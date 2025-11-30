Nemzeti Sportrádió

Hiába Mbappé gólja, zsinórban harmadik bajnokiját sem tudta megnyerni a Real Madrid

RÓTH ZOLTÁNRÓTH ZOLTÁN
2025.11.30. 22:58
Vanat (középen) lehetőségei révén a győzelmre is meg lett volna az esélye a Gironának (Fotó: Getty Images)
A spanyol labdarúgó-bajnokság (La Liga) 14. fordulójában a Girona hazai pályán 1–1-es döntetlen játszott a Real Madriddal. Egy szabálytalan madridi gól után az első félidő végén a Girona szerezte meg a vezetést. A Real a második félidőben tizenegyesből egyenlített, majd több nagy helyzetet is elpuskázott, így sorozatban harmadszor sem tudott győzelmet aratni a bajnokságban.

 

SPANYOL LA LIGA
14. FORDULÓ
GIRONA–REAL MADRID 1–1 (1–0)
Girona, Estadio Municipal de Montilivi, 14 005 néző. Vezette: Ricardo de Burgos
GIRONA: Gazzaniga – A. Martínez, Rincón (Frances, 72.), Vitor Reis, Á. Moreno – Unahi (A. Ruiz, 83.), Witsel, I. Martín – Cihankov (Asprilla, 72.), Vanat (Lass, 83.), B. Gil (Roca, 72.). Vezetőedző: Míchel
REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold (G. García, 90.), Militao, Rüdiger, Fran García (Carreras, 90.) – Valverde, Tchouaméni (Rodrygo, 73.), Jude Bellingham – Arda Güler (Camavinga, a szünetben), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: Unahi (45.), ill. K. Mbappé (67. – 11-esből)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Barcelona és a Villarreal is nyert a spanyol labdarúgó-bajnokság 14. fordulójában, így a vasárnap esti, Girona elleni találkozót a Real Madrid csupán a tabella harmadik helyéről várta. A gyengélkedő házigazda a kiesést jelentő 18. helyet foglalta el a kezdés előtt.

A hétközi, Olympiakosz elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen négy gólt is szerző Kylian Mbappé természetesen ott volt a madridiak kezdőjében, és rögtön az első két nagyobb helyzetben szerepet is vállalt. A kilencedik percben Arda Güler lövése előtt ő adta az asszisztot, majd a 11. percben Vladyslav Vanat hibája után csúnyán a kapu fölé lőtt. A nem túl nagy iramú találkozó következő nagy helyzetét a 38. percben jegyezhettük fel. Mbappé beadása után Éder Militao öt méterről fejelt, Paulo Gazzaniga nagy bravúrral tolta ki a léc alól a labdát. Két perccel később Mbappé kézzel-lábbal harcolt a labdáért, de két méterről hiába lőtt a kapu jobb alsó sarkába, valóban kezezett, így a találat érvénytelen lett. Igaz, ezt csak hosszas VAR-vizsgálat után sikerült megállapítani. Ellenben a túloldalon már érvényes gólt láthatott a hazai közönség. A 45. percben Viktor Cihankov passzolt Azzedin Unahihoz, aki 12 méterről kíméletlenül lőtt a léc alá.

Az 57. percben még nagyobb bajba kerülhettek volna a vendégek. Iván Martín passza után Vanat 12 méterről lőhetett kapura, Thibaut Courtois hatalmasat védett. A madridiak egyenlítő góljára a 67. percig kellett várni. Vinícius Júnior tört be a 16-oson belülre Hugo Rincón mellett, a spanyol védő hátulról rálépett a brazil lábára. A jogosan megítélt tizenegyest Kylian Mbappé lőtte tűpontosan a jobb alsó sarokba. Gazzaniga hiába érezte az irányt, a védésre esélye sem volt. A hajrában főleg Vinícius egyéni akcióiban volt benne a gól, de sem ő, sem a hosszabbítás perceiben Mbappé nem tudott betalálni a hazai kapuba. A Real Madrid sorozatban harmadszor játszott idegenben a bajnokságban, a három mérkőzés közül azonban egyet sem tudott megnyerni. A madridiak hat élen eltöltött forduló után csúsztak vissza ismét a második helyre a tabellán. 1–1

ÖSSZEFOGLALÓ

   
1. Barcelona14111239–16+2334
2. Real Madrid14103129–13+1633
3. Villarreal14102229–13+1632
4. Atlético Madrid1494127–11+1631
5. Betis1466222–14+824
6. Espanyol1473418–16+224
7. Getafe1462613–15–220
8. Athletic Bilbao1462614–17–320
9. Real Sociedad1444619–21–216
10. Elche1437415–17–216
11. Rayo Vallecano1344512–14–216
12. Celta Vigo1437416–19–316
13. Sevilla1451819–23–416
14. Alaves1443712–15–315
15. Mallorca1434715–22–713
16. Valencia1334612–21–913
17. Osasuna1433812–18–612
18. Girona1426613–26–1312
19. Levante1423916–26–109
20. Oviedo142397–22–159
AZ ÁLLÁS

 

 

PERCRŐL PERCRE

