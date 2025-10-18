Nemzeti Sportrádió

Antony duplájával a 94. percben mentett pontot a Real Betis

2025.10.18. 20:25
Antony két látványos gólt szerzett a Villarreal otthonában (Fotó: Getty Images)
Real Betis Villarreal spanyol bajnokság La Liga
A spanyol bajnokság 9. fordulójában a Villarreal 2–2-es döntetlent játszott a Real Betis ellen.

A forduló előtt a Villarreal és a Real Betis is a legjobb négy között állt a tabellán. Az első félidő hajrájában Tajon Buchanan átlövése révén a Villarreal szerzett vezetést, majd a második félidőben Albero Moleiro is betalált, így úgy tűnt eldőlt a mérkőzés.

Azonban jött Antony. A 25 éves brazil támadó a 67. percben kapásból tekert szépen ballal a jobb kapufa mellé 18 méterről, majd a hosszabbítás negyedik percében estében talált be a jobb alsóba, így 2–2-es döntetlennel zárult a találkozó.

SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Villarreal–Betis 2–2 (Buchanan 44., Moleiro 64., ill. Antony 67., 90+4.)
Sevilla–Mallorca 1–3 (R. Vargas 16., ill. Muriqi 67., M. Joseph 72., 77.)
Barcelona–Girona 2–1 (Pedri 13., R. Araújo 90+3., ill. Witsel 20.)
21.00: Atlético Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák
14.00: Elche–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Celta Vigo–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
18.30: Levante–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Getafe–Real Madrid (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Alavés–Valencia (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Oviedo–Espanyol 0–2 (K. García 73., P. Milla 82.)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

Gk

P

1. Barcelona

9

7

1

1

+14

22

2. Real Madrid

8

7

1

+10

21

3. Villarreal

9

5

2

2

+6

17

4. Betis

9

4

4

1

+5

16

5. Espanyol

9

4

3

2

+2

15

6. Atlético Madrid

8

3

4

1

+5

13

7. Sevilla

9

4

1

4

+2

13

8. Elche

8

3

4

1

+2

13

9. Athletic Bilbao

8

4

1

3

0

13

10. Alaves

8

3

2

3

+1

11

11. Getafe

8

3

2

3

–2

11

12. Osasuna

8

3

1

4

–1

10

13. Levante

8

2

2

4

–1

8

14. Rayo Vallecano

8

2

2

4

–2

8

15. Valencia

8

2

2

4

–4

8

15. Mallorca

9

2

2

5

–4

8

17. Celta Vigo

8

6

2

–3

6

18. Oviedo

9

2

7

–12

6

19. Girona

9

1

3

5

–13

6

20. Real Sociedad

8

1

2

5

–5

5

 

 

