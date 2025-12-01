Talán senkit sem lepett meg: ikszelt egymással a Rayo és a Valencia

A Rayo Vallecano és a Valencia is 5-5 döntetlennél jár immár ebben az idényben, így talán senkit sem lepett meg, hogy egymással is ikszeltek. A vezetést az amúgy európai kupaszereplő, a Slovan Bratislavától csütörtökön vereséget szenvedő hazaiak szerezték meg az első félidő derekán, de a második játékrész közepén jött az egyenlítés.

A Rayo ezzel továbbra is a tabella első felében van, kilencedik, míg a Valencia a 15. helyen áll.

SPANYOL LA LIGA

14. FORDULÓ

Rayo Vallecano–Valencia 1–1 (N. Mendy 37., ill. D. López 64.)

KORÁBBAN

Real Sociedad–Villarreal 2–3 (C. Soler 60., Barrenetxea 87., ill. A. Pérez 31., Moleiro 57., 90+5.)

Sevilla–Betis 0–2 (Fornals 54., S. Altimira 69.)

Kiállítva: I. Romero (Betis, 84.)

Celta Vigo–Espanyol 0–1 (K. García 86.)

Girona–Real Madrid 1–1 (Unahi 45., ill. Mbappé 67. – 11-esből)

Levante–Athletic Bilbao 0–2 (R. Navarro 3., N. Williams 44.)

Atlético Madrid–Oviedo 2–0 (Sörloth 16., 26.)

Barcelona–Alavés 3–1 (Yamal 9., Olmo 26., 90+3., ill. P. Ibánez 1.)

Mallorca–Osasuna 2–2 (Muriqi 62., 66., ill. R. García 82., Boyomo 90+2.)

Getafe–Elche 1–0 (Arambarri 56.)