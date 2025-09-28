Nemzeti Sportrádió

Manuel Pellegrini győztes meccsen írt történelmet a Betis kispadján

2025.09.28. 22:58
Manuel Pellegrini klubrekorder lett (Fotó: Getty Images)
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 7. fordulójának vasárnap esti mérkőzésén a Real Betis hazai pályán, magabiztos játékkal, 2–0-ra legyőzte az Osasunát.

A meccs kezdete előtt történelmi pillanatnak lehettek szemtanúi a hazai szurkolók: Manuel Pellegrinit köszöntötték a stadionban, a chilei szakember ugyanis az Osasuna elleni találkozón 264. alkalommal irányította a sevillai zöld-fehéreket, ezzel klubrekorder lett ebben a tekintetben. 

Az ünnepélyes pillanatok után következhetett a meccs, amely igencsak egyoldalúra sikeredett: a Betis a 18. percben a marokkói Abde Ezzalzuli góljával szerezte meg a vezetést, majd a 38. percben a kolumbiai Cucho Hernández is betalált.

A Betis végig irányította a találkozót, és bár a második félidőben újabb gólt már nem szerzett, könnyedén tartotta otthon a három pontot. 2–0

LA LIGA
7. FORDULÓ
Betis–Osasuna 2–0 (Abde E. 18., Cucho H. 38.)
KORÁBBAN
FC Barcelona–Real Sociedad 2–1 (Koundé 43., Lewandowski 59., ill. Odriozola 31.)
Rayo Vallecano–Sevilla 0–1 (Akor Adams 87.)
Kiállítva: Camello (90+8., Rayo)
Elche–Celta Vigo 2–1 (An. Silva 18., Donald 68., ill. B. Iglesias 22.)

Pénteken játszották
Girona–Espanyol 0–0
Szombaton játszották
Mallorca–Alavés 1–0 (Aszano 37.)
Villarreal–Athletic Bilbao 1–0 (Moleiro 77.)
Atlético Madrid–Real Madrid 5–2 (Le Normand 14., Sörloth 45+3., J. Álvarez 50., 64. – az elsőt 11-esből, Griezmann 90+4., ill. K. Mbappé 25., Güler 36.)
Getafe–Levante 1–1 (J. Iglesias 57., ill. I. Romero 26.)
Hétfőn játsszák
21.00: Valencia–Real Oviedo (Tv: Spíler2)

  1. FC Barcelona76121–5+16 19 
  2. Real Madrid76116–8+8 18 
  3. Villarreal751113–5+8 16 
  4. Elche73410–6+4 13 
  5. Atlético Madrid733114–9+5 12 
  6. Betis733111–7+4 12 
  7. Espanyol733110–9+1 12 
  8. Getafe73228–9–1 11 
  9. Sevilla731311–10+1 10 
10. Athletic Bilbao73137–8–1 10 
11. Alaves72236–7–1 
12. Valencia62228–10–2 
13. Osasuna72145–7–2 
14. Levante712411–14–3 
15. Rayo Vallecano71247–10–3 
16. Celta Vigo7526–9–3 
17. Real Sociedad71247–11–4 
18. Mallorca71246–11–5 
19. Oviedo6152–11–9 
20. Girona7343–16–13 
a bajnokság állása

 

 

