Jókor jött a Getafe piros lapja, a Villarreal szép gólokkal hozta a kötelezőt

M. B.M. B.
2025.12.06. 16:34
Mikautadze állította be a végeredményt (Fotó: Getty Images)
Alavés Real Sociedad Villarreal Getafe La Liga
A Villarreal 2–0-ra nyert odahaza a Getafe ellen a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (La Liga) 15. fordulójában.

A Marcelino vezette „sárga tengeralattjáró” végig fölényben játszott, s a szünet előtt a vezetésti is megszerezte Tajon Buchanan átlövésével. A fordulás után szinte azonnal megfogyatkoztak a vendégek Luis Milla piros lapjával, majd a 64. percben jött Georgesz Mikautadze, s egy gyors kontra végén parádés mozdulattal löbbölte a labdát Soria fölött a kapuba, beállítva a végeredményt. Győzelmével a Villarreal megerősítette harmadik helyét a tabellán. 2–0

A nap második mérkőzésén az Alavés és a Real Sociedad baszk rangadója kiegyenlített ütközetet hozott, amelyet végül Lucas Boyé tizenegyese döntött el a szünet előtt. A hazai együttes további gólokat is szerezhetett volna a folytatásban, de Remiro kétszer is óriásit védett – igaz, ez végül a pontszerzéshez sem volt elég. 1–0

SPANYOL LA LIGA
15. FORDULÓ
Villarreal–Getafe 2–0 (Buchanan 45+5., Mikautadze 64.)
Kiállítva: L. Milla (Getafe, 48.)
Alavés–Real Sociedad 1–0 (Boyé 45+4.)
Később
18.30: Betis–Barcelona (Tv: Spíler2)
21.00: Athletic Bilbao–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

Vasárnap
14.00: Elche–Girona (Tv: Spíler2)
16.15: Valencia–Sevilla (Tv: Spíler2)
18.30: Espanyol–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Osasuna–Levante (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Oviedo–Mallorca 0–0
Kiállítva: Cazorla, Vinas (mindkettő Oviedo, 89., 90+5.)

A LA LIGA ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Barcelona15121242–17+25 37 
2. Real Madrid15113132–13+19 36 
3. Villarreal15112231–13+18 35 
4. Atlético Madrid1594228–14+14 31 
5. Betis1466222–14+8 24 
6. Espanyol1473418–16+2 24 
7. Getafe1562713–17–4 20 
8. Athletic Bilbao1562714–20–6 20 
9. Alaves1553713–15–2 18 
10. Rayo Vallecano1445513–15–2 17 
11. Elche1437415–17–2 16 
12. Real Sociedad1544719–22–3 16 
13. Celta Vigo1437416–19–3 16 
14. Sevilla1451819–23–4 16 
15. Mallorca1535715–22–7 14 
16. Valencia1435613–22–9 14 
17. Osasuna1433812–18–6 12 
18. Girona1426613–26–13 12 
19. Oviedo152497–22–15 10 
20. Levante1423916–26–10 

 

 

