Felmondta a La Ligával kötött kollektív megegyezést a játékosok szakszervezete

A döntés értelmében a felek 2026-ban tárgyalóasztalhoz fognak ülni, hogy megegyezzenek a játékosok jogait szentesítő új dokumentumról. A spanyol sportlap hozzáteszi, hogy a David Aganzo vezette AFE húzása nem meglepetés az idei év során történtek fényében.

A szakszervezet először akkor került szembe a ligával, amikor az a spanyol szövetséggel (RFEF) karöltve az AFE jóváhagyása nélkül tette közé a 2025–2026-os bajnoki idény menetrendjét. A konfliktust tovább fokozta az előszezonnal kapcsolatos botrány. Mint ismert, az AFE szóban megegyezett a La Ligával arról, hogy elhalasszák a bajnokság kezdését abban az esetben, ha a Real Madrid vagy az Atlético Madrid bejut a nyári klubvilágbajnokság elődöntőjébe, hogy minden érintett klubnak legyen ideje a felkészülésre. A Real Madrid végül bejutott a már említett tornán a négy közé, de az említett megállapodást nem tartották be, miután – dacára annak, hogy a Real első körbeli ellenfele, az Osasuna belement a halasztásba – az Atlético Madrid megvétózta a nyitó forduló halasztását. A La Liga ezek után olajat öntött a tűzre azzal, hogy nyilvánosan letagadta a szóban forgó megállapodás létezését.

A felek ezután a mérkőzések közötti minimális pihenőidő kapcsán is szembekerültek. Az AFE ugyanis – a FIFA ajánlásának megfelelően – amellett kardoskodik, hogy minimum 72 órának el kell telnie két meccs között, ellenben ez a mai napig nem került be a spanyol élvonal szabályai közé. A liga erre úgy válaszolt, hogy a már említett ajánlás nem kötelező jellegű, ráadásul jogi értelemben az általuk alkalmazott 48 órás minimum sem lenne az. Miután márciusban az imént felsorolt okok miatt az akkoriban még a Real Madridot irányító Carlo Ancelotti a Villarreal elleni bajnokit követően belengette, hogy legközelebb nem küldi pályára csapatát, ha az nem kaphat 72 órát a pihenésre, az AFE szeptemberben az európai szövetség (UEFA) részvételével egy háromoldalú tárgyalást kezdeményezett az ügyben, de a liga elzárkózott ettől.

A két fél legutóbb annak kapcsán különbözött össze, hogy Javier Tebas megpróbálta Miamiba vinni a Villarreal–Barcelona bajnokit. Miután a liga a játékosok megkérdezése nélkül vitte az UEFA elé az ügyet, a futballisták a 9. fordulóban azzal tiltakoztak, hogy tíz másodperccel késleltették a meccsek kezdését. Az említett találkozó Amerikába vitelét tető alá hozó promóter (Relevent) a növekvő felháborodásra hivatkozva végül visszalépett, így a találkozót végül az eredeti helyszínen, Villarrealban rendezték meg.

Azt egyelőre nem tudni, hogy az AFE és a La Liga mikor ül le tárgyalóasztalhoz, de az AS már tudni véli, hogy míg Tebas egy, a bajnoki meccsek külföldre vitelét engedélyező záradékot tenne bele a szerződésbe, addig az AFE a meccsek közötti 72 órás minimális pihenőidő, valamint a felkészülési időszak megszabott minimális hossza mellett száll majd síkra.