Stamkos már 600 NHL-gólnál jár, MacKinnon is jubilált

A 35 éves Steven Stamkos a 22., aki elérte ezt a határt, az aktívak között csak a washingtoni Alekszandr Ovecskin (912) és a pittsburghi Sidney Crosby (645) szerepel előtte a sorban.

Volt egy másik jubiláns is a játéknapon: a kanadai olimpiai válogatottba is beválasztott Nathan MacKinnon a 400. gólját ütötte, amivel a Colorado Avalanche (illetve a jogelőd Quebec Nordiques) történetében a harmadik – csak Joe Sakic (645) és Michel Goulet (456) előzi meg.

Congratulations to Nathan MacKinnon for reaching 400 (*401) career goals‼️



Presented by @ServiceNow pic.twitter.com/2vUdAIe1n3 — NHL (@NHL) January 1, 2026

A sorozatban kilencedik sikerüket arató, listavezető denveriek 6–1-re verték a St. Louis Bluest úgy, hogy Valerij Nyikuskin mesterhármast lőtt.

NHL

ALAPSZAKASZ

Washington Capitals–New York Rangers 6–3

Vegas Golden Knights–Nashville Predators 2–4

San Jose Sharks–Minnesota Wild 4–3 – szétlövéssel

Anaheim Ducks–Tampa Bay Lightning 3–4 – hosszabbítás után

Detroit Red Wings–Winnipeg Jets 2–1

Columbus Blue Jackets–New Jersey Devils 2–3

Dallas Stars–Buffalo Sabres 1–4

Colorado Avalanche–St. Louis Blues 6–1

Edmonton Oilers–Boston Bruins 2–6

Calgary Flames–Philadelphia Flyers 5–1