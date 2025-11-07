Nemzeti Sportrádió

Hiába törte meg a jeget a korábbi Real Madrid-center Elchében, Oyarzabal büntetője pontot ért a Real Sociedadnak

2025.11.07. 23:03
Álvaro Rodríguez először volt eredményes az Elchében (Fotó: Getty Images)
Elche Real Sociedad La Liga
Nem bírt egymással az Elche és a Real Sociedad a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 12. fordulójában pénteken.

Gólt nem, de komoly hazai fölényt hozott az elchei találkozó első félideje. Az újonc létére remek idényrajtot produkáló fehér-zöldek többször is megszerezhették volna a vezetést (Rafa Mir kétszer is megtornáztatta Remirót, míg Mendoza a kapufát találta el), míg a szünet előtt Oyarzabal hozhatta volna előnybe a baszkokat, de Matías Dituro nagy védéssel tartotta meccsben az övéit.

A második játékrész egy vendég lehetőséggel indult, majd az 57. percben vezetést szerzett az Elche: Álvaro Núnez beadását a teljes baszk védelem elhibázta, a labda így Álvaro Rodríguez elé került, aki habozás nélkül a jobb felső sarokba bikázott. A fiatal, nyáron a Real Madridtól érkező uruguayi center első bajnoki gólját jegyezte Eder Sarabia csapatában.

A végjátékban az Elche visszavett a tempóból, megpróbálta kibekkelni a hátralevő időt, de Affengruber szabálytalansága nyomán tizenegyest rúghattak a vendégek, amelyet Mikel Oyarzabal értékesített, így döntetlennel utazhatott haza San Sebastiánba a Real Sociedad. 1–1

SPANYOL LA LIGA
12. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Elche–Real Sociedad 1–1 (Á. Rodríguez 57., ill. Oyarzabal 89. – 11-esből)

Szombaton játsszák
14.00: Girona–Alavés (Tv: Spíler2)
16.15: Sevilla–Osasuna (Tv: Spíler2)
18.30: Atlético Madrid–Levante (Tv: Spíler2)
21.00: Espanyol–Villarreal (Tv: Spíler2)
Vasárnap játsszák
14.00: Athletic Bilbao–Oviedo (Tv: Spíler2)
16.15: Rayo Vallecano–Real Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Mallorca–Getafe
18.30: Valencia–Betis (Tv: Spíler2)
21.00: Celta Vigo–Barcelona (Tv: Spíler2)

   
A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
1. Real Madrid1110126–10+1630
2. Barcelona1181228–13+1525
3. Villarreal1172222–10+1223
4. Atlético Madrid1164121–10+1122
5. Betis1154218–12+619
6. Espanyol1153315–13+218
7. Getafe1152412–13–117
8. Alaves1143411–10+115
9. Elche1236313–14–115
10. Rayo Vallecano1142512–14–214
11. Athletic Bilbao1142511–13–214
12. Celta Vigo1127213–14–113
13. Sevilla1141617–19–213
14. Real Sociedad1234514–17–313
15. Osasuna113269–12–311
16. Levante1123615–20–59
17. Mallorca1123611–18–79
18. Valencia1123610–20–109
19. Oviedo112277–19–128
20. Girona1114610–24–147

 

 

