Hiába Mbappé gólja, zsinórban harmadik bajnokiját sem tudta megnyerni a Real Madrid

SPANYOL LA LIGA

14. FORDULÓ

GIRONA–REAL MADRID 1–1 (1–0)

Girona, Estadio Municipal de Montilivi, 14 005 néző. Vezette: Ricardo de Burgos

GIRONA: Gazzaniga – A. Martínez, Rincón (Frances, 72.), Vitor Reis, Á. Moreno – Unahi (A. Ruiz, 83.), Witsel, I. Martín – Cihankov (Asprilla, 72.), Vanat (Lass, 83.), B. Gil (Roca, 72.). Vezetőedző: Míchel

REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold (G. García, 90.), Militao, Rüdiger, Fran García (Carreras, 90.) – Valverde, Tchouaméni (Rodrygo, 73.), Jude Bellingham – Arda Güler (Camavinga, a szünetben), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Xabi Alonso

Gólszerző: Unahi (45.), ill. K. Mbappé (67. – 11-esből)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Barcelona és a Villarreal is nyert a spanyol labdarúgó-bajnokság 14. fordulójában, így a vasárnap esti, Girona elleni találkozót a Real Madrid csupán a tabella harmadik helyéről várta. A gyengélkedő házigazda a kiesést jelentő 18. helyet foglalta el a kezdés előtt.

A hétközi, Olympiakosz elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen négy gólt is szerző Kylian Mbappé természetesen ott volt a madridiak kezdőjében, és rögtön az első két nagyobb helyzetben szerepet is vállalt. A kilencedik percben Arda Güler lövése előtt ő adta az asszisztot, majd a 11. percben Vladyslav Vanat hibája után csúnyán a kapu fölé lőtt. A nem túl nagy iramú találkozó következő nagy helyzetét a 38. percben jegyezhettük fel. Mbappé beadása után Éder Militao öt méterről fejelt, Paulo Gazzaniga nagy bravúrral tolta ki a léc alól a labdát. Két perccel később Mbappé kézzel-lábbal harcolt a labdáért, de két méterről hiába lőtt a kapu jobb alsó sarkába, valóban kezezett, így a találat érvénytelen lett. Igaz, ezt csak hosszas VAR-vizsgálat után sikerült megállapítani. Ellenben a túloldalon már érvényes gólt láthatott a hazai közönség. A 45. percben Viktor Cihankov passzolt Azzedin Unahihoz, aki 12 méterről kíméletlenül lőtt a léc alá.

Az 57. percben még nagyobb bajba kerülhettek volna a vendégek. Iván Martín passza után Vanat 12 méterről lőhetett kapura, Thibaut Courtois hatalmasat védett. A madridiak egyenlítő góljára a 67. percig kellett várni. Vinícius Júnior tört be a 16-oson belülre Hugo Rincón mellett, a spanyol védő hátulról rálépett a brazil lábára. A jogosan megítélt tizenegyest Kylian Mbappé lőtte tűpontosan a jobb alsó sarokba. Gazzaniga hiába érezte az irányt, a védésre esélye sem volt. A hajrában főleg Vinícius egyéni akcióiban volt benne a gól, de sem ő, sem a hosszabbítás perceiben Mbappé nem tudott betalálni a hazai kapuba. A Real Madrid sorozatban harmadszor játszott idegenben a bajnokságban, a három mérkőzés közül azonban egyet sem tudott megnyerni. A madridiak hat élen eltöltött forduló után csúsztak vissza ismét a második helyre a tabellán. 1–1

