Az Espanyol a Sevilla elleni győzelemmel javított

2025.11.24. 22:59
Pere Milla fejese után a sevillai kapuba száll a labda – ezzel a góllal szerzett vezetést az Espanyol (Fotó: Getty Images)
Espanyol Sevilla La Liga
Az Espanyol legyőzte a Sevillát a spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 13. fordulójának hétfő esti, záró mérkőzésén.

A barcelonai csapat az Alavés és a Villarreal ellen elszenvedett vereségek után győzött újra, ezzel megerősítette hatodik helyét a tabellán.

SPANYOL LA LIGA
13. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Espanyol–Sevilla 2–1 (Milla 48., Roberto Fernández 84., ill. Marcao 86.)

Vasárnap játszották
Oviedo–Rayo Vallecano 0–0
Kiállítva: Saira (53.), ill. Ciss (90+2.)
Betis–Girona 1–1 (V. Gómez 75., ill. Vanat 20.)
Kiállítva: Antony (Betis, 90+1.)
Getafe–Atlético Madrid 0–1 (Duarte 82. – öngól)
Elche–Real Madrid 2–2 (Febas 53., Á. Rodríguez 84., ill. Huijsen 78., Jude Bellingham (87.)
Szombaton játszották
FC Barcelona–Athletic Bilbao 4–0 (Lewandowski 5., F. Torres 45+3., 90., F. López 48.)
Alavés–Celta Vigo 0–1 (Aspas 55. – 11-esből)
Osasuna–Real Sociedad 1–3 (Catena 42., ill. B. Méndez 53., G. Guedes 59., Barrenetxea 82.)
Villarreal–Mallorca 2–1 (G. Moreno 6., Oluwaseyi 83., ill. Samú Costa 8.)
Pénteken játszották
Valencia–Levante 1–0 (Duro 79.)

   
  1. Real Madrid

13

10

2

1

28–12

+16

32

  2. Barcelona

13

10

1

2

36–15

+21

31

  3. Villarreal

13

9

2

2

26–11

+15

29

  4. Atlético Madrid

13

8

4

1

25–11

+14

28

  5. Betis

13

5

6

2

20–14

+6

21

  6. Espanyol

13

6

3

4

17–16

+1

21

  7. Getafe

13

5

2

6

12–15

–3

17

  8. Athletic Bilbao

13

5

2

6

12–17

–5

17

  9. Real Sociedad

13

4

4

5

17–18

–1

16

10. Elche

13

3

7

3

15–16

–1

16

11. Sevilla

13

5

1

7

19–21

–2

16

12. Celta Vigo

13

3

7

3

16–18

–2

16

13. Rayo Vallecano

13

4

4

5

12–14

–2

16

14. Alaves

13

4

3

6

11–12

–1

15

15. Valencia

13

3

4

6

12–21

–9

13

16. Mallorca

13

3

3

7

13–20

–7

12

17. Osasuna

13

3

2

8

10–16

–6

11

18. Girona

13

2

5

6

12–25

–13

11

19. Levante

13

2

3

8

16–24

–8

9

20. Oviedo

13

2

3

8

7–20

–13

9

 

 

