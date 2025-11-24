Az Espanyol a Sevilla elleni győzelemmel javított
A barcelonai csapat az Alavés és a Villarreal ellen elszenvedett vereségek után győzött újra, ezzel megerősítette hatodik helyét a tabellán.
SPANYOL LA LIGA
13. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Espanyol–Sevilla 2–1 (Milla 48., Roberto Fernández 84., ill. Marcao 86.)
Vasárnap játszották
Oviedo–Rayo Vallecano 0–0
Kiállítva: Saira (53.), ill. Ciss (90+2.)
Betis–Girona 1–1 (V. Gómez 75., ill. Vanat 20.)
Kiállítva: Antony (Betis, 90+1.)
Getafe–Atlético Madrid 0–1 (Duarte 82. – öngól)
Elche–Real Madrid 2–2 (Febas 53., Á. Rodríguez 84., ill. Huijsen 78., Jude Bellingham (87.)
Szombaton játszották
FC Barcelona–Athletic Bilbao 4–0 (Lewandowski 5., F. Torres 45+3., 90., F. López 48.)
Alavés–Celta Vigo 0–1 (Aspas 55. – 11-esből)
Osasuna–Real Sociedad 1–3 (Catena 42., ill. B. Méndez 53., G. Guedes 59., Barrenetxea 82.)
Villarreal–Mallorca 2–1 (G. Moreno 6., Oluwaseyi 83., ill. Samú Costa 8.)
Pénteken játszották
Valencia–Levante 1–0 (Duro 79.)
|1. Real Madrid
13
10
2
1
28–12
+16
32
|2. Barcelona
13
10
1
2
36–15
+21
31
|3. Villarreal
13
9
2
2
26–11
+15
29
|4. Atlético Madrid
13
8
4
1
25–11
+14
28
|5. Betis
13
5
6
2
20–14
+6
21
|6. Espanyol
13
6
3
4
17–16
+1
21
|7. Getafe
13
5
2
6
12–15
–3
17
|8. Athletic Bilbao
13
5
2
6
12–17
–5
17
|9. Real Sociedad
13
4
4
5
17–18
–1
16
|10. Elche
13
3
7
3
15–16
–1
16
|11. Sevilla
13
5
1
7
19–21
–2
16
|12. Celta Vigo
13
3
7
3
16–18
–2
16
|13. Rayo Vallecano
13
4
4
5
12–14
–2
16
|14. Alaves
13
4
3
6
11–12
–1
15
|15. Valencia
13
3
4
6
12–21
–9
13
|16. Mallorca
13
3
3
7
13–20
–7
12
|17. Osasuna
13
3
2
8
10–16
–6
11
|18. Girona
13
2
5
6
12–25
–13
11
|19. Levante
13
2
3
8
16–24
–8
9
|20. Oviedo
13
2
3
8
7–20
–13
9