Jókor jött a Getafe piros lapja, a Villarreal szép gólokkal hozta a kötelezőt

A Marcelino vezette „sárga tengeralattjáró” végig fölényben játszott, s a szünet előtt a vezetésti is megszerezte Tajon Buchanan átlövésével. A fordulás után szinte azonnal megfogyatkoztak a vendégek Luis Milla piros lapjával, majd a 64. percben jött Georgesz Mikautadze, s egy gyors kontra végén parádés mozdulattal löbbölte a labdát Soria fölött a kapuba, beállítva a végeredményt. Győzelmével a Villarreal megerősítette harmadik helyét a tabellán. 2–0

A nap második mérkőzésén az Alavés és a Real Sociedad baszk rangadója kiegyenlített ütközetet hozott, amelyet végül Lucas Boyé tizenegyese döntött el a szünet előtt. A hazai együttes további gólokat is szerezhetett volna a folytatásban, de Remiro kétszer is óriásit védett – igaz, ez végül a pontszerzéshez sem volt elég. 1–0

SPANYOL LA LIGA

15. FORDULÓ

Villarreal–Getafe 2–0 (Buchanan 45+5., Mikautadze 64.)

Kiállítva: L. Milla (Getafe, 48.)

Alavés–Real Sociedad 1–0 (Boyé 45+4.)

Később

18.30: Betis–Barcelona (Tv: Spíler2)

21.00: Athletic Bilbao–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

Vasárnap

14.00: Elche–Girona (Tv: Spíler2)

16.15: Valencia–Sevilla (Tv: Spíler2)

18.30: Espanyol–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

Hétfő

21.00: Osasuna–Levante (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Oviedo–Mallorca 0–0

Kiállítva: Cazorla, Vinas (mindkettő Oviedo, 89., 90+5.)