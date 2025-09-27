Nemzeti Sportrádió

Eddig tartott a hibátlan idény: őrült, hétgólos fővárosi derbin ütötte ki az Atlético a Real Madridot

2025.09.27. 18:24
Julian Álvarez duplázott, az Atlético hatalmas sikert aratott a madridi derbin a Real Madriddal szemben (Fotó: Getty Images)
Két fordítást, hét gólt és őrült izgalmakat hozott a madridi derbi a La Liga-idény 7. fordulójában szombaton, az Atlético Madrid 5–2-re legyőzte a Real Madridot.

 

Hatból hat – amennyiben a Bajnokok Ligáját is számolja, hétből hét – győzelemnél járt a madridi derbit megelőzően Xabi Alonso irányításával a Real Madrid, míg ellenfele, az Atlético szenvedősen indította az évadot, sokan már Diego Simeone vezetőedző állását is veszélyben érezték. No, persze aki azt gondolta, ennek megfelelően „sima” lesz ez a meccs a vendégek szempontjából, az nagyot tévedett.

Az már az első percekben is látszott, hogy az Atléticónak jól áll, hogy ezúttal másodszándékból futballozhatott, a vezető gól mégsem ebből, hanem egy remek beadás utáni fejesből született: Robin Le Normand köszönt be. Ezt követően felpörgött a Real Madrid támadógépezete: a 25. percben Kylian Mbappé váltotta gólra Arda Güler kiváló passzát, majd utóbbi a vezetést is megszerezte csapatának a 36. percben Vinícius Jr. átadásából, remekül a kapu elé érkezve. Úgy tűnt, innentől Xabi Alonsóék akarata érvényesülhet, de Simeone csapata jobb támadójátékkal rukkolt elő, mint a korábbi hetekben, ennek pedig meglett az eredménye.

Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports
Mbappé és Güler kiemelkedett a Realból, de ez nem volt elég

Még az első félidőben, a 45+3. percben jött az egyenlítés Alexander Sörloth fejesével, majd a második játékrész elején büntetőhöz jutott az Atleti, és Julián Álvarez az 50. percben értékesítette is a 11-est. Szűk negyedórával később a világbajnok argentin még nagyobbat villant: egy szabadrúgást zúdított be Thibaut Courtois kapujába, ezzel lett 4–2.

Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports
Álvarez főszereplő volt

A Real Madrid a folytatásban sem tudta ráerőltetni akaratát ellenfelére, a meccs végére összesen 0.58-as xG-t „fociztak” össze Mbappéék, miközben a 94. percben még Antoine Griezmann is betalált, beállítva az 5–2-es végeredményt.

SPANYOL LA LIGA
7. FORDULÓ, szombat
Atlético Madrid–Real Madrid 5–2 (Le Normand 14., Sörloth 45+3., J. Álvarez 50., 64. – az elsőt 11-esből, Griezmann 90+4., ill. K. Mbappé 25., Güler 36.)
Getafe–Levante 1–1 (J. Iglesias 57., ill. I. Romero 26.)
Később
18.30: Mallorca–Alavés (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák
14.00: Rayo Vallecano–Sevilla (Tv: Spíler2)
16.15: Elche–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
18.30: Barcelona–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Osasuna (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Valencia–Real Oviedo (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Girona–Espanyol 0–0

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Real Madrid76116–8+818
2. Barcelona65119–4+1516
3. Villarreal641112–5+713
4. Atlético Madrid733114–9+512
5. Espanyol733110–9+112
6. Getafe73228–9–111
7. Elche6248–5+310
8. Athletic Bilbao63127–7010
9. Betis62319–7+29
10. Alaves62226–608
11. Valencia62228–10–28
12. Sevilla621310–1007
13. Osasuna62135–507
14. Rayo Vallecano61237–9–25
15. Celta Vigo6515–7–25
16. Levante712411–14–35
17. Real Sociedad61236–9–35
18. Oviedo6152–11–93
19. Girona7343–16–133
20. Mallorca6245–11–62

 

 

