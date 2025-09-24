Julián Álvarez három gólja három pontot hozott az Atlético Madridnak

Öt forduló, csupán egy győzelem – nem ez a megszokott recept az Atlético Madridnál, úgyhogy szerda este illett valamennyit kozmetikázni rajta. Az ellenfél, a Rayo további egy ponttal hátrébb volt a tabellán, úgyhogy ott is adva volt a feladat: javítani.
Az Atlético lépett elsőként a vágyott irányba: Manuel Llorente jobb oldali beíveléséből Julián Álvarez kapásból szép gólt lőtt (1–0). Nem volt csúnya az első félidő ráadásában érkező válasz sem, Pep Chavarría 27 méterről ballal hatalmas gólt ágyúzott a jobb felső sarokba (1–1).
Egy kis stat: a 2022–2023-as idénytől számítva ez volt a kilencedik olyan gól, amelyet a Rayo Vallecano védőinek valamelyike lőtt a 16-oson kívülről; ilyen gólból egyetlen más csapat sem szerzett ilyen sokat az elmúlt négy idényben (Opta).
A második játékrész nagyobbik része könnyen felejthető volt, a hajrára fordulva aztán felpörögtek az események: a leshatárról kilépő Álvaro García előnyhöz juttatta a Rayót (1–2), csakhogy egy kipattanóból Julián Álvarez gyorsan egyenlített, és az argentin volt az is, aki a 88. percben remek lövéssel győzelemhez segítette csapatát (3–2) – mesterhármas!
A fenti két csapatnál is pocsékabb rajtot vett a Real Sociedad, de szerda este új fejezet kezdődött: Mikel Oyarzabal közelről a kapuba terelte a labdát a második félidő elején, és ezzel a góllal megszületett a kék-fehérek idénybeli első bajnoki győzelme.
Az Alavés a meglepő bilbaói győzelme után a Getafe otthonából is hazavitt egy pontot, és egyelőre tartja magát a tabella első felében.
SPANYOL LA LIGA
6. FORDULÓ, szerdai mérkőzések
Getafe–Alavés 1–1 (Arambarri 63., ill. Guevara 71.)
Atlético Madrid–Rayo Vallecano 3–2 (J. Álvarez 15., 80., 88., ill. Chavarría 45+1., Álvaro García 77.)
Real Sociedad–Mallorca 1–0 (Oyarzabal 49.)
A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE
→ Csütörtökön játsszák
19.30: Osasuna–Elche
21.30: Oviedo–Barcelona (Tv: Spíler2)
→ Kedden játszották
Athletic Bilbao–Girona 1–1 (Jauregizar 48., ill. Unahi 9.)
Espanyol–Valencia 2–2 (L. Cabrera 59., Puado 90+6., ill. Danjuma 15., Duro 62.)
Sevilla–Villarreal 1–2 (Sow 51., ill. Oluwaseyi 17., Solomon 86.)
Levante–Real Madrid 1–4 (Etta Eyong 54., ill. Vinícius Júnior 28., Mastantuono 38., K. Mbappé 64., 66. – az elsőt 11-esből)
→ Augusztus 27.
Celta Vigo–Betis 1–1 (H. Álvarez 47., ill. Bartra 45.)
|1. Real Madrid
6
6
–
–
14–3
+11
18
|2. Barcelona
5
4
1
–
16–3
+13
13
|3. Villarreal
6
4
1
1
12–5
+7
13
|4. Espanyol
6
3
2
1
10–9
+1
11
|5. Athletic Bilbao
6
3
1
2
7–7
0
10
|6. Getafe
6
3
1
2
7–8
–1
10
|7. Elche
5
2
3
–
7–4
+3
9
|8. Betis
6
2
3
1
9–7
+2
9
|Atlético Madrid
6
2
3
1
9–7
+2
9
|10. Alavés
6
2
2
2
6–6
0
8
|11. Valencia
6
2
2
2
8–10
–2
8
|12. Sevilla
6
2
1
3
10–10
0
7
|13. Osasuna
5
2
–
3
4–4
0
6
|14. Rayo Vallecano
6
1
2
3
7–9
–2
5
|15. Celta Vigo
6
–
5
1
5–7
–2
5
|16. Real Sociedad
6
1
2
3
6–9
–3
5
|17. Levante
6
1
1
4
10–13
–3
4
|18. Oviedo
5
1
–
4
1–8
–7
3
|19. Mallorca
6
–
2
4
5–11
–6
2
|20. Girona
6
–
2
4
3–16
–13
2