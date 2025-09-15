Nemzeti Sportrádió

Az Espanyol emberhátrányban, tizenegyesgóllal verte meg a Mallorcát

2025.09.15. 23:01
Kike García góljával nyert az Espanyol (Fotó: Getty Images)
Espanyol Mallorca La Liga
A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 4. fordulójában az Espanyol a második félidőt emberhátrányban játszva is 3–2-re megverte Barcelonában a Mallorcát hétfőn.

Úgy tűnt, sima Espanyol-győzelem születik, legalábbis az első félidő végéig minden jel erre mutatott. A barcelonai csapat a 6. percben még csak kapufáig jutott Roberto Fernández révén, negyedóra múlva viszont vezetést szerzett: Carlos Romero tette be a labdát balról, Pere Milla pedig négy méterről a kapu jobb oldalába pörgette. Aztán jött a második gól, Tyrhys Dolan jobbról középre ívelt, Leo Román alászaladt, mögötte érkezett Roberto Fernández, akinek a combjáról a kapuba pattant a labda.

A szünet előtt jött a nagy fordulat. Előbb Pol Lozano húzta vissza az ötösön belül Mateo Josephet, a megítélt büntetőnél pedig Vedat Muriqi higgadtan a bal alsóba gurított, majd az első gólt szerző Pere Milla ellen szabálytalanságot követtek el, a játékvezető nem fújt, erre a 32 éves szélső szövegelni kezdett, Alejandro Hernández pedig felmutatta neki a piros lapot.

A Mallorca megérezte a vérszagot, és bár a volt újpesti kapus Marko Dmitrovics kétszer is nagyot védett a második félidőben, a 65. percben már ő sem háríthatott. Sergi Darder tekert középre, Vedat Muriqi pedig hét méterről fejelt, és a labda a bal kapufáról befelé pattant. Majdnem egyből visszavette a vezetést a hazai együttes, ám Leandro Cabrera a lécre fejelt, később pedig még nagyobb esély adódott az Espanyol előtt, Antonio Raillo ugyanis fellökte a tizenhatoson belül Dolant. Jöhetett a büntető, Kike García vállalta el, és nem rúgta a legjobban, a jobbra vetődő Román majdnem kivédte, de a karjáról befelé pattant a labda. A vendégek a hajrában hiába nyomtak, nem tudtak ismét egyenlíteni, és továbbra is nyeretlenek, míg a barcelonaiak nemcsak veretlenek, de ott vannak a dobogó alsó fokán. 3–2

SPANYOL LA LIGA
4. FORDULÓ, hétfői mérkőzés
Espanyol–Mallorca 3–2 (Milla 21., R. Fernández 34., Kike García 81. – 11-esből, ill. Muriqi 45., 65. – az első 11-esből)
Kiállítva: Milla (45+3.)

TOVÁBBI EREDMÉNYEK
Vasárnap játszották
Barcelona–Valencia 6–0 (Fermín López 29., 56., Raphinha 53., 66., Lewandowski 76., 86.)
Levante–Betis 2–2 (I. Romero 2., Eyong 10., ill. C. Hernández 45+2., Fornals 81.)
Osasuna–Rayo Vallecano 2–0 (Raúl García 15., Benito 77.)
Celta Vigo–Girona 1–1 (B. Iglesias 90+2. – 11-esből, ill. Vanat 12.)
Szombaton játszották
Getafe–Oviedo 2–0 (Mario Martín 45+4., Mayoral 45+9.)
Kiállítva: Vinas (80., Oviedo)
Real Sociedad–Real Madrid 1–2 (Oyarzabal 56. – 11-esből, ill. K. Mbappé 12., Güler 44.)
Kiállítva: Huijsen (32., Real Madrid)
Athletic Bilbao–Alavés 0–1 (Berenguer 57. – öngól)
Atlético Madrid–Villarreal 2–0 (Barrios 9., Nicolás González 52.)
Pénteken játszották
Sevilla–Elche 2–2 (I. Romero 28., P. Hernández 85., ill. A. Silva 54., Rafa Mir 70.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Real Madrid448–2+612
  2. Barcelona43113–3+1010
  3. Espanyol4318–5+310
  4. Getafe4316–4+29
      Athletic Bilbao4316–4+29
  6. Villarreal42118–3+57
  7. Alavés42114–3+17
  8. Elche4136–4+26
  9. Osasuna4223–2+16
10. Betis51316–606
11. Atlético Madrid41215–4+15
12. Sevilla41127–704
13. Rayo Vallecano41124–5–14
14. Celta Vigo5414–6–24
15. Valencia41124–8–44
16. Oviedo4131–7–63
17. Real Sociedad4224–6–22
18. Levante4135–9–41
19. Mallorca4134–9–51
20. Girona4132–11–91

 

 

Ezek is érdekelhetik