin Le Normand köszönt be. Ezt követően felpörgött a Real Madrid támadógépezete: a 25. percben Kylian Mbappé váltotta gólra Arda Güler kiváló passzát, majd utóbbi a vezetést is megszerezte csapatának a 36. percben Vinícius Jr. átadásából, remekül a kapu elé érkezve. Úgy tűnt, innentől Xabi Alonsóék akarata érvényesülhet, de Simeone csapata jobb támadójátékkal rukkolt elő, mint a korábbi hetekben, ennek pedig meglett az eredménye.
Még az első félidőben, a 45+3. percben jött az egyenlítés Alexander Sörloth fejesével, majd a második játékrész elején büntetőhöz jutott az Atleti, és Julián Álvarez az 50. percben értékesítette is a 11-est. Szűk negyedórával később a világbajnok argentin még nagyobbat villant: egy szabadrúgást zúdított be Thibaut Courtois kapujába, ezzel lett 4–2.
A Real Madrid a folytatásban sem tudta ráerőltetni akaratát ellenfelére, a meccs végére összesen 0.58-as xG-t „fociztak” össze Mbappéék, miközben a 94. percben még Antoine Griezmann is betalált, beállítva az 5–2-es végeredményt.
SPANYOL LA LIGA
7. FORDULÓ, szombat
Atlético Madrid–Real Madrid 5–2 (Le Normand 14., Sörloth 45+3., J. Álvarez 50., 64. – az elsőt 11-esből, Griezmann 90+4., ill. K. Mbappé 25., Güler 36.)
Getafe–Levante 1–1 (J. Iglesias 57., ill. I. Romero 26.)
Később
18.30: Mallorca–Alavés (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
Vasárnap játsszák
14.00: Rayo Vallecano–Sevilla (Tv: Spíler2)
16.15: Elche–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
18.30: Barcelona–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Osasuna (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Valencia–Real Oviedo (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Girona–Espanyol 0–0
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|7
|6
|–
|1
|16–8
|+8
|18
|2. Barcelona
|6
|5
|1
|–
|19–4
|+15
|16
|3. Villarreal
|6
|4
|1
|1
|12–5
|+7
|13
|4. Atlético Madrid
|7
|3
|3
|1
|14–9
|+5
|12
|5. Espanyol
|7
|3
|3
|1
|10–9
|+1
|12
|6. Getafe
|7
|3
|2
|2
|8–9
|–1
|11
|7. Elche
|6
|2
|4
|–
|8–5
|+3
|10
|8. Athletic Bilbao
|6
|3
|1
|2
|7–7
|0
|10
|9. Betis
|6
|2
|3
|1
|9–7
|+2
|9
|10. Alaves
|6
|2
|2
|2
|6–6
|0
|8
|11. Valencia
|6
|2
|2
|2
|8–10
|–2
|8
|12. Sevilla
|6
|2
|1
|3
|10–10
|0
|7
|13. Osasuna
|6
|2
|1
|3
|5–5
|0
|7
|14. Rayo Vallecano
|6
|1
|2
|3
|7–9
|–2
|5
|15. Celta Vigo
|6
|–
|5
|1
|5–7
|–2
|5
|16. Levante
|7
|1
|2
|4
|11–14
|–3
|5
|17. Real Sociedad
|6
|1
|2
|3
|6–9
|–3
|5
|18. Oviedo
|6
|1
|–
|5
|2–11
|–9
|3
|19. Girona
|7
|–
|3
|4
|3–16
|–13
|3
|20. Mallorca
|6
|–
|2
|4
|5–11
|–6
|2