Sokba került a kihagyott tizenegyes a Valenciának, az Oviedo mindhárom pontot elvitte a Mestallából

Már a negyedik percben talpon volt a Mestalla közönsége, Rioja beadását Arnaut Danjuma félollós mozdulattal juttatta hat méterről a kapu bal oldalába – parádés gól! A folytatásban – a szünet előtti, illetve utáni rövid időszakot nem számítva – magabiztosan őrizte előnyét a Valencia, majd a 79. percben a hazai gólt szerző holland szélső tizenegyest végezhetett el, de az egyébként jól helyezett lövést bravúrral védte Escandell.

A „denevérek” nem zárták le a meccset, a kihagyott büntető pedig többszörösen is megbosszulta magát: a 85. percben egy szöglet utáni kavarodás végén Luka Ilics talált be, majd három perccel később egy ellentámadás végén Salomón Rondón lövése a bevetődő Tárregán gellert kapott, s a rendkívül peches Agirrezabalát becsapva a hálóba hullott a labda. A kilencperces ráadás harmadik percében az egyenlítő gólt szerző Ilics megkapta a második sárga lapját, de ez már nem osztott, nem szorzott – az újonc asztúriai csapat (amely 37 év után tudott nyerni élvonalbeli bajnokit a Mestallában) idénybeli második bajnoki sikerét ünnepelhette. 1–2

SPANYOL LA LIGA

7. FORDULÓ

Valencia–Real Oviedo 1–2 (Danjuma 4., ill. L. Ilics 85., Rondón 88.)

Kiállítva: L. Ilics (90+3.)

Vasárnap játszották

Betis–Osasuna 2–0 (Abde E. 18., Cucho H. 38.)

Barcelona–Real Sociedad 2–1 (Koundé 43., Lewandowski 59., ill. Odriozola 31.)

Rayo Vallecano–Sevilla 0–1 (Akor Adams 87.)

Kiállítva: Camello (90+8., Rayo)

Elche–Celta Vigo 2–1 (An. Silva 18., Donald 68., ill. B. Iglesias 22.)

Szombaton játszották

Mallorca–Alavés 1–0 (Aszano 37.)

Villarreal–Athletic Bilbao 1–0 (Moleiro 77.)

Atlético Madrid–Real Madrid 5–2 (Le Normand 14., Sörloth 45+3., J. Álvarez 50., 64. – az elsőt 11-esből, Griezmann 90+4., ill. K. Mbappé 25., Güler 36.)

Getafe–Levante 1–1 (J. Iglesias 57., ill. I. Romero 26.)

Pénteken játszották

Girona–Espanyol 0–0