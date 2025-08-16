Két mallorcai piros, három barcelonai gól, a címvédő könnyed győzelemmel kezdte a La Liga új idényét

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ

Mallorca–Barcelona 0–3 (0–2)

Palma de Mallorca, Estadi Mallorca Son Moix. Vezette: Munuera

Mallorca: Roman – Morey Bauza (Mascarell, a szünetben), Valjent, Raillo, Mojica (Lato, 90+1.) – Morlanes, A. Sánchez – Assano (Joseph, a szünetben), Torre (P. Rodríguez, a szünetben), Darder (Salas, 83.) – Muriqi. Vezetőedző: Jagoba Arrasate

Barcelona: Joan García – Eric García, R. Araújo, Cubarsí (Gavi, 68.), Balde (Jofre, 68.) – F. de Jong, Pedri – Yamal, Fermín López (Dani Olmo, a szünetben), Raphinha (Koundé, 77.) – Ferran Torres (Rashford, 69.). Vezetőedző: Hans-Dieter Flick

Gólszerző: Raphinha (7.), Ferran Torres (23.), Yamal (90+4.)

Kiállítva: Morlanes (33.), Muriqi (39.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Nem volt meglepő, hogy a Barcelona az utolsó pillanatban megtalálta a kiskaput, és Joan García után Marcus Rashfordot is regisztrálni tudta a ligánál a bajnoki rajt kezdetére. Habár pénteken még úgy tűnt, utóbbit pénzügyi problémák miatt nem sikerül felvenni a listára, szombaton jött a hír: a katalán klub megtalálta a megoldást, így az angol támadó ott lehet a csapattal Mallorcán, ellenben Gerard Martínt, Roony Bardghjit és Wojciech Szczesnyt még nem sikerült regisztrálni.

Joan García személyében tehát új kapussal vágott neki az idénynek a Barcelona, s az új szerzemény rendesen ráijesztett a szurkolókra a bemelegítéskor, ugyanis ujjsérülés miatt kénytelen volt bemenni az öltözőbe, nagy fájdalmai voltak, de végül tudta vállalni a játékot. Az első percekben sok dolga nem volt, elöl pedig hozta a várt szintet a katalán együttes, Raphinha góljával korán megszerezte a vezetést. A 23. percben aztán sportszerűtlen körülmények között megduplázta előnyét a Barcelona, Lamine Yamal lövése után Antonio Raillo kifejelte a labdát, ám megszédült, s lent maradt a gyepen a saját tizenhatosán belül. Nyilvánvalóan fejsérülés történt, a játékvezető nem fújt a sípjába, Ferran Torres pedig ahelyett, hogy kirúgta volna a labdát, a megálló hazaiak mellett húsz méterről hatalmas gólt ragasztott a jobb felsőbe. Ha még ez nem volt elég a hazai szurkolóknak, az első félidőben két mallorcait is kiállított a játékvezető: a 33. percben Manu Morlanes kapta meg a második sárga lapját, a 39. percben pedig Vedat Muriqi csúnyán fejbe rúgta Joan Garciát, amiért egyből pirosat kapott. Paprikás lett a hangulat, s Raphinha csak olajat öntött a tűzre azzal, hogy a hajrában hátulról csúnyán megrúgta Mateu Moreyt, a hazaiak joggal reklamáltak pirosat – csak sárga lett belőle… A szünetben a Marcának azt mondta Pérez Burrull, korábbi FIFA-játékvezető, hogy José Luis Munuera bíró hibázott, amiért fejsérülés miatt nem fújt azonnal a sípjába a második találatnál.

A fordulás után nem sokkal ismét forrtak az indulatok, mert Ronald Araújo csúnyán és indokolatlanul nekilökte a reklámtáblának Mateo Josephet, akit ápolni is kellett. Durva megmozdulásoktól és kétes bírói ítéletektől volt zajos a meccs, s mivel a Barcelona kettős emberelőnyben játszott, csak az volt a kérdés, hogy mekkora különbséggel győz. A 69. percben Marcus Rashford is beállt, de a hátralévő időben nem ő, hanem Lamine Yamal talált be, így magabiztos, 3–0-s győzelemmel kezdte a bajnokságot a Barcelona.