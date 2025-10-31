Ha egy üzlet beindul... Hat napon belül a harmadik győzelmét könyvelte el a Getafe

A találkozó első félideje nem hozott gólt – a legközelebb a Girona járt a gólhoz, de Cihankov szabadrúgását bravúrral védte Soria. A fordulás után magasabb fokozatra kapcsolt José Bordalás csapata, majd a meccs utolsó harmadában a vezetést is megszerezte a Getafe: Milla szögletét Mario Martín bólintotta a kapuba. Néhány perccel később egyenlíthetett volna a Girona, de Vanat óriási helyzetben a jól helyezkedő Soriát találta telibe.

A kihagyott helyzet a hajrában bosszulta meg magát: egy hazai szöglet után nem tudtak felszabadítani a katalánok, s Sáncris beadását Borja Mayoral sodorta a kapuba. A Girona a ráadásban Cristhian Stuani tizenegyesével szépített, de ez már csak az eredmény kozmetikázására volt jó – a Getafe győzelmével a hatodik helyre lépett előre, míg a katalán együttes maradt a tabella utolsó helyén. 2–1

SPANYOL LA LIGA

11. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Getafe–Girona 2–1 (M. Martín 72., Mayoral 86., ill. Stuani 90+4. – 11-esből)

SZOMBAT

14.00: Villarreal–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

16.15: Atlético Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2)

18.30: Real Sociedad–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Valencia (Tv: Spíler2)

VASÁRNAP

14.00: Levante–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

16.15: Alavés–Espanyol (Tv: Spíler2)

18.30: Barcelona–Elche (Tv: Spíler2)

21.00: Betis–Mallorca (Tv: Spíler2)

HÉTFŐ

21.00: Osasuna–Real Oviedo (Tv: Spíler2)