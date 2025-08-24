Nemzeti Sportrádió

Budimir góljával verte meg a Valenciát az Osasuna

2025.08.24. 19:00
null
Ante Budimir fejese három pontot ért az Osasunának (Fotó: Getty Images)
A spanyol élvonalbeli-labdarúgó bajnokság (La Liga) 2. fordulójában az Osasuna 1–0-ra legyőzte a Valenciát.

Az 1. fordulóban a Real Madridtól egy góllal kikapó Osasuna a Real Sociedad ellen döntetlent játszó Valenciát fogadta. A hazaiak már a 9. percben vezetést szereztek, Valentin Rosier jobb oldalról érkező beadását Ante Budimir fejelt a léc alá hat méterről.

Nem sokkal később emberhátrányba is került a Valencia, José Gayá hibázott utolsó emberként, majd buktatta ellenfelét, így egyből piros lapot kapott. A félidő végén Rosier is betalált, de a játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot. 

A második félidőben egyik csapat sem találta el a kaput, így az Osasuna 1–0-ra megnyerte a találkozót.

SPANYOL LA LIGA
2. FORDULÓ
Vasárnap
Osasuna–Valencia 1–0 (Budimir 9.)
Kiállítva: José Gaya (Valencia, 22.)
19.30: Real Sociedad–Espanyol (Tv: Spíler2)
19.30: Villarreal–Girona
21.30: Oviedo–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
Hétfő
19.30: Athletic Bilbao–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.30: Sevilla–Getafe (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Betis–Alavés 1–0 (Lo Celso 16.)
Szombaton játszották
Atlético Madrid–Elche 1–1 (Sörloth 8., ill. Rafa Mir 15.)
Mallorca–Celta Vigo 1–1 (Morey 87., ill. Rueda 38.)
Levante–FC Barcelona 2–3 (I. Romero 15., Morales 45+7., ill. Pedri 49., Ferran Torres 52., Elgezabal 90+1. – öngól)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. FC Barcelona

2

2

6–2

+4

6

  2. Betis

2

1

1

2–1

+1

4

  3. Rayo Vallecano

1

1

3–1

+2

3

  4. Villarreal

1

1

2–0

+2

3

      Getafe

1

1

2–0

+2

3

  6. Athletic Bilbao

1

1

3–2

+1

3

  7. Espanyol

1

1

2–1

+1

3

  8. Real Madrid

1

1

1–0

+1

3

  9. Alaves

2

1

1

2–2

0

3

10. Osasuna

2

1

1

1–1

0

3

11. Elche

2

2

2–2

0

2

12. Real Sociedad

1

1

1–1

0

1

13. Atlético Madrid

2

1

1

2–3

–1

1

14. Valencia

2

1

1

1–2

–1

1

15. Celta Vigo

2

1

1

1–3

–2

1

16. Mallorca

2

1

1

1–4

–3

1

17. Sevilla

1

1

2–3

–1

0

18. Levante

2

2

3–5

–2

0

19. Girona

1

1

1–3

–2

0

20. Oviedo

1

1

0–2

–2

0

 

 

