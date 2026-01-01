Jó kezdés után sima vereséget szenvedett az FTC az osztrák hokiligában
A zöld-fehérek a kilencedik másodpercben vezetést szereztek Gordon Green révén, de a hazaiak még az első harmad vége előtt egyenlítettek. A második szakaszban aztán bő öt perc alatt háromszor is betaláltak, ezzel el is dőlt a találkozó.
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA (ICEHL)
Graz99ers (osztrák)–FTC-Telekom 6–1 (1–1, 3–0, 2–0)
Graz, 3899 néző. V: Fichtner (oszták), Groznik, Dummermuth-Haas, Puff (mindketten osztrákok).
RAZ: WIESER – Koch (1), Holzer / Kotkansalo (1), Bailen 1 (1) / Brunner, Zündel / Stapelfeldt – K. Roy (1), Vela, Currie 1 / P. Huber (1), HAUDUM 1 (2), Harnisch (1) / COLLINS 2 (1), Schiechl (2), GANAHL 1 (1) / Moosbrugger, Kainz. Edző: Daniel Lacroix
FTC: Nagy Kristóf – Bengtsson (1), Lindgren (1) / Hudec, Horváth M. / Hadobás, L. Green / Seregély Máté – Shaw, Coulter, G. Green 1 / Molnár D., Nagy Krisztián, Tóth Gergely / Mihalik A., Mattyasovszky, Galajda / Tóth Richárd. Edző: Timo Saarikoski
Kapura lövések: 57–20. Emberelőny-kihasználás: 5/3, ill. 2/0
További eredmények
Red Bull Salzburg–Black Wings Linz 5–1
Villach–Innsbruck 6–2
Vienna Capitals–Olimpija Ljubljana 3–2
Pustertal Wölfe–Vorarlberg 5–6 – szétlövés után
Klagenfurt–Bozen Südtirol 1–2 – hosszabbítás után
|AZ ÁLLÁS
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Klagenfurt
|33
|19
|3
|5
|6
|115–80
|+35
|68
|2. Graz
|32
|17
|5
|6
|4
|108–70
|+38
|67
|3. Salzburg
|33
|16
|5
|3
|9
|107–69
|+38
|61
|4. Bozen Südtirol
|31
|18
|2
|2
|9
|112–75
|+37
|60
|5. Olimpija Ljubljana
|34
|15
|6
|2
|11
|129–97
|+32
|59
|6. Pustertal Wölfe
|32
|16
|3
|3
|10
|113–88
|+25
|57
|7. Villach
|31
|12
|1
|4
|14
|99–104
|–5
|42
|8. Vienna Capitals
|32
|11
|3
|3
|15
|81–93
|–12
|42
|9. Fehérvár AV19
|32
|12
|2
|2
|16
|69–102
|–33
|42
|10. Linz
|33
|10
|5
|1
|17
|107–112
|–5
|41
|11. FTC
|32
|11
|1
|6
|14
|83–109
|–26
|41
|12. Vorarlberg
|32
|6
|3
|4
|19
|72–131
|–59
|28
|13. Innsbruck
|33
|4
|4
|2
|23
|79–144
|–65
|22