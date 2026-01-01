A csereként beálló Tom Cairney távoli góljával mentett pontot a Fulham
A legutóbbi öt tétmérkőzésén nyeretlen Crystal Palace az ellen a Fulham ellen nyitotta az évet, amelyet 2025-ben háromszor is legyőzött. Az első félidő a labdabirtoklás (47–53%), a lövések (7–7) és a kaput eltaláló helyzetek számában (2–2) is kiegyenlített volt. A legnagyobb helyzetet a hazaiak dolgozták ki, Nathaniel Clyne megverte emberét a jobb oldalon, majd a tizenhatos vonaláról beívelte, az érkező Jean-Philippe Mateta pedig öt méterről a kapuba fejelt.
A második játékrészben már inkább a hátrányban játszó Fulham volt a kezdeményező. Az 59. percben Raúl Jimenez fejesénél még a kapufa megmentette a hazaiakat, a 80. percben a csereként beálló Tom Cairney 17 méterről jobbal átvette, majd ballal hatalmas gólt lőtt a jobb kapufa mellé.
PREMIER LEAGUE
19. FORDULÓ
CSÜTÖRTÖKI MÉRKŐZÉSEK
Crystal Palace–Fulham 1–1 (Mateta 39., ill. Cairney 80.)
Liverpool–Leeds United 0–0
KÉSŐBB
21.00: Brentford–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)
21.00: Sunderland–Manchester City (Tv: Spíler1)
KEDDEN JÁTSZOTTÁK
Arsenal–Aston Villa 4–1 (Gabriel 48., Zubimendi 52., Trossard 69., Gabriel Jesus 78., ill. Watkins 90+4.)
Manchester United–Wolverhampton Wanderers 1–1 (Zirkzee 27., ill. Krejcí 45.)
Burnley–Newcastle United 1–3 (Laurent 23., ill. Joelinton 2., Wissa 7., Bruno Guimaraes 90+3.)
Chelsea–AFC Bournemouth 2–2 (Palmer 15. – 11-esből, E. Fernández 23., ill. Brooks 6., Kluivert 27.)
Nottingham Forest–Everton 0–2 (Garner 19., Barry 79.)
West Ham United–Brighton & Hove Albion 2–2 (Bowen 10., Lucas Paqueta 45+4. – 11-esből, ill. Welbeck 32. – 11-esből, Veltman 61.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
19
14
3
2
37–12
+25
45
|2. Manchester City
18
13
1
4
43–17
+26
40
|3. Aston Villa
19
12
3
4
30–23
+7
39
|4. Liverpool
19
10
3
6
30–26
+4
33
|5. Chelsea
19
8
6
5
32–21
+11
30
|6. Manchester United
19
8
6
5
33–29
+4
30
|7. Sunderland
18
7
7
4
20–18
+2
28
|8. Everton
19
8
4
7
20–20
0
28
|9. Crystal Palace
19
7
6
6
22–21
+1
27
|10. Fulham
19
8
3
8
26–27
–1
27
|11. Brentford
18
8
2
8
28–26
+2
26
|12. Newcastle
19
7
5
7
26–24
+2
26
|13. Tottenham
18
7
4
7
27–23
+4
25
|14. Brighton & Hove Albion
19
6
7
6
28–27
+1
25
|15. Bournemouth
19
5
8
6
29–35
–6
23
|16. Leeds United
19
5
6
8
25–32
–7
21
|17. Nottingham Forest
19
5
3
11
18–30
–12
18
|18. West Ham
19
3
5
11
21–38
–17
14
|19. Burnley
19
3
3
13
20–37
–17
12
|20. Wolverhampton
19
–
3
16
11–40
–29
3