Budimir góljával verte meg a Valenciát az Osasuna

Az 1. fordulóban a Real Madridtól egy góllal kikapó Osasuna a Real Sociedad ellen döntetlent játszó Valenciát fogadta. A hazaiak már a 9. percben vezetést szereztek, Valentin Rosier jobb oldalról érkező beadását Ante Budimir fejelt a léc alá hat méterről.

Nem sokkal később emberhátrányba is került a Valencia, José Gayá hibázott utolsó emberként, majd buktatta ellenfelét, így egyből piros lapot kapott. A félidő végén Rosier is betalált, de a játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot.

A második félidőben egyik csapat sem találta el a kaput, így az Osasuna 1–0-ra megnyerte a találkozót.

SPANYOL LA LIGA

2. FORDULÓ

Vasárnap

Osasuna–Valencia 1–0 (Budimir 9.)

Kiállítva: José Gaya (Valencia, 22.)

19.30: Real Sociedad–Espanyol (Tv: Spíler2)

19.30: Villarreal–Girona

21.30: Oviedo–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Hétfő

19.30: Athletic Bilbao–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.30: Sevilla–Getafe (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Betis–Alavés 1–0 (Lo Celso 16.)

Szombaton játszották

Atlético Madrid–Elche 1–1 (Sörloth 8., ill. Rafa Mir 15.)

Mallorca–Celta Vigo 1–1 (Morey 87., ill. Rueda 38.)

Levante–FC Barcelona 2–3 (I. Romero 15., Morales 45+7., ill. Pedri 49., Ferran Torres 52., Elgezabal 90+1. – öngól)