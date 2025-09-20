Semmi nem jött össze a Gironának, kettős emberhátrányban kaptak ki a katalánok

Már a meccs elején sem a Girona irányította a mérkőzést, de a 30. percben komoly kalamajkába keveredett a nem is olyan régen még BL-résztvevő együttes, miután Axel Witsel taposásért megkapta a második sárga lapját. A szünet előtt meg is lett az eredménye a piros lapnak, a nyári transzferidőszak nagy fogásaként a Villarrealtól érkező Etta Eyong bólintott az ötösről Gazzaniga kapujába.
A fordulás után szinte azonnal jött az újabb csapás hazai oldalon, ezúttal Vitor Reis kapott azonnali piros lapot, miután Carlos Álvarez combját találta el a stoplijaival. A sértett az ebből következő szabadrúgást ki is használta, s a rosszul elhelyezett sorfal tagjai között a kapu jobb oldalába tekert. A második félidőt kilenc játékossal lejátszó katalánok nem tudtak megújulni, s Iván Romero és Goduine Koyalipou révén további gólokat szerzett a Levante, amely győzelmével nullára javította eddigi, nem valami imponáló gólkülönbségét. 0–4
SPANYOL LA LIGA
5. FORDULÓ
Girona–Levante 0–4 (Eyong 43., C. Álvarez 49., I. Romero 70., Koyalipou 90+2.)
Kiállítva: Witsel, Reis (30., ill. 46., mindkettő Girona)
Később
16.15: Real Madrid–Espanyol (Tv: Spíler2)
18.30: Alavés–Sevilla (Tv: Spíler2)
18.30: Villarreal–Osasuna
21.00: Valencia–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Rayo Vallecano–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Mallorca–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Elche–Oviedo (Tv: Spíler2)
21.00: Barcelona–Getafe (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Real Betis–Real Sociedad 3–1 (C. Hernández 7., Remiro 49. – öngól, Fornals 69., ill. B. Méndez 13.)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|4
|4
|–
|–
|8–2
|+6
|12
|2. Barcelona
|4
|3
|1
|–
|13–3
|+10
|10
|3. Espanyol
|4
|3
|1
|–
|8–5
|+3
|10
|4. Betis
|6
|2
|3
|1
|9–7
|+2
|9
|5. Getafe
|4
|3
|–
|1
|6–4
|+2
|9
|5. Athletic Bilbao
|4
|3
|–
|1
|6–4
|+2
|9
|7. Villarreal
|4
|2
|1
|1
|8–3
|+5
|7
|8. Alaves
|4
|2
|1
|1
|4–3
|+1
|7
|9. Elche
|4
|1
|3
|–
|6–4
|+2
|6
|10. Osasuna
|4
|2
|–
|2
|3–2
|+1
|6
|11. Atlético Madrid
|4
|1
|2
|1
|5–4
|+1
|5
|12. Levante
|5
|1
|1
|3
|9–9
|0
|4
|13. Sevilla
|4
|1
|1
|2
|7–7
|0
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|1
|1
|2
|4–5
|–1
|4
|15. Celta Vigo
|5
|–
|4
|1
|4–6
|–2
|4
|16. Valencia
|4
|1
|1
|2
|4–8
|–4
|4
|17. Oviedo
|4
|1
|–
|3
|1–7
|–6
|3
|18. Real Sociedad
|5
|–
|2
|3
|5–9
|–4
|2
|19. Mallorca
|4
|–
|1
|3
|4–9
|–5
|1
|20. Girona
|5
|–
|1
|4
|2–15
|–13
|1