Antony duplájával a 94. percben mentett pontot a Real Betis
A forduló előtt a Villarreal és a Real Betis is a legjobb négy között állt a tabellán. Az első félidő hajrájában Tajon Buchanan átlövése révén a Villarreal szerzett vezetést, majd a második félidőben Albero Moleiro is betalált, így úgy tűnt eldőlt a mérkőzés.
Azonban jött Antony. A 25 éves brazil támadó a 67. percben kapásból tekert szépen ballal a jobb kapufa mellé 18 méterről, majd a hosszabbítás negyedik percében estében talált be a jobb alsóba, így 2–2-es döntetlennel zárult a találkozó.
SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Villarreal–Betis 2–2 (Buchanan 44., Moleiro 64., ill. Antony 67., 90+4.)
Sevilla–Mallorca 1–3 (R. Vargas 16., ill. Muriqi 67., M. Joseph 72., 77.)
Barcelona–Girona 2–1 (Pedri 13., R. Araújo 90+3., ill. Witsel 20.)
21.00: Atlético Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)
Vasárnap játsszák
14.00: Elche–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Celta Vigo–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
18.30: Levante–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Getafe–Real Madrid (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Alavés–Valencia (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Oviedo–Espanyol 0–2 (K. García 73., P. Milla 82.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
Gk
P
|1. Barcelona
9
7
1
1
+14
22
|2. Real Madrid
8
7
–
1
+10
21
|3. Villarreal
9
5
2
2
+6
17
|4. Betis
9
4
4
1
+5
16
|5. Espanyol
9
4
3
2
+2
15
|6. Atlético Madrid
8
3
4
1
+5
13
|7. Sevilla
9
4
1
4
+2
13
|8. Elche
8
3
4
1
+2
13
|9. Athletic Bilbao
8
4
1
3
0
13
|10. Alaves
8
3
2
3
+1
11
|11. Getafe
8
3
2
3
–2
11
|12. Osasuna
8
3
1
4
–1
10
|13. Levante
8
2
2
4
–1
8
|14. Rayo Vallecano
8
2
2
4
–2
8
|15. Valencia
8
2
2
4
–4
8
|15. Mallorca
9
2
2
5
–4
8
|17. Celta Vigo
8
–
6
2
–3
6
|18. Oviedo
9
2
–
7
–12
6
|19. Girona
9
1
3
5
–13
6
|20. Real Sociedad
8
1
2
5
–5
5