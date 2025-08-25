Nemzeti Sportrádió

La Liga: második meccsét is megnyerte az Athletic Bilbao, ismét kikapott a Sevilla

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.08.25. 23:38
null
Sancet tizenegyesből döntött a Rayo ellen (Fotó: Getty Images)
Címkék
spanyol foci Rayo Vallecano Athletic Bilbao La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 2. fordulójának hétfői mérkőzésén az Athletic Bilbao hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Rayo Vallecanót. A késő esti mérkőzésen a Sevilla hazai pályán szenvedett 2–1-es vereséget a Getafétől.

Az 1. fordulóban mindkét csapat győzelemmel kezdte meg szereplését a La Liga új idényében, most viszont sokáig úgy nézett ki, hogy gól nélküli döntetlennel ér véget a találkozó a bilbaói San Mamésban. A második félidőben azonban megtört a jég, góllá érett a hazaiak addigi mezőnyfölénye: a 65. percben videózás után tizenegyest kapott a Bilbao, a megítélt büntetőt Oihan Sancet gurította higgadtan a kapu közepébe.

A hajrában az egyenlítésért próbált támadni a Rayo Vallecano, de helyzetet csak a hazaiak tudtak kialakítani Sancet révén a 95. percben – így az Athletic Bilbao második meccsét is megnyerte a bajnokságban. 1–0 

A késő esti mérkőzésen a Sevilla hazai pályán szenvedett 2–1-es vereséget a Getafétől. A vendégeknél Adrián Liso a 15. és az 51. percben is a kapuba talált, közte ugyan Juan Iglesias öngóljával egyenlített a Sevilla, de a három pont végül a madridiaké lett. A Sevilla a második meccsét is elbukta a bajnokságban, a Getafe pedig csatlakozott a hatpontos csapatokhoz: a Villarrealhoz, az FC Barcelonához, a Real Madridhoz és az Athletic Bilbaóhoz. 

SPANYOL LA LIGA
2. FORDULÓ
Athletic Bilbao–Rayo Vallecano 1–0 (Oihan Sancet 66. – 11-esből)
Sevilla–Getafe 1–2 (J. Iglesias 45. – öngól, ill. Liso 15., 51.)

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK
Osasuna–Valencia 1–0 (Budimir 9.)
Kiállítva: José Gaya (Valencia, 22.)
Real Sociedad–Espanyol 2–2 (Barrenetxea 61., Óskarsson 69. ill. Pere Milla 10., Javi Puado 45+1. – 11-esből
Villarreal–Girona 5–0 (Pépé 7., Buchanan 16., 28., 64., Rafa Marín 25.)
Oviedo–Real Madrid 0–3 (Mbappé 37., 83., Vinícius Jr. 90+3.)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Atlético Madrid–Elche 1–1 (Sörloth 8., ill. Rafa Mir 15.)
Mallorca–Celta Vigo 1–1 (Morey 87., ill. Rueda 38.)
Levante–FC Barcelona 2–3 (I. Romero 15., Morales 45+7., ill. Pedri 49., Ferran Torres 52., Elgezabal 90+1. – öngól)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Betis–Alavés 1–0 (Lo Celso 16.)

  1. Villarreal227–0+7 
  2. FC Barcelona226–2+4 
  3. Real Madrid224–0+4 
  4. Getafe224–1+3 
  5. Athletic Bilbao224–2+2 
  6. Espanyol2114–3+1 
  7. Betis2112–1+1 
  8. Rayo Vallecano2113–2+1 
  9. Alaves2112–2  0 
10. Osasuna2111–1  0 
11. Real Sociedad223–3  0 
12. Elche222–2  0 
13. Atlético Madrid2112–3–1 
14. Valencia2111–2–1 
15. Celta Vigo2111–3–2 
16. Mallorca2111–4–3 
17. Sevilla223–5–2 
17. Levante223–5–2 
19. Oviedo220–5–5 
20. Girona221–8–7 
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

 

 

spanyol foci Rayo Vallecano Athletic Bilbao La Liga
Legfrissebb hírek

„Minden döntést a csapat érdekében hozok meg” – Xabi Alonso Vinícius kispadra ültetéséről

Spanyol labdarúgás
13 órája

Mbappé duplája után még Vinícius is betalált, simán nyert a Real Madrid az újonc ellen

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 23:29

Buchanan triplázott, a Villarreal öt góllal küldte haza a Gironát

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 21:40

„Rendesen el kellene magyarázniuk a szabályt...” – Pedri az el Clásicón elmaradt tizenegyessel érvelt

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 9:04

Kétgólos hátrányból a ráadásban nyert a Barcelona a Levante otthonában

Spanyol labdarúgás
2025.08.23. 21:41

Egy helyzetét kihasználta a Betis, és ez elég volt az Alavés legyőzéséhez

Spanyol labdarúgás
2025.08.22. 23:36

Rekordösszegért vett védőt a Villarreal, középpályás érkezett az Interhez – pénteki transzferhíradó

Minden más foci
2025.08.22. 21:30

Egy angol Rayo-drukker szürreális estéje a zárt kapus szegedi meccsen

Európa-konferencialiga
2025.08.22. 11:04
Ezek is érdekelhetik