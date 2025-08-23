Kétgólos hátrányból a ráadásban nyert a Barcelona a Levante otthonában

Levante–Barcelona

A 15. percben a Levante megszerezte a vezetést. Nagyszerű támadás végén Iván Romero remek csel után lőtt védhetetlenül a kapu jobb oldalába.

Persze Hansi Flick csapata óriási rohamokat indított az egyenlítésért. A 37. percben Ferran Torres a lécet lőtte telibe, és Raphinha is megszerezhette volna a katalánok első gólját, ha picit pontosabban céloz. A hazaiak részéről Adrián de la Fuente közeli fejese jelentett újabb veszélyt. Végül nem sokkal az első félidő vége előtt büntetőhöz jutott a Levante, és mivel José Luis Morales nem hibázott, a hazaiak kétgólos előnnyel vonulhattak pihenőre.

Bármit is mondott Flick a szünetben, a második félidőre egy teljesen más Barcelona jött ki. Pedri a 49. percben, Ferran Torres az 52. percben szerzett gólt, tehát hétpercnyi játék után már 2–2 állt az eredményjelzőn.

Persze még nem volt vége a meccsnek, és a Barca lendülete sem hagyott alább, de a további gólok nem akartak jönni. Egészen a 91. percig… A Levante nem bírta tovább a nyomást, és végül Lamine Yamal középre ívelése után Unai Elgezabalról pattant be a labda a hazaiak kapujába – öngól.

A Barcelona 3–2-re győzött, és így hat ponttal az első helyen áll a La Ligában.

Atlético Madrid–Elche

Az Atlético Madridnak nem volt egyszerű dolga hazai pályán az Elche ellen. Bár a Simeone-csapat Alexander Sörloth révén már a 8. percben megszerezte a vezetést, Rafa Mir még az első negyedóra végén egyenlített. Érdekesség, hogy a vendégek így már sorozatban kilenc bajnoki meccsen szereztek legalább egy gólt az élvonalban. Ez annyira ritka eset, hogy legutóbb 1970 novembere és 1971 januárja között fordul elő ilyen kilences szériájuk.

Telt-múlt az idő, de az eredmény nem változott. A madridiak nagy energiákat fektettek a támadásba, a mérkőzés utolsó negyedében szinte alig engedték ki a kapujuk előteréből az Elche játékosait, azonban nem jött össze semmi. Az Atético összesen 13 lövést adott le az ellenfél kapujára, ám Sörloth gólja maradt az egyetlen hazai találat: a vége 1–1.

A madridiak továbbra is nyeretlenek, ez volt az első pontjuk, hiszen a nyitó fordulóban kikaptak az Espanyoltól. Az Elche a második döntetlenjét játszotta.

SPANYOL LA LIGA

2. FORDULÓ

Atlético Madrid–Elche 1–1 (Sörloth 8., ill. Mir 15.)

Mallorca–Celta Vigo 1–1 (Morey 87., ill. Rueda 38.)

Levante–Barcelona 3–2 (I. Romero 15., Morales 45+7., ill. Pedri 49., Ferran Torres 52., Elgezabal 90+1. – öngól)

Vasárnap

17.00: Osasuna–Valencia (Tv: Spíler2)

19.30: Real Sociedad–Espanyol (Tv: Spíler2)

19.30: Villarreal–Girona

21.30: Oviedo–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Hétfő

19.30: Athletic Bilbao–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.30: Sevilla–Getafe (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Betis–Alavés 1–0 (Lo Celso 16.)