Hiába törte meg a jeget a korábbi Real Madrid-center Elchében, Oyarzabal büntetője pontot ért a Real Sociedadnak
Gólt nem, de komoly hazai fölényt hozott az elchei találkozó első félideje. Az újonc létére remek idényrajtot produkáló fehér-zöldek többször is megszerezhették volna a vezetést (Rafa Mir kétszer is megtornáztatta Remirót, míg Mendoza a kapufát találta el), míg a szünet előtt Oyarzabal hozhatta volna előnybe a baszkokat, de Matías Dituro nagy védéssel tartotta meccsben az övéit.
A második játékrész egy vendég lehetőséggel indult, majd az 57. percben vezetést szerzett az Elche: Álvaro Núnez beadását a teljes baszk védelem elhibázta, a labda így Álvaro Rodríguez elé került, aki habozás nélkül a jobb felső sarokba bikázott. A fiatal, nyáron a Real Madridtól érkező uruguayi center első bajnoki gólját jegyezte Eder Sarabia csapatában.
A végjátékban az Elche visszavett a tempóból, megpróbálta kibekkelni a hátralevő időt, de Affengruber szabálytalansága nyomán tizenegyest rúghattak a vendégek, amelyet Mikel Oyarzabal értékesített, így döntetlennel utazhatott haza San Sebastiánba a Real Sociedad. 1–1
SPANYOL LA LIGA
12. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Elche–Real Sociedad 1–1 (Á. Rodríguez 57., ill. Oyarzabal 89. – 11-esből)
Szombaton játsszák
14.00: Girona–Alavés (Tv: Spíler2)
16.15: Sevilla–Osasuna (Tv: Spíler2)
18.30: Atlético Madrid–Levante (Tv: Spíler2)
21.00: Espanyol–Villarreal (Tv: Spíler2)
Vasárnap játsszák
14.00: Athletic Bilbao–Oviedo (Tv: Spíler2)
16.15: Rayo Vallecano–Real Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: Mallorca–Getafe
18.30: Valencia–Betis (Tv: Spíler2)
21.00: Celta Vigo–Barcelona (Tv: Spíler2)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|11
|10
|–
|1
|26–10
|+16
|30
|2. Barcelona
|11
|8
|1
|2
|28–13
|+15
|25
|3. Villarreal
|11
|7
|2
|2
|22–10
|+12
|23
|4. Atlético Madrid
|11
|6
|4
|1
|21–10
|+11
|22
|5. Betis
|11
|5
|4
|2
|18–12
|+6
|19
|6. Espanyol
|11
|5
|3
|3
|15–13
|+2
|18
|7. Getafe
|11
|5
|2
|4
|12–13
|–1
|17
|8. Alaves
|11
|4
|3
|4
|11–10
|+1
|15
|9. Elche
|12
|3
|6
|3
|13–14
|–1
|15
|10. Rayo Vallecano
|11
|4
|2
|5
|12–14
|–2
|14
|11. Athletic Bilbao
|11
|4
|2
|5
|11–13
|–2
|14
|12. Celta Vigo
|11
|2
|7
|2
|13–14
|–1
|13
|13. Sevilla
|11
|4
|1
|6
|17–19
|–2
|13
|14. Real Sociedad
|12
|3
|4
|5
|14–17
|–3
|13
|15. Osasuna
|11
|3
|2
|6
|9–12
|–3
|11
|16. Levante
|11
|2
|3
|6
|15–20
|–5
|9
|17. Mallorca
|11
|2
|3
|6
|11–18
|–7
|9
|18. Valencia
|11
|2
|3
|6
|10–20
|–10
|9
|19. Oviedo
|11
|2
|2
|7
|7–19
|–12
|8
|20. Girona
|11
|1
|4
|6
|10–24
|–14
|7