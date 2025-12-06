Jókor jött a Getafe piros lapja, a Villarreal szép gólokkal hozta a kötelezőt
A Marcelino vezette „sárga tengeralattjáró” végig fölényben játszott, s a szünet előtt a vezetésti is megszerezte Tajon Buchanan átlövésével. A fordulás után szinte azonnal megfogyatkoztak a vendégek Luis Milla piros lapjával, majd a 64. percben jött Georgesz Mikautadze, s egy gyors kontra végén parádés mozdulattal löbbölte a labdát Soria fölött a kapuba, beállítva a végeredményt. Győzelmével a Villarreal megerősítette harmadik helyét a tabellán. 2–0
A nap második mérkőzésén az Alavés és a Real Sociedad baszk rangadója kiegyenlített ütközetet hozott, amelyet végül Lucas Boyé tizenegyese döntött el a szünet előtt. A hazai együttes további gólokat is szerezhetett volna a folytatásban, de Remiro kétszer is óriásit védett – igaz, ez végül a pontszerzéshez sem volt elég. 1–0
SPANYOL LA LIGA
15. FORDULÓ
Villarreal–Getafe 2–0 (Buchanan 45+5., Mikautadze 64.)
Kiállítva: L. Milla (Getafe, 48.)
Alavés–Real Sociedad 1–0 (Boyé 45+4.)
Később
18.30: Betis–Barcelona (Tv: Spíler2)
21.00: Athletic Bilbao–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
Vasárnap
14.00: Elche–Girona (Tv: Spíler2)
16.15: Valencia–Sevilla (Tv: Spíler2)
18.30: Espanyol–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
Hétfő
21.00: Osasuna–Levante (Tv: Spíler2)
Pénteken játszották
Oviedo–Mallorca 0–0
Kiállítva: Cazorla, Vinas (mindkettő Oviedo, 89., 90+5.)
|A LA LIGA ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Barcelona
|15
|12
|1
|2
|42–17
|+25
|37
|2. Real Madrid
|15
|11
|3
|1
|32–13
|+19
|36
|3. Villarreal
|15
|11
|2
|2
|31–13
|+18
|35
|4. Atlético Madrid
|15
|9
|4
|2
|28–14
|+14
|31
|5. Betis
|14
|6
|6
|2
|22–14
|+8
|24
|6. Espanyol
|14
|7
|3
|4
|18–16
|+2
|24
|7. Getafe
|15
|6
|2
|7
|13–17
|–4
|20
|8. Athletic Bilbao
|15
|6
|2
|7
|14–20
|–6
|20
|9. Alaves
|15
|5
|3
|7
|13–15
|–2
|18
|10. Rayo Vallecano
|14
|4
|5
|5
|13–15
|–2
|17
|11. Elche
|14
|3
|7
|4
|15–17
|–2
|16
|12. Real Sociedad
|15
|4
|4
|7
|19–22
|–3
|16
|13. Celta Vigo
|14
|3
|7
|4
|16–19
|–3
|16
|14. Sevilla
|14
|5
|1
|8
|19–23
|–4
|16
|15. Mallorca
|15
|3
|5
|7
|15–22
|–7
|14
|16. Valencia
|14
|3
|5
|6
|13–22
|–9
|14
|17. Osasuna
|14
|3
|3
|8
|12–18
|–6
|12
|18. Girona
|14
|2
|6
|6
|13–26
|–13
|12
|19. Oviedo
|15
|2
|4
|9
|7–22
|–15
|10
|20. Levante
|14
|2
|3
|9
|16–26
|–10
|9