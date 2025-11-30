Hiába Mbappé gólja, zsinórban harmadik bajnokiját sem tudta megnyerni a Real Madrid
SPANYOL LA LIGA
14. FORDULÓ
GIRONA–REAL MADRID 1–1 (1–0)
Girona, Estadio Municipal de Montilivi, 14 005 néző. Vezette: Ricardo de Burgos
GIRONA: Gazzaniga – A. Martínez, Rincón (Frances, 72.), Vitor Reis, Á. Moreno – Unahi (A. Ruiz, 83.), Witsel, I. Martín – Cihankov (Asprilla, 72.), Vanat (Lass, 83.), B. Gil (Roca, 72.). Vezetőedző: Míchel
REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold (G. García, 90.), Militao, Rüdiger, Fran García (Carreras, 90.) – Valverde, Tchouaméni (Rodrygo, 73.), Jude Bellingham – Arda Güler (Camavinga, a szünetben), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Xabi Alonso
Gólszerző: Unahi (45.), ill. K. Mbappé (67. – 11-esből)
ÖSSZEFOGLALÓ
A Barcelona és a Villarreal is nyert a spanyol labdarúgó-bajnokság 14. fordulójában, így a vasárnap esti, Girona elleni találkozót a Real Madrid csupán a tabella harmadik helyéről várta. A gyengélkedő házigazda a kiesést jelentő 18. helyet foglalta el a kezdés előtt.
A hétközi, Olympiakosz elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen négy gólt is szerző Kylian Mbappé természetesen ott volt a madridiak kezdőjében, és rögtön az első két nagyobb helyzetben szerepet is vállalt. A kilencedik percben Arda Güler lövése előtt ő adta az asszisztot, majd a 11. percben Vladyslav Vanat hibája után csúnyán a kapu fölé lőtt. A nem túl nagy iramú találkozó következő nagy helyzetét a 38. percben jegyezhettük fel. Mbappé beadása után Éder Militao öt méterről fejelt, Paulo Gazzaniga nagy bravúrral tolta ki a léc alól a labdát. Két perccel később Mbappé kézzel-lábbal harcolt a labdáért, de két méterről hiába lőtt a kapu jobb alsó sarkába, valóban kezezett, így a találat érvénytelen lett. Igaz, ezt csak hosszas VAR-vizsgálat után sikerült megállapítani. Ellenben a túloldalon már érvényes gólt láthatott a hazai közönség. A 45. percben Viktor Cihankov passzolt Azzedin Unahihoz, aki 12 méterről kíméletlenül lőtt a léc alá.
Az 57. percben még nagyobb bajba kerülhettek volna a vendégek. Iván Martín passza után Vanat 12 méterről lőhetett kapura, Thibaut Courtois hatalmasat védett. A madridiak egyenlítő góljára a 67. percig kellett várni. Vinícius Júnior tört be a 16-oson belülre Hugo Rincón mellett, a spanyol védő hátulról rálépett a brazil lábára. A jogosan megítélt tizenegyest Kylian Mbappé lőtte tűpontosan a jobb alsó sarokba. Gazzaniga hiába érezte az irányt, a védésre esélye sem volt. A hajrában főleg Vinícius egyéni akcióiban volt benne a gól, de sem ő, sem a hosszabbítás perceiben Mbappé nem tudott betalálni a hazai kapuba. A Real Madrid sorozatban harmadszor játszott idegenben a bajnokságban, a három mérkőzés közül azonban egyet sem tudott megnyerni. A madridiak hat élen eltöltött forduló után csúsztak vissza ismét a második helyre a tabellán. 1–1
|1. Barcelona
|14
|11
|1
|2
|39–16
|+23
|34
|2. Real Madrid
|14
|10
|3
|1
|29–13
|+16
|33
|3. Villarreal
|14
|10
|2
|2
|29–13
|+16
|32
|4. Atlético Madrid
|14
|9
|4
|1
|27–11
|+16
|31
|5. Betis
|14
|6
|6
|2
|22–14
|+8
|24
|6. Espanyol
|14
|7
|3
|4
|18–16
|+2
|24
|7. Getafe
|14
|6
|2
|6
|13–15
|–2
|20
|8. Athletic Bilbao
|14
|6
|2
|6
|14–17
|–3
|20
|9. Real Sociedad
|14
|4
|4
|6
|19–21
|–2
|16
|10. Elche
|14
|3
|7
|4
|15–17
|–2
|16
|11. Rayo Vallecano
|13
|4
|4
|5
|12–14
|–2
|16
|12. Celta Vigo
|14
|3
|7
|4
|16–19
|–3
|16
|13. Sevilla
|14
|5
|1
|8
|19–23
|–4
|16
|14. Alaves
|14
|4
|3
|7
|12–15
|–3
|15
|15. Mallorca
|14
|3
|4
|7
|15–22
|–7
|13
|16. Valencia
|13
|3
|4
|6
|12–21
|–9
|13
|17. Osasuna
|14
|3
|3
|8
|12–18
|–6
|12
|18. Girona
|14
|2
|6
|6
|13–26
|–13
|12
|19. Levante
|14
|2
|3
|9
|16–26
|–10
|9
|20. Oviedo
|14
|2
|3
|9
|7–22
|–15
|9
