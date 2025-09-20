Nemzeti Sportrádió

Semmi nem jött össze a Gironának, kettős emberhátrányban kaptak ki a katalánok

2025.09.20. 16:30
Girona Levante La Liga
A Levante 4–0-ra nyert a Girona vendégeként a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 5. fordulójának szombat kora délutáni meccsén.

Már a meccs elején sem a Girona irányította a mérkőzést, de a 30. percben komoly kalamajkába keveredett a nem is olyan régen még BL-résztvevő együttes, miután Axel Witsel taposásért megkapta a második sárga lapját. A szünet előtt meg is lett az eredménye a piros lapnak, a nyári transzferidőszak nagy fogásaként a Villarrealtól érkező Etta Eyong bólintott az ötösről Gazzaniga kapujába. 

A fordulás után szinte azonnal jött az újabb csapás hazai oldalon, ezúttal Vitor Reis kapott azonnali piros lapot, miután Carlos Álvarez combját találta el a stoplijaival. A sértett az ebből következő szabadrúgást ki is használta, s a rosszul elhelyezett sorfal tagjai között a kapu jobb oldalába tekert. A második félidőt kilenc játékossal lejátszó katalánok nem tudtak megújulni, s Iván Romero és Goduine Koyalipou révén további gólokat szerzett a Levante, amely győzelmével nullára javította eddigi, nem valami imponáló gólkülönbségét. 0–4

SPANYOL LA LIGA
5. FORDULÓ
Girona–Levante 0–4 (Eyong 43., C. Álvarez 49., I. Romero 70., Koyalipou 90+2.)
Kiállítva: Witsel, Reis (30., ill. 46., mindkettő Girona)

Később
16.15: Real Madrid–Espanyol (Tv: Spíler2)
18.30: Alavés–Sevilla (Tv: Spíler2)
18.30: Villarreal–Osasuna
21.00: Valencia–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Rayo Vallecano–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Mallorca–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Elche–Oviedo (Tv: Spíler2)
21.00: Barcelona–Getafe (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották
Real Betis–Real Sociedad 3–1 (C. Hernández 7., Remiro 49. – öngól, Fornals 69., ill. B. Méndez 13.)

   
A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Real Madrid448–2+612
2. Barcelona43113–3+1010
3. Espanyol4318–5+310
4. Betis62319–7+29
5. Getafe4316–4+29
5. Athletic Bilbao4316–4+29
7. Villarreal42118–3+57
8. Alaves42114–3+17
9. Elche4136–4+26
10. Osasuna4223–2+16
11. Atlético Madrid41215–4+15
12. Levante51139–904
13. Sevilla41127–704
14. Rayo Vallecano41124–5–14
15. Celta Vigo5414–6–24
16. Valencia41124–8–44
17. Oviedo4131–7–63
18. Real Sociedad5235–9–42
19. Mallorca4134–9–51
20. Girona5142–15–131

 

