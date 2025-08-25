La Liga: második meccsét is megnyerte az Athletic Bilbao, ismét kikapott a Sevilla

Az 1. fordulóban mindkét csapat győzelemmel kezdte meg szereplését a La Liga új idényében, most viszont sokáig úgy nézett ki, hogy gól nélküli döntetlennel ér véget a találkozó a bilbaói San Mamésban. A második félidőben azonban megtört a jég, góllá érett a hazaiak addigi mezőnyfölénye: a 65. percben videózás után tizenegyest kapott a Bilbao, a megítélt büntetőt Oihan Sancet gurította higgadtan a kapu közepébe.

A hajrában az egyenlítésért próbált támadni a Rayo Vallecano, de helyzetet csak a hazaiak tudtak kialakítani Sancet révén a 95. percben – így az Athletic Bilbao második meccsét is megnyerte a bajnokságban. 1–0

A késő esti mérkőzésen a Sevilla hazai pályán szenvedett 2–1-es vereséget a Getafétől. A vendégeknél Adrián Liso a 15. és az 51. percben is a kapuba talált, közte ugyan Juan Iglesias öngóljával egyenlített a Sevilla, de a három pont végül a madridiaké lett. A Sevilla a második meccsét is elbukta a bajnokságban, a Getafe pedig csatlakozott a hatpontos csapatokhoz: a Villarrealhoz, az FC Barcelonához, a Real Madridhoz és az Athletic Bilbaóhoz.

SPANYOL LA LIGA

2. FORDULÓ

Athletic Bilbao–Rayo Vallecano 1–0 (Oihan Sancet 66. – 11-esből)

Sevilla–Getafe 1–2 (J. Iglesias 45. – öngól, ill. Liso 15., 51.)

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK

Osasuna–Valencia 1–0 (Budimir 9.)

Kiállítva: José Gaya (Valencia, 22.)

Real Sociedad–Espanyol 2–2 (Barrenetxea 61., Óskarsson 69. ill. Pere Milla 10., Javi Puado 45+1. – 11-esből

Villarreal–Girona 5–0 (Pépé 7., Buchanan 16., 28., 64., Rafa Marín 25.)

Oviedo–Real Madrid 0–3 (Mbappé 37., 83., Vinícius Jr. 90+3.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Atlético Madrid–Elche 1–1 (Sörloth 8., ill. Rafa Mir 15.)

Mallorca–Celta Vigo 1–1 (Morey 87., ill. Rueda 38.)

Levante–FC Barcelona 2–3 (I. Romero 15., Morales 45+7., ill. Pedri 49., Ferran Torres 52., Elgezabal 90+1. – öngól)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Betis–Alavés 1–0 (Lo Celso 16.)