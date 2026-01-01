Varga Barnabás fél lábbal már az AEK-nél; Szoboszlai játszott, a Liverpool szenvedett

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

Gyenge meccsen gól nélküli döntetlenre volt képes a Liverpool a Leeds ellen. A Premier League első 2026-os játéknapján hiába tért vissza eltiltása után (és játszott „természetesen” végig) Szoboszlai Dominik, és szállt be az utolsó fél órára Kerkez Milos, hiába nőtt minden mutatóban ellenfele fölé az angol címvédő, ha igazán veszélyes játékra nem volt képes. Gyenge Balázs liverpooli jelentése – címlapsztori két oldalon.

A görögök úgy tudják: megegyezett az AEK és a Ferencváros. Amint azt elsőként a Nemzeti Sport írta meg, folynak a tárgyalások a görög és a magyar klub között Varga Barnabás átigazolásáról, az AEK-hoz közel álló források szerint már a 4.5 millió eurós vételár is eldőlt, és csak Varga orvosi vizsgálata van hátra. Meglátjuk…

Labdarúgó NB I-es visszapillantó 2025. ősz. Elsőként a kieső helyeken álló Nyíregyháza és Kazincbarcika időnként viszontagságos első fél éve került górcső alá egy oldalon.

A kísérletezés dacára ez eredmények sem maradtak el férfi vízilabdában. Éves sportági visszapillantó sorozatunkban Patai Gergely és Szeleczki Róbert a sikersportág 2025-ös történéseit vette számba egy oldalon.

A kajakedző Hüvös Viktor nagy éve volt a 2025-ös is. A mások mellett az olimpiai páros távon világbajnok Nádas Bence, Kurucz Levente duót is összerakó mester rögtön látta, hogy a két fiú egymás mellé termett, az idén pedig a csapathajókban újabb aranyos tervei vannak… Krasznai Bence interjúja.

Még 10 nap a Nemzeti Sport Gáláig. Felvezető sorozatunk első részében a majdnem hét évtizedes gálatörténet csodálatos múltjáról írt Bodnár Zalán.

…és ha péntek, akkor a televíziók heti sportműsora +4 oldalon.

