Semmi nem jött össze a Gironának, kettős emberhátrányban kaptak ki a katalánok

Már a meccs elején sem a Girona irányította a mérkőzést, de a 30. percben komoly kalamajkába keveredett a nem is olyan régen még BL-résztvevő együttes, miután Axel Witsel taposásért megkapta a második sárga lapját. A szünet előtt meg is lett az eredménye a piros lapnak, a nyári transzferidőszak nagy fogásaként a Villarrealtól érkező Etta Eyong bólintott az ötösről Gazzaniga kapujába.

A fordulás után szinte azonnal jött az újabb csapás hazai oldalon, ezúttal Vitor Reis kapott azonnali piros lapot, miután Carlos Álvarez combját találta el a stoplijaival. A sértett az ebből következő szabadrúgást ki is használta, s a rosszul elhelyezett sorfal tagjai között a kapu jobb oldalába tekert. A második félidőt kilenc játékossal lejátszó katalánok nem tudtak megújulni, s Iván Romero és Goduine Koyalipou révén további gólokat szerzett a Levante, amely győzelmével nullára javította eddigi, nem valami imponáló gólkülönbségét. 0–4

SPANYOL LA LIGA

5. FORDULÓ

Girona–Levante 0–4 (Eyong 43., C. Álvarez 49., I. Romero 70., Koyalipou 90+2.)

Kiállítva: Witsel, Reis (30., ill. 46., mindkettő Girona)

