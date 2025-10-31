Ha egy üzlet beindul... Hat napon belül a harmadik győzelmét könyvelte el a Getafe
A találkozó első félideje nem hozott gólt – a legközelebb a Girona járt a gólhoz, de Cihankov szabadrúgását bravúrral védte Soria. A fordulás után magasabb fokozatra kapcsolt José Bordalás csapata, majd a meccs utolsó harmadában a vezetést is megszerezte a Getafe: Milla szögletét Mario Martín bólintotta a kapuba. Néhány perccel később egyenlíthetett volna a Girona, de Vanat óriási helyzetben a jól helyezkedő Soriát találta telibe.
A kihagyott helyzet a hajrában bosszulta meg magát: egy hazai szöglet után nem tudtak felszabadítani a katalánok, s Sáncris beadását Borja Mayoral sodorta a kapuba. A Girona a ráadásban Cristhian Stuani tizenegyesével szépített, de ez már csak az eredmény kozmetikázására volt jó – a Getafe győzelmével a hatodik helyre lépett előre, míg a katalán együttes maradt a tabella utolsó helyén. 2–1
SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Getafe–Girona 2–1 (M. Martín 72., Mayoral 86., ill. Stuani 90+4. – 11-esből)
SZOMBAT
14.00: Villarreal–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
16.15: Atlético Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2)
18.30: Real Sociedad–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Valencia (Tv: Spíler2)
VASÁRNAP
14.00: Levante–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Alavés–Espanyol (Tv: Spíler2)
18.30: Barcelona–Elche (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Mallorca (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Osasuna–Real Oviedo (Tv: Spíler2)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|10
|9
|–
|1
|22–10
|+12
|27
|2. Barcelona
|10
|7
|1
|2
|25–12
|+13
|22
|3. Villarreal
|10
|6
|2
|2
|18–10
|+8
|20
|4. Atlético Madrid
|10
|5
|4
|1
|18–10
|+8
|19
|5. Espanyol
|10
|5
|3
|2
|14–11
|+3
|18
|6. Getafe
|11
|5
|2
|4
|12–13
|–1
|17
|7. Betis
|10
|4
|4
|2
|15–12
|+3
|16
|8. Rayo Vallecano
|10
|4
|2
|4
|12–10
|+2
|14
|9. Elche
|10
|3
|5
|2
|11–10
|+1
|14
|10. Athletic Bilbao
|10
|4
|2
|4
|9–10
|–1
|14
|11. Sevilla
|10
|4
|1
|5
|17–16
|+1
|13
|12. Alaves
|10
|3
|3
|4
|9–9
|0
|12
|13. Celta Vigo
|10
|1
|7
|2
|11–13
|–2
|10
|14. Osasuna
|10
|3
|1
|6
|9–12
|–3
|10
|15. Levante
|10
|2
|3
|5
|14–18
|–4
|9
|16. Mallorca
|10
|2
|3
|5
|11–15
|–4
|9
|17. Real Sociedad
|10
|2
|3
|5
|10–14
|–4
|9
|18. Valencia
|10
|2
|3
|5
|10–16
|–6
|9
|19. Oviedo
|10
|2
|1
|7
|7–19
|–12
|7
|20. Girona
|11
|1
|4
|6
|10–24
|–14
|7