Megszületett az első gól nélküli döntetlen a spanyol bajnokságban – továbbra is nyeretlen a Girona

Jó iramot, de kevés helyzetet hozott az első félidő, pedig a Gironának nagyon kellett volna a három pont, hiszen még nyeretlen volt – és az is maradt – a bajnokságban. A legnagyobb lehetőség a 28. percben az Espanyol angol szélsője, Tyrhys Dolan előtt adódott, de lövésénél nagyot védett Paulo Gazzaniga.

A fordulás után a hazaiak puskáztak el nagy helyzetet, Vladiszlav Vanat ziccerben Marko Dmitrovicsba lőtte a labdát. A folytatásban ismét a barcelonai csapat volt a veszélyesebb, Carlos Romerónak és Pere Millának is akadt lehetősége, ám egyikük sem találta el a kaput.

A Girona nem örülhet, de legalább három hazai vereség után ezúttal pontot szerzett, ezzel pedig megszületett a La Liga mostani kiírásának első gól nélküli döntetlenje.

SPANYOL LA LIGA

7. FORDULÓ

Girona–Espanyol 0–0

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

14.00: Getafe–Levante

16.15: Atlético Madrid–Real Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Mallorca–Alavés (Tv: Spíler2)

21.00: Villarreal–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

Vasárnap

14.00: Rayo Vallecano–Sevilla (Tv: Spíler2)

16.15: Elche–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

18.30: Barcelona–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

21.00: Betis–Osasuna (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: Valencia–Real Oviedo (Tv: Spíler2)