Nemzeti Sportrádió

Ha egy üzlet beindul... Hat napon belül a harmadik győzelmét könyvelte el a Getafe

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.31. 23:03
Diego SoutoFotó: Getty Images
Címkék
Girona Getafe La Liga
Minden sorozatot figyelembe véve a harmadik győzelmét aratta a Getafe (ezt megelőzően a bajnokságban az Athletic, a kupában a hatodosztályú Inter Valdemoro volt az áldozata), miután 2–1-re nyerni tudott a Girona ellen a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 11. fordulójában.

A találkozó első félideje nem hozott gólt – a legközelebb a Girona járt a gólhoz, de Cihankov szabadrúgását bravúrral védte Soria. A fordulás után magasabb fokozatra kapcsolt José Bordalás csapata, majd a meccs utolsó harmadában a vezetést is megszerezte a Getafe: Milla szögletét Mario Martín bólintotta a kapuba. Néhány perccel később egyenlíthetett volna a Girona, de Vanat óriási helyzetben a jól helyezkedő Soriát találta telibe.

A kihagyott helyzet a hajrában bosszulta meg magát: egy hazai szöglet után nem tudtak felszabadítani a katalánok, s Sáncris beadását Borja Mayoral sodorta a kapuba. A Girona a ráadásban Cristhian Stuani tizenegyesével szépített, de ez már csak az eredmény kozmetikázására volt jó – a Getafe győzelmével a hatodik helyre lépett előre, míg a katalán együttes maradt a tabella utolsó helyén. 2–1

SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Getafe–Girona 2–1 (M. Martín 72., Mayoral 86., ill. Stuani 90+4. – 11-esből)

SZOMBAT
14.00: Villarreal–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
16.15: Atlético Madrid–Sevilla (Tv: Spíler2)
18.30: Real Sociedad–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Valencia (Tv: Spíler2)
VASÁRNAP
14.00: Levante–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Alavés–Espanyol (Tv: Spíler2)
18.30: Barcelona–Elche (Tv: Spíler2)
21.00: Betis–Mallorca (Tv: Spíler2)
HÉTFŐ
21.00: Osasuna–Real Oviedo (Tv: Spíler2)

   
A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Real Madrid109122–10+1227
2. Barcelona1071225–12+1322
3. Villarreal1062218–10+820
4. Atlético Madrid1054118–10+819
5. Espanyol1053214–11+318
6. Getafe1152412–13–117
7. Betis1044215–12+316
8. Rayo Vallecano1042412–10+214
9. Elche1035211–10+114
10. Athletic Bilbao104249–10–114
11. Sevilla1041517–16+113
12. Alaves103349–9012
13. Celta Vigo1017211–13–210
14. Osasuna103169–12–310
15. Levante1023514–18–49
16. Mallorca1023511–15–49
17. Real Sociedad1023510–14–49
18. Valencia1023510–16–69
19. Oviedo102177–19–127
20. Girona1114610–24–147

 

 

Girona Getafe La Liga
Legfrissebb hírek

Hivatalos: november 7-én tér vissza a Camp Nouba a Barca

Spanyol labdarúgás
11 órája

Piquéék régi villájára pályázik Lamine Yamal – sajtóhír

Spanyol labdarúgás
2025.10.29. 15:53

Elvesztette egyik legtöbbet foglalkoztatott játékosát Hansi Flick

Spanyol labdarúgás
2025.10.29. 15:51

Vinícius Júnior elnézést kért a lecserélése utáni reakciója miatt

Spanyol labdarúgás
2025.10.29. 14:59

Eladná Viníciust a Real Madrid egykori ásza

Spanyol labdarúgás
2025.10.29. 10:24

A Getafe 11, a Valencia öt gólt szerezve jutott tovább a Király-kupában

Spanyol labdarúgás
2025.10.28. 23:06

A vártnál könnyebben nyert az Atlético Madrid a Betis ellen

Spanyol labdarúgás
2025.10.27. 22:58

Vinícius Júnior: Jobb, ha elmegyek innen

Spanyol labdarúgás
2025.10.27. 15:23
Ezek is érdekelhetik