La Liga: második meccsét is megnyerte az Athletic Bilbao, ismét kikapott a Sevilla

Az 1. fordulóban mindkét csapat győzelemmel kezdte meg szereplését a La Liga új idényében, most viszont sokáig úgy nézett ki, hogy gól nélküli döntetlennel ér véget a találkozó a bilbaói San Mamésban. A második félidőben azonban megtört a jég, góllá érett a hazaiak addigi mezőnyfölénye: a 65. percben videózás után tizenegyest kapott a Bilbao, a megítélt büntetőt Oihan Sancet gurította higgadtan a kapu közepébe.
A hajrában az egyenlítésért próbált támadni a Rayo Vallecano, de helyzetet csak a hazaiak tudtak kialakítani Sancet révén a 95. percben – így az Athletic Bilbao második meccsét is megnyerte a bajnokságban. 1–0
A késő esti mérkőzésen a Sevilla hazai pályán szenvedett 2–1-es vereséget a Getafétől. A vendégeknél Adrián Liso a 15. és az 51. percben is a kapuba talált, közte ugyan Juan Iglesias öngóljával egyenlített a Sevilla, de a három pont végül a madridiaké lett. A Sevilla a második meccsét is elbukta a bajnokságban, a Getafe pedig csatlakozott a hatpontos csapatokhoz: a Villarrealhoz, az FC Barcelonához, a Real Madridhoz és az Athletic Bilbaóhoz.
SPANYOL LA LIGA
2. FORDULÓ
Athletic Bilbao–Rayo Vallecano 1–0 (Oihan Sancet 66. – 11-esből)
Sevilla–Getafe 1–2 (J. Iglesias 45. – öngól, ill. Liso 15., 51.)
VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK
Osasuna–Valencia 1–0 (Budimir 9.)
Kiállítva: José Gaya (Valencia, 22.)
Real Sociedad–Espanyol 2–2 (Barrenetxea 61., Óskarsson 69. ill. Pere Milla 10., Javi Puado 45+1. – 11-esből
Villarreal–Girona 5–0 (Pépé 7., Buchanan 16., 28., 64., Rafa Marín 25.)
Oviedo–Real Madrid 0–3 (Mbappé 37., 83., Vinícius Jr. 90+3.)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Atlético Madrid–Elche 1–1 (Sörloth 8., ill. Rafa Mir 15.)
Mallorca–Celta Vigo 1–1 (Morey 87., ill. Rueda 38.)
Levante–FC Barcelona 2–3 (I. Romero 15., Morales 45+7., ill. Pedri 49., Ferran Torres 52., Elgezabal 90+1. – öngól)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
Betis–Alavés 1–0 (Lo Celso 16.)
|1. Villarreal
|2
|2
|–
|–
|7–0
|+7
|6
|2. FC Barcelona
|2
|2
|–
|–
|6–2
|+4
|6
|3. Real Madrid
|2
|2
|–
|–
|4–0
|+4
|6
|4. Getafe
|2
|2
|–
|–
|4–1
|+3
|6
|5. Athletic Bilbao
|2
|2
|–
|–
|4–2
|+2
|6
|6. Espanyol
|2
|1
|1
|–
|4–3
|+1
|4
|7. Betis
|2
|1
|1
|–
|2–1
|+1
|4
|8. Rayo Vallecano
|2
|1
|–
|1
|3–2
|+1
|3
|9. Alaves
|2
|1
|–
|1
|2–2
|0
|3
|10. Osasuna
|2
|1
|–
|1
|1–1
|0
|3
|11. Real Sociedad
|2
|–
|2
|–
|3–3
|0
|2
|12. Elche
|2
|–
|2
|–
|2–2
|0
|2
|13. Atlético Madrid
|2
|–
|1
|1
|2–3
|–1
|1
|14. Valencia
|2
|–
|1
|1
|1–2
|–1
|1
|15. Celta Vigo
|2
|–
|1
|1
|1–3
|–2
|1
|16. Mallorca
|2
|–
|1
|1
|1–4
|–3
|1
|17. Sevilla
|2
|–
|–
|2
|3–5
|–2
|0
|17. Levante
|2
|–
|–
|2
|3–5
|–2
|0
|19. Oviedo
|2
|–
|–
|2
|0–5
|–5
|0
|20. Girona
|2
|–
|–
|2
|1–8
|–7
|0