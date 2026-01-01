Nemzeti Sportrádió

Jó kezdés után sima vereséget szenvedett az FTC az osztrák hokiligában

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2026.01.01. 19:48
null
Fotó: fradi.hu
Címkék
Graz FTC jégkorong ICEHL
Az osztrák jégkorongliga (ICEHL) alapszakaszának csütörtöki játéknapján az FTC-Telekom 6–1-re kikapott a Graztól.

 

A zöld-fehérek a kilencedik másodpercben vezetést szereztek Gordon Green révén, de a hazaiak még az első harmad vége előtt egyenlítettek. A második szakaszban aztán bő öt perc alatt háromszor is betaláltak, ezzel el is dőlt a találkozó.

JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA (ICEHL)
Graz99ers (osztrák)–FTC-Telekom 6–1 (1–1, 3–0, 2–0)
Graz, 3899 néző. V: Fichtner (oszták), Groznik, Dummermuth-Haas, Puff (mindketten osztrákok).
RAZ: WIESER – Koch (1), Holzer / Kotkansalo (1), Bailen 1 (1) / Brunner, Zündel / Stapelfeldt – K. Roy (1), Vela, Currie 1 / P. Huber (1), HAUDUM 1 (2), Harnisch (1) / COLLINS 2 (1), Schiechl (2), GANAHL 1 (1) / Moosbrugger, Kainz. Edző: Daniel Lacroix
FTC: Nagy Kristóf – Bengtsson (1), Lindgren (1) / Hudec, Horváth M. / Hadobás, L. Green / Seregély Máté – Shaw, Coulter, G. Green 1 / Molnár D., Nagy Krisztián, Tóth Gergely / Mihalik A., Mattyasovszky, Galajda / Tóth Richárd. Edző: Timo Saarikoski 
Kapura lövések: 57–20. Emberelőny-kihasználás: 5/3, ill. 2/0

További eredmények
Red Bull Salzburg–Black Wings Linz 5–1
Villach–Innsbruck 6–2
Vienna Capitals–Olimpija Ljubljana 3–2
Pustertal Wölfe–Vorarlberg 5–6 – szétlövés után
Klagenfurt–Bozen Südtirol 1–2 – hosszabbítás után

AZ ÁLLÁSMGYHGYHVVL–KGk 
1. Klagenfurt3319356115–80+3568 
2. Graz3217564108–70+3867 
3. Salzburg3316539107–69+3861 
4. Bozen Südtirol3118229112–75+3760 
5. Olimpija Ljubljana34156211129–97+3259 
6. Pustertal Wölfe32163310113–88+2557 
7. Villach3112141499–104–542 
8. Vienna Capitals3211331581–93–1242 
9. Fehérvár AV193212221669–102–3342 
10. Linz33105117107–112–541 
11. FTC3211161483–109–2641 
12. Vorarlberg326341972–131–5928 
13. Innsbruck334422379–144–6522 

 

 

Graz FTC jégkorong ICEHL
Legfrissebb hírek

A legnagyobb sztárok a kanadai hokiválogatott olimpiai keretében

Jégkorong
Tegnap, 21:13

Hoki: két feljutás és egy bennmaradás az utánpótlás-válogatottaktól

Utánpótlássport
Tegnap, 14:25

A hajráig vezetett az FTC, de hosszabbításban kikapott a Viennától az osztrák hokiligában

Jégkorong
2025.12.30. 20:53

„A Varga Barnabás iránti érdeklődés arányban áll a teljesítményével”

Labdarúgó NB I
2025.12.30. 16:51

Kanadai hátvédet igazolt a Ferencváros jégkorongcsapata – hivatalos

Jégkorong
2025.12.30. 13:01

Tomori Zsuzsanna megható sorokkal búcsúzott a Ferencvárostól

Kézilabda
2025.12.30. 09:26

Tizedszer jön a Jégpályák Éjszakája – Csússzunk el Milánóig!

Hirdetés
2025.12.29. 20:34

Szongoth Domán és a csúcstámadás: tinédzserként az A-csoportban, most az NHL következhet

Hirdetés
2025.12.29. 20:33
Ezek is érdekelhetik