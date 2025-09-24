Julián Álvarez három gólja három pontot hozott az Atlético Madridnak

Öt forduló, csupán egy győzelem – nem ez a megszokott recept az Atlético Madridnál, úgyhogy szerda este illett valamennyit kozmetikázni rajta. Az ellenfél, a Rayo további egy ponttal hátrébb volt a tabellán, úgyhogy ott is adva volt a feladat: javítani.

Az Atlético lépett elsőként a vágyott irányba: Manuel Llorente jobb oldali beíveléséből Julián Álvarez kapásból szép gólt lőtt (1–0). Nem volt csúnya az első félidő ráadásában érkező válasz sem, Pep Chavarría 27 méterről ballal hatalmas gólt ágyúzott a jobb felső sarokba (1–1).

Egy kis stat: a 2022–2023-as idénytől számítva ez volt a kilencedik olyan gól, amelyet a Rayo Vallecano védőinek valamelyike lőtt a 16-oson kívülről; ilyen gólból egyetlen más csapat sem szerzett ilyen sokat az elmúlt négy idényben (Opta).

A második játékrész nagyobbik része könnyen felejthető volt, a hajrára fordulva aztán felpörögtek az események: a leshatárról kilépő Álvaro García előnyhöz juttatta a Rayót (1–2), csakhogy egy kipattanóból Julián Álvarez gyorsan egyenlített, és az argentin volt az is, aki a 88. percben remek lövéssel győzelemhez segítette csapatát (3–2) – mesterhármas!

A fenti két csapatnál is pocsékabb rajtot vett a Real Sociedad, de szerda este új fejezet kezdődött: Mikel Oyarzabal közelről a kapuba terelte a labdát a második félidő elején, és ezzel a góllal megszületett a kék-fehérek idénybeli első bajnoki győzelme.

Az Alavés a meglepő bilbaói győzelme után a Getafe otthonából is hazavitt egy pontot, és egyelőre tartja magát a tabella első felében.

SPANYOL LA LIGA

6. FORDULÓ, szerdai mérkőzések

Getafe–Alavés 1–1 (Arambarri 63., ill. Guevara 71.)

Atlético Madrid–Rayo Vallecano 3–2 (J. Álvarez 15., 80., 88., ill. Chavarría 45+1., Álvaro García 77.)

Real Sociedad–Mallorca 1–0 (Oyarzabal 49.)

A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE

→ Csütörtökön játsszák

19.30: Osasuna–Elche

21.30: Oviedo–Barcelona (Tv: Spíler2)

→ Kedden játszották

Athletic Bilbao–Girona 1–1 (Jauregizar 48., ill. Unahi 9.)

Espanyol–Valencia 2–2 (L. Cabrera 59., Puado 90+6., ill. Danjuma 15., Duro 62.)

Sevilla–Villarreal 1–2 (Sow 51., ill. Oluwaseyi 17., Solomon 86.)

Levante–Real Madrid 1–4 (Etta Eyong 54., ill. Vinícius Júnior 28., Mastantuono 38., K. Mbappé 64., 66. – az elsőt 11-esből)

→ Augusztus 27.

Celta Vigo–Betis 1–1 (H. Álvarez 47., ill. Bartra 45.)