Csütörtöki sportműsor: pályán a Liverpool és a Manchester City; negyeddöntő a darts-vb-n

2026.01.01. 02:00
JANUÁR 1., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM 

ANGOL PREMIER LEAGUE
19. FORDULÓ
18.30: Crystal Palace–Fulham (Tv: Spíler2)
18.30: Liverpool–Leeds United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
21.00: Brentford–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)
21.00: Sunderland–Manchester City (Tv: Spíler1)

ANGOL CHAMPIONSHIP
25. FORDULÓ
18.30: Sheffield United–Leicester (Tv: Match4)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
NEGYEDDÖNTŐ
13.30 DÉLUTÁNI PROGRAM (Tv: Sport1)
Ryan Searle (angol, 20.)–Jonny Clayton (walesi, 5.)
Gary Anderson (skót, 14.)–Justin Hood (angol)
20.00: ESTI PROGRAM (Tv: Sport1)
Luke Littler (angol, 1.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)
Luke Humphries (angol, 2.)–Gian van Veen (holland, 10.)

JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA (ICEHL)
17.30: Graz99ers (osztrák)–FTC-Telekom 

SÍFUTÁS
10.15: Sífutás, világkupa, férfiak, 20 km, klasszikus, üldözéses, Toblach (Tv: Eurosport1)
12.15: Sífutás, világkupa, nők, 20 km, klasszikus, üldözéses, Toblach (Tv: Eurosport1)
13.40: Síugrás, világkupa, négysánc, férfiak, HS 142, Garmisch-Partenkirchen (Tv: Eurosport1)
16.15: Síugrás, világkupa, nők, HS 137, Oberstdorf (Tv: Eurosport1)

SÍUGRÁS
14.00: Négysáncverseny, Garmisch-Partenkirchen 

TEREPKERÉKPÁR
13.40: Terepkerékpár, világkupa, nők, X2O, Baal (Tv: Eurosport2)
14.55: Terepkerékpár, világkupa, férfiak, X2O, Baa (Tv: Eurosport2)

 

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Válogatás a Sportreggel legjobb műsoraiból
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet 
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A Nemzeti Sportrádió hangjai életük legemlékezetesebb sportélményéiről beszélnek
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal – Varga Zoltán
12.35: Bajnokok Szegő Tiborral – Hosnyánszky Norbert
13.00: Újratöltve – München, 1972
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Ökölvívás, beszélgetés az 50 felett újra ringbe lépő Erdei Zsolttal. Mi történt a darts-vb-n?
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Edvi László, Kreisz Bálint, L. Pap István
17.00: Kajak-kenu, éves sportági visszapillantó
Körkapcsolás
Műsorvezető: Edvi László
Szerkesztő: Szabó Bence
18.00: Darts, interjú a PDC-világbajnokságon szerepelt Kovács Patrikkal
18.45: Így várják az új évet a magyar sportban dolgozó szakemberek
20.00: Sportnaptár 2026
21.00: Újratöltve –München, 1972
22.30: Sportvilág

 

