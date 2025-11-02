La Liga: többször is ráijesztett a Barcára az Elche, de nyertek a katalánok

A Real Madrid szombati, Valencia elleni 4–0-s győzelme után kötelező feladat várt az FC Barcelonára, ha nem akart még jobban leszakadni a fővárosiaktól: Hansi Flick legénységének otthon kellett legyőznie az Elchét. A gránátvörös-kékek ennek megfelelő elánnal kezdték találkozót, s a 9. percben Alejandro Balde passzából Lamine Yamal a kapu bal oldalába lőtt. A vendégek még fel sem ocsúdtak a sokkból, amikor jött a hazaiak második gólja: két perccel később a sérüléséből a közelmúltban felépült Fermín López szolgálta ki ragyogóan Ferran Torrest, aki közelről vette be a nyáron épp a Barcától érkezett Inaki Pena kapuját.

A katalán csapat az idő előrehaladtával a harmadik találatához is közel került, ám előbb Marcus Rashford lőtt kevéssel kapu mellé, majd Torres próbálkozását védte Pena. Úgy tűnt, a vendéglátók kétgólos előnnyel mennek szünetre, de Rafa Mir másképp gondolta: az első félidő hosszabbításában Álvaro Núnez passzából kilőtte a jobb alsó sarkot.

A második játékrész elején előbb Rashford gólját érvénytelenítette Miguel Sesma játékvezető, majd Mir találta telibe a lécet, jelezve, hogy a Barcának oda kell figyelnie a fehér mezesek kontráira. A kapufa annyira megijesztette a hazaiakat, hogy gyorsan megszerezték harmadik találatukat: a 61. percben Fermín ezúttal Rashfordot találta meg, a szélső pedig szép átvételt követően a hálóba lőtt – ez volt az angol második gólja a spanyol ligában.

A hazai szurkolók legnagyobb örömére a hajrára beállt a legutóbbi idény legeredményesebb barcelonai játékosa, a combsérüléséből frissen felépült Robert Lewandowski. A negyedik gólt mégsem a veterán gólzsák, hanem Yamal szerezhette volna meg, de Torres hiába csent labdát a hátul passzolgató elchei védőktől, az Aranylabda-szavazás második helyezettje kecsegtető helyzetben csúnyán a kapu fölé lőtt.

SPANYOL LA LIGA

11. FORDULÓ

Barcelona–Elche 3–1 (Yamal 9., F. Torres 11., Rashford 61., ill. Mir 42.)

Korábban

Levante–Celta Vigo 1–2 (Arriaga 66., ill. Mingueza 40., Román 90+1.)

Kiállítva: Vencedor (Levante, 30.)

Alavés–Espanyol 2–1 (D. Suárez 5., Boyé 40., ill. Fernández Jaen 56.)

Kiállítás: Boyé (90+1.)

Később

21.00: Betis–Mallorca (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Osasuna–Real Oviedo (Tv: Spíler2)

Szombaton játszották

Real Madrid–Valencia 4–0 (K. Mbappé 19., 31. – az elsőt 11-esből, Jude Bellingham 44., Carreras 82.)

Villarreal–Rayo Vallecano 4–0 (Gerard Moreno 22., Moleiro 56., Comesana 58., A. Pérez 65.)

Atlético Madrid–Sevilla 3–0 (J. Álvarez 64. – 11-esből, Almada 77., Griezmann 90.)

Real Sociedad–Athletic Bilbao 3–2 (B. Méndez 38., Guedes 47., Gorrotxategi 90+2., ill. Guruzeta 42., R. Navarro 79.)