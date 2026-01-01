Nemzeti Sportrádió

A csereként beálló Tom Cairney távoli góljával mentett pontot a Fulham

2026.01.01. 20:29
Tom Cairney szép gólja egy pontot ért a Fulhamnek (Fotó: Getty Images)
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 19. fordulójában a Crystal Palace 1–1-es döntetlent játszott a Fulham ellen.

A legutóbbi öt tétmérkőzésén nyeretlen Crystal Palace az ellen a Fulham ellen nyitotta az évet, amelyet 2025-ben háromszor is legyőzött. Az első félidő a labdabirtoklás (47–53%), a lövések (7–7) és a kaput eltaláló helyzetek számában (2–2) is kiegyenlített volt. A legnagyobb helyzetet a hazaiak dolgozták ki, Nathaniel Clyne megverte emberét a jobb oldalon, majd a tizenhatos vonaláról beívelte, az érkező Jean-Philippe Mateta pedig öt méterről a kapuba fejelt.

A második játékrészben már inkább a hátrányban játszó Fulham volt a kezdeményező. Az 59. percben Raúl Jimenez fejesénél még a kapufa megmentette a hazaiakat, a 80. percben a csereként beálló Tom Cairney 17 méterről jobbal átvette, majd ballal hatalmas gólt lőtt a jobb kapufa mellé.

PREMIER LEAGUE
19. FORDULÓ
CSÜTÖRTÖKI MÉRKŐZÉSEK
Crystal Palace–Fulham 1–1 (Mateta 39., ill. Cairney 80.)
Liverpool–Leeds United 0–0
KÉSŐBB
21.00: Brentford–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)
21.00: Sunderland–Manchester City (Tv: Spíler1)

KEDDEN JÁTSZOTTÁK
Arsenal–Aston Villa 4–1 (Gabriel 48., Zubimendi 52., Trossard 69., Gabriel Jesus 78., ill. Watkins 90+4.)
Manchester United–Wolverhampton Wanderers 1–1 (Zirkzee 27., ill. Krejcí 45.)
Burnley–Newcastle United 1–3 (Laurent 23., ill. Joelinton 2., Wissa 7., Bruno Guimaraes 90+3.)
Chelsea–AFC Bournemouth 2–2 (Palmer 15. – 11-esből, E. Fernández 23., ill. Brooks 6., Kluivert 27.)
Nottingham Forest–Everton 0–2 (Garner 19., Barry 79.)
West Ham United–Brighton & Hove Albion 2–2 (Bowen 10., Lucas Paqueta 45+4. – 11-esből, ill. Welbeck 32. – 11-esből, Veltman 61.)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Arsenal

19

14

3

2

37–12

+25

45

2. Manchester City

18

13

1

4

43–17

+26

40

3. Aston Villa

19

12

3

4

30–23

+7

39

4. Liverpool

19

10

3

6

30–26

+4

33

5. Chelsea

19

8

6

5

32–21

+11

30

6. Manchester United

19

8

6

5

33–29

+4

30

7. Sunderland

18

7

7

4

20–18

+2

28

8. Everton

19

8

4

7

20–20

0

28

9. Crystal Palace

19

7

6

6

22–21

+1

27

10. Fulham

19

8

3

8

26–27

–1

27

11. Brentford

18

8

2

8

28–26

+2

26

12. Newcastle

19

7

5

7

26–24

+2

26

13. Tottenham

18

7

4

7

27–23

+4

25

14. Brighton & Hove Albion

19

6

7

6

28–27

+1

25

15. Bournemouth

19

5

8

6

29–35

–6

23

16. Leeds United

19

5

6

8

25–32

–7

21

17. Nottingham Forest

19

5

3

11

18–30

–12

18

18. West Ham

19

3

5

11

21–38

–17

14

19. Burnley

19

3

3

13

20–37

–17

12

20. Wolverhampton

19

3

16

11–40

–29

3

 

