Julián Álvarez három gólja három pontot hozott az Atlético Madridnak

2025.09.24. 23:39
Julián Álvarez gólöröme – és ez még csak az első volt (Fotó: Getty Images)
Rayo Vallecano Atlético Madrid La Liga
Julián Álvarez három góljával az Atlético Madrid 3–2-re győzött vendége, a Rayo Vallecano ellen a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 6. fordulójának szerdai játéknapján. Elkönyvelte első győzelmét a Real Sociedad (1–0 a Mallorca ellen), míg az Alavés pontot rabolt a Getafe otthonából (1–1).

Öt forduló, csupán egy győzelem – nem ez a megszokott recept az Atlético Madridnál, úgyhogy szerda este illett valamennyit kozmetikázni rajta. Az ellenfél, a Rayo további egy ponttal hátrébb volt a tabellán, úgyhogy ott is adva volt a feladat: javítani.

Az Atlético lépett elsőként a vágyott irányba: Manuel Llorente jobb oldali beíveléséből Julián Álvarez kapásból szép gólt lőtt (1–0). Nem volt csúnya az első félidő ráadásában érkező válasz sem, Pep Chavarría 27 méterről ballal hatalmas gólt ágyúzott a jobb felső sarokba (1–1).

Egy kis stat: a 2022–2023-as idénytől számítva ez volt a kilencedik olyan gól, amelyet a Rayo Vallecano védőinek valamelyike lőtt a 16-oson kívülről; ilyen gólból egyetlen más csapat sem szerzett ilyen sokat az elmúlt négy idényben (Opta).

A második játékrész nagyobbik része könnyen felejthető volt, a hajrára fordulva aztán felpörögtek az események: a leshatárról kilépő Álvaro García előnyhöz juttatta a Rayót (1–2), csakhogy egy kipattanóból Julián Álvarez gyorsan egyenlített, és az argentin volt az is, aki a 88. percben remek lövéssel győzelemhez segítette csapatát (3–2) – mesterhármas!

A fenti két csapatnál is pocsékabb rajtot vett a Real Sociedad, de szerda este új fejezet kezdődött: Mikel Oyarzabal közelről a kapuba terelte a labdát a második félidő elején, és ezzel a góllal megszületett a kék-fehérek idénybeli első bajnoki győzelme.

Az Alavés a meglepő bilbaói győzelme után a Getafe otthonából is hazavitt egy pontot, és egyelőre tartja magát a tabella első felében.

SPANYOL LA LIGA
6. FORDULÓ, szerdai mérkőzések
Getafe–Alavés 1–1 (Arambarri 63., ill. Guevara 71.)
Atlético Madrid–Rayo Vallecano 3–2 (J. Álvarez 15., 80., 88., ill. Chavarría 45+1., Álvaro García 77.)
Real Sociedad–Mallorca 1–0 (Oyarzabal 49.)

A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE
Csütörtökön játsszák
19.30: Osasuna–Elche
21.30: Oviedo–Barcelona (Tv: Spíler2)
Kedden játszották
Athletic Bilbao–Girona 1–1 (Jauregizar 48., ill. Unahi 9.)
Espanyol–Valencia 2–2 (L. Cabrera 59., Puado 90+6., ill. Danjuma 15., Duro 62.)
Sevilla–Villarreal 1–2 (Sow 51., ill. Oluwaseyi 17., Solomon 86.)
Levante–Real Madrid 1–4 (Etta Eyong 54., ill. Vinícius Júnior 28., Mastantuono 38., K. Mbappé 64., 66. – az elsőt 11-esből)
Augusztus 27.
Celta Vigo–Betis 1–1 (H. Álvarez 47., ill. Bartra 45.)

   
  1. Real Madrid

6

6

14–3

+11

18

  2. Barcelona

5

4

1

16–3

+13

13

  3. Villarreal

6

4

1

1

12–5

+7

13

  4. Espanyol

6

3

2

1

10–9

+1

11

  5. Athletic Bilbao

6

3

1

2

7–7

0

10

  6. Getafe

6

3

1

2

7–8

–1

10

  7. Elche

5

2

3

7–4

+3

9

  8. Betis

6

2

3

1

9–7

+2

9

      Atlético Madrid

6

2

3

1

9–7

+2

9

10. Alavés

6

2

2

2

6–6

0

8

11. Valencia

6

2

2

2

8–10

–2

8

12. Sevilla

6

2

1

3

10–10

0

7

13. Osasuna

5

2

3

4–4

0

6

14. Rayo Vallecano

6

1

2

3

7–9

–2

5

15. Celta Vigo

6

5

1

5–7

–2

5

16. Real Sociedad

6

1

2

3

6–9

–3

5

17. Levante

6

1

1

4

10–13

–3

4

18. Oviedo

5

1

4

1–8

–7

3

19. Mallorca

6

2

4

5–11

–6

2

20. Girona

6

2

4

3–16

–13

2

 

 

