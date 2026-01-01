Jó kezdés után sima vereséget szenvedett az FTC az osztrák hokiligában

A zöld-fehérek a kilencedik másodpercben vezetést szereztek Gordon Green révén, de a hazaiak még az első harmad vége előtt egyenlítettek. A második szakaszban aztán bő öt perc alatt háromszor is betaláltak, ezzel el is dőlt a találkozó.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA (ICEHL)

Graz99ers (osztrák)–FTC-Telekom 6–1 (1–1, 3–0, 2–0)

Graz, 3899 néző. V: Fichtner (oszták), Groznik, Dummermuth-Haas, Puff (mindketten osztrákok).

RAZ: WIESER – Koch (1), Holzer / Kotkansalo (1), Bailen 1 (1) / Brunner, Zündel / Stapelfeldt – K. Roy (1), Vela, Currie 1 / P. Huber (1), HAUDUM 1 (2), Harnisch (1) / COLLINS 2 (1), Schiechl (2), GANAHL 1 (1) / Moosbrugger, Kainz. Edző: Daniel Lacroix

FTC: Nagy Kristóf – Bengtsson (1), Lindgren (1) / Hudec, Horváth M. / Hadobás, L. Green / Seregély Máté – Shaw, Coulter, G. Green 1 / Molnár D., Nagy Krisztián, Tóth Gergely / Mihalik A., Mattyasovszky, Galajda / Tóth Richárd. Edző: Timo Saarikoski

Kapura lövések: 57–20. Emberelőny-kihasználás: 5/3, ill. 2/0

További eredmények

Red Bull Salzburg–Black Wings Linz 5–1

Villach–Innsbruck 6–2

Vienna Capitals–Olimpija Ljubljana 3–2

Pustertal Wölfe–Vorarlberg 5–6 – szétlövés után

Klagenfurt–Bozen Südtirol 1–2 – hosszabbítás után