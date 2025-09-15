Az Espanyol emberhátrányban, tizenegyesgóllal verte meg a Mallorcát

Úgy tűnt, sima Espanyol-győzelem születik, legalábbis az első félidő végéig minden jel erre mutatott. A barcelonai csapat a 6. percben még csak kapufáig jutott Roberto Fernández révén, negyedóra múlva viszont vezetést szerzett: Carlos Romero tette be a labdát balról, Pere Milla pedig négy méterről a kapu jobb oldalába pörgette. Aztán jött a második gól, Tyrhys Dolan jobbról középre ívelt, Leo Román alászaladt, mögötte érkezett Roberto Fernández, akinek a combjáról a kapuba pattant a labda.
A szünet előtt jött a nagy fordulat. Előbb Pol Lozano húzta vissza az ötösön belül Mateo Josephet, a megítélt büntetőnél pedig Vedat Muriqi higgadtan a bal alsóba gurított, majd az első gólt szerző Pere Milla ellen szabálytalanságot követtek el, a játékvezető nem fújt, erre a 32 éves szélső szövegelni kezdett, Alejandro Hernández pedig felmutatta neki a piros lapot.
A Mallorca megérezte a vérszagot, és bár a volt újpesti kapus Marko Dmitrovics kétszer is nagyot védett a második félidőben, a 65. percben már ő sem háríthatott. Sergi Darder tekert középre, Vedat Muriqi pedig hét méterről fejelt, és a labda a bal kapufáról befelé pattant. Majdnem egyből visszavette a vezetést a hazai együttes, ám Leandro Cabrera a lécre fejelt, később pedig még nagyobb esély adódott az Espanyol előtt, Antonio Raillo ugyanis fellökte a tizenhatoson belül Dolant. Jöhetett a büntető, Kike García vállalta el, és nem rúgta a legjobban, a jobbra vetődő Román majdnem kivédte, de a karjáról befelé pattant a labda. A vendégek a hajrában hiába nyomtak, nem tudtak ismét egyenlíteni, és továbbra is nyeretlenek, míg a barcelonaiak nemcsak veretlenek, de ott vannak a dobogó alsó fokán. 3–2
SPANYOL LA LIGA
4. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Espanyol–Mallorca 3–2 (Milla 21., R. Fernández 34., Kike García 81. – 11-esből, ill. Muriqi 45., 65. – az első 11-esből)
Kiállítva: Milla (45+3.)
TOVÁBBI EREDMÉNYEK
Vasárnap játszották
Barcelona–Valencia 6–0 (Fermín López 29., 56., Raphinha 53., 66., Lewandowski 76., 86.)
Levante–Betis 2–2 (I. Romero 2., Eyong 10., ill. C. Hernández 45+2., Fornals 81.)
Osasuna–Rayo Vallecano 2–0 (Raúl García 15., Benito 77.)
Celta Vigo–Girona 1–1 (B. Iglesias 90+2. – 11-esből, ill. Vanat 12.)
Szombaton játszották
Getafe–Oviedo 2–0 (Mario Martín 45+4., Mayoral 45+9.)
Kiállítva: Vinas (80., Oviedo)
Real Sociedad–Real Madrid 1–2 (Oyarzabal 56. – 11-esből, ill. K. Mbappé 12., Güler 44.)
Kiállítva: Huijsen (32., Real Madrid)
Athletic Bilbao–Alavés 0–1 (Berenguer 57. – öngól)
Atlético Madrid–Villarreal 2–0 (Barrios 9., Nicolás González 52.)
Pénteken játszották
Sevilla–Elche 2–2 (I. Romero 28., P. Hernández 85., ill. A. Silva 54., Rafa Mir 70.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Real Madrid
|4
|4
|–
|–
|8–2
|+6
|12
|2. Barcelona
|4
|3
|1
|–
|13–3
|+10
|10
|3. Espanyol
|4
|3
|1
|–
|8–5
|+3
|10
|4. Getafe
|4
|3
|–
|1
|6–4
|+2
|9
|Athletic Bilbao
|4
|3
|–
|1
|6–4
|+2
|9
|6. Villarreal
|4
|2
|1
|1
|8–3
|+5
|7
|7. Alavés
|4
|2
|1
|1
|4–3
|+1
|7
|8. Elche
|4
|1
|3
|–
|6–4
|+2
|6
|9. Osasuna
|4
|2
|–
|2
|3–2
|+1
|6
|10. Betis
|5
|1
|3
|1
|6–6
|0
|6
|11. Atlético Madrid
|4
|1
|2
|1
|5–4
|+1
|5
|12. Sevilla
|4
|1
|1
|2
|7–7
|0
|4
|13. Rayo Vallecano
|4
|1
|1
|2
|4–5
|–1
|4
|14. Celta Vigo
|5
|–
|4
|1
|4–6
|–2
|4
|15. Valencia
|4
|1
|1
|2
|4–8
|–4
|4
|16. Oviedo
|4
|1
|–
|3
|1–7
|–6
|3
|17. Real Sociedad
|4
|–
|2
|2
|4–6
|–2
|2
|18. Levante
|4
|–
|1
|3
|5–9
|–4
|1
|19. Mallorca
|4
|–
|1
|3
|4–9
|–5
|1
|20. Girona
|4
|–
|1
|3
|2–11
|–9
|1