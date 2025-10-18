Antony duplájával a 94. percben mentett pontot a Real Betis

A forduló előtt a Villarreal és a Real Betis is a legjobb négy között állt a tabellán. Az első félidő hajrájában Tajon Buchanan átlövése révén a Villarreal szerzett vezetést, majd a második félidőben Albero Moleiro is betalált, így úgy tűnt eldőlt a mérkőzés.

Azonban jött Antony. A 25 éves brazil támadó a 67. percben kapásból tekert szépen ballal a jobb kapufa mellé 18 méterről, majd a hosszabbítás negyedik percében estében talált be a jobb alsóba, így 2–2-es döntetlennel zárult a találkozó.

SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Villarreal–Betis 2–2 (Buchanan 44., Moleiro 64., ill. Antony 67., 90+4.)

Sevilla–Mallorca 1–3 (R. Vargas 16., ill. Muriqi 67., M. Joseph 72., 77.)

Barcelona–Girona 2–1 (Pedri 13., R. Araújo 90+3., ill. Witsel 20.)

21.00: Atlético Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)

Vasárnap játsszák

14.00: Elche–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

16.15: Celta Vigo–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

18.30: Levante–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: Getafe–Real Madrid (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Alavés–Valencia (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Oviedo–Espanyol 0–2 (K. García 73., P. Milla 82.)