Hiába törte meg a jeget a korábbi Real Madrid-center Elchében, Oyarzabal büntetője pontot ért a Real Sociedadnak

Gólt nem, de komoly hazai fölényt hozott az elchei találkozó első félideje. Az újonc létére remek idényrajtot produkáló fehér-zöldek többször is megszerezhették volna a vezetést (Rafa Mir kétszer is megtornáztatta Remirót, míg Mendoza a kapufát találta el), míg a szünet előtt Oyarzabal hozhatta volna előnybe a baszkokat, de Matías Dituro nagy védéssel tartotta meccsben az övéit.

A második játékrész egy vendég lehetőséggel indult, majd az 57. percben vezetést szerzett az Elche: Álvaro Núnez beadását a teljes baszk védelem elhibázta, a labda így Álvaro Rodríguez elé került, aki habozás nélkül a jobb felső sarokba bikázott. A fiatal, nyáron a Real Madridtól érkező uruguayi center első bajnoki gólját jegyezte Eder Sarabia csapatában.

A végjátékban az Elche visszavett a tempóból, megpróbálta kibekkelni a hátralevő időt, de Affengruber szabálytalansága nyomán tizenegyest rúghattak a vendégek, amelyet Mikel Oyarzabal értékesített, így döntetlennel utazhatott haza San Sebastiánba a Real Sociedad. 1–1

SPANYOL LA LIGA

12. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Elche–Real Sociedad 1–1 (Á. Rodríguez 57., ill. Oyarzabal 89. – 11-esből)

