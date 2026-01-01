A Fradi megállapodott az AEK Athénnal Varga Barnabás klubváltásáról – sajtóhír

A Nemzeti Sport hétfőn elsőként adott hírt az AEK Athén érdeklődéséről Varga Barnabás iránt, három nap elteltével pedig már szinte biztosra vehető a Ferencváros üzlete a 13-szoros görög bajnokkal.

A Sport24 szerint a legfontosabb részletekben már megegyeztek a klubok: Vargáért 4.5 millió eurót kaphat a Fradi, a játékos pedig három és fél éves szerződést ír alá az AEK-nál, amelyet a Videoton FC Fehérvár egykori trénere, Marko Nikolics irányít.

Az athéni klub színeiben három magyar légiós már szerepelt Esterházy Márton, Tőzsér Dániel és Németh Krisztián személyében. Edzőként megfordult ott Puskás Ferenc, aki anyagi viták miatt távozott az idény vége előtt, de a csapat végül bajnok lett az 1978–1979-es kiírásban.

Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke évértékelő beszédében már jelezte, hogy ajánlat érkezett a válogatott támadóért.

„Vargát eladjuk, mint a szél! Pedig még másfél évig érvényes a szerződése, nem lennénk kötelesek eladni. De nem tehetjük meg, hogy azt mondjuk, ne menj. Meg is érkezett érte az első ajánlat.”

A már említett görög forrás terjedelmes portrét is közölt Vargáról, kiemelve többek között a gólkirályi címeit és az Európa-ligában való eredményességét. Az írásban megemlítik, hogy Varga későn érő típus, de arra az ijesztő esetre is felhívták a figyelmet, ami a 2024-es Eb-n történt vele Skócia ellen.

A cikk szerint Varga tökéletes párja lesz a korábbi Real Madrid-támadónak, Luka Jovicsnak és az angolai Zininek is.