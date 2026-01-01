Stamkos már 600 NHL-gólnál jár, MacKinnon is jubilált

A 35 éves Steven Stamkos a 22., aki elérte ezt a határt, az aktívak között csak a washingtoni Alekszandr Ovecskin (912) és a pittsburghi Sidney Crosby (645) szerepel előtte a sorban.
Volt egy másik jubiláns is a játéknapon: a kanadai olimpiai válogatottba is beválasztott Nathan MacKinnon a 400. gólját ütötte, amivel a Colorado Avalanche (illetve a jogelőd Quebec Nordiques) történetében a harmadik – csak Joe Sakic (645) és Michel Goulet (456) előzi meg.
A sorozatban kilencedik sikerüket arató, listavezető denveriek 6–1-re verték a St. Louis Bluest úgy, hogy Valerij Nyikuskin mesterhármast lőtt.
NHL
ALAPSZAKASZ
Washington Capitals–New York Rangers 6–3
Vegas Golden Knights–Nashville Predators 2–4
San Jose Sharks–Minnesota Wild 4–3 – szétlövéssel
Anaheim Ducks–Tampa Bay Lightning 3–4 – hosszabbítás után
Detroit Red Wings–Winnipeg Jets 2–1
Columbus Blue Jackets–New Jersey Devils 2–3
Dallas Stars–Buffalo Sabres 1–4
Colorado Avalanche–St. Louis Blues 6–1
Edmonton Oilers–Boston Bruins 2–6
Calgary Flames–Philadelphia Flyers 5–1