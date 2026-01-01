A csereként beálló Tom Cairney távoli góljával mentett pontot a Fulham

A legutóbbi öt tétmérkőzésén nyeretlen Crystal Palace az ellen a Fulham ellen nyitotta az évet, amelyet 2025-ben háromszor is legyőzött. Az első félidő a labdabirtoklás (47–53%), a lövések (7–7) és a kaput eltaláló helyzetek számában (2–2) is kiegyenlített volt. A legnagyobb helyzetet a hazaiak dolgozták ki, Nathaniel Clyne megverte emberét a jobb oldalon, majd a tizenhatos vonaláról beívelte, az érkező Jean-Philippe Mateta pedig öt méterről a kapuba fejelt.

A második játékrészben már inkább a hátrányban játszó Fulham volt a kezdeményező. Az 59. percben Raúl Jimenez fejesénél még a kapufa megmentette a hazaiakat, a 80. percben a csereként beálló Tom Cairney 17 méterről jobbal átvette, majd ballal hatalmas gólt lőtt a jobb kapufa mellé.

PREMIER LEAGUE

19. FORDULÓ

CSÜTÖRTÖKI MÉRKŐZÉSEK

Crystal Palace–Fulham 1–1 (Mateta 39., ill. Cairney 80.)

Liverpool–Leeds United 0–0

KÉSŐBB

21.00: Brentford–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)

21.00: Sunderland–Manchester City (Tv: Spíler1)

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

Arsenal–Aston Villa 4–1 (Gabriel 48., Zubimendi 52., Trossard 69., Gabriel Jesus 78., ill. Watkins 90+4.)

Manchester United–Wolverhampton Wanderers 1–1 (Zirkzee 27., ill. Krejcí 45.)

Burnley–Newcastle United 1–3 (Laurent 23., ill. Joelinton 2., Wissa 7., Bruno Guimaraes 90+3.)

Chelsea–AFC Bournemouth 2–2 (Palmer 15. – 11-esből, E. Fernández 23., ill. Brooks 6., Kluivert 27.)

Nottingham Forest–Everton 0–2 (Garner 19., Barry 79.)

West Ham United–Brighton & Hove Albion 2–2 (Bowen 10., Lucas Paqueta 45+4. – 11-esből, ill. Welbeck 32. – 11-esből, Veltman 61.)